Tarification de Snowflake
Nous avons opté pour une tarification simple avec un modèle de tarification à la consommation. Explorez les détails de notre modèle de tarification et découvrez comment comprendre facilement les coûts. Le tableau de consommation présente toutes les informations spécifiques relatives à la tarification.
Standard
Une offre de lancement d’entrée de gamme qui permet d’accéder aux fonctionnalités de base.
COMPREND
- Toutes les fonctionnalités de base de la plateforme avec un calcul élastique entièrement géré
- Sécurité avec chiffrement automatique de toutes les données
- Snowpark
- Data Sharing
- Stockage optimisé avec compression et Time Travel
- + et plus
Enterprise
L’offre la plus populaire qui répond aux besoins des clients à forte croissance et à grande échelle.
TOUTES LES FONCTIONNALITÉS DE L’ÉDITION STANDARD +
- Possibilité d’utiliser le calcul multi-cluster
- Contrôles granulaires de la gouvernance et de la confidentialité
- Fenêtres Time Travel étendues
- + et plus
Business Critical
Offre des fonctionnalités pour les secteurs hautement réglementés concernant les données sensibles.
TOUTES LES FONCTIONNALITÉS DE L’ÉDITION ENTERPRISE +
- Tri-Secret Secure
- Accès à une connectivité privée
- Basculement et retour en arrière pour la sauvegarde et la récupération après sinistre
- + et plus
Virtual Private Snowflake
Virtual Private Snowflake (VPS) comprend toutes les fonctionnalités de l'édition Business Critical, mais dans un environnement Snowflake entièrement distinct, isolé de tous les autres comptes Snowflake.
Stockage optimisé
Des frais mensuels de stockage des données sont calculés en fonction de la quantité moyenne de stockage utilisée par mois, après compression, pour les données ingérées dans Snowflake.
Le Service Snowflake peut être acheté de deux façons : avec une capacité à la demande ou prépayée.
Stockage à la demande
Payez selon votre utilisation, mois par mois.
Le prix indiqué ci‑dessus correspond au prix catalogue. Pour connaître les remises sur les capacités de stockage, consultez le Tableau de consommation des services Snowflake n° 3(a).
Un produit entièrement géré pour plus de simplicité et un meilleur TCO
Snowflake s’occupe de la gestion de l’infrastructure pour vous offrir la facilité d’utilisation que seul un produit unifié et entièrement géré peut offrir.
Plus de 7 200 marques mobilisent leurs données avec Snowflake
Modernisez votre écosystème de données
Migration versl’AI Data Cloud
Que vous passiez d’un système on-premise au cloud ou d’un cloud à un autre, Snowflake vous aide à réussir votre transition en toute transparence avec des solutions basées sur l’IA à faible risque et rentables.
- Outils de conversion de code gratuits
- Écosystème des partenaires de migration
- Workloads de données les plus stratégiques