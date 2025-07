Une plateforme Snowflake encore plus facile à utiliser et plus fiable

De nombreuses entreprises sont confrontées à la complexité et au coût de la gestion de toutes leurs données, applications et tous leurs modèles pour extraire rapidement des informations exploitables. Elles gaspillent un temps et des ressources précieux dans des solutions fragmentaires qui nécessitent de rassembler des services disparates provenant de plusieurs fournisseurs cloud, ce qui entraîne des configurations et des mises à niveau manuelles, une gouvernance et une sécurité maladroites, un temps d’arrêt inutile et des données sous-utilisées.



Alors que nous entrons dans l’ère de l’IA d’entreprise, les exigences des organisations en matière de plateforme robuste, facile à utiliser, connectée et fiable pour leurs besoins actuels et futurs en matière de données et d’IA restent inchangées. C’est exactement ce que fournit la plateforme entièrement gérée de Snowflake. Des milliers de clients alimentent leurs workloads les plus exigeants sur Snowflake, car nous contribuons à économiser un temps précieux et de l’argent avec une plateforme qui automatise l’administration, s’adapte à leurs besoins, apporte l’IA à leurs données et leur économise constamment sur les coûts grâce à des améliorations automatiques des performances et à des opérations financières intégrées. Ces entreprises font confiance à Snowflake pour protéger leurs données les plus sensibles grâce à notre expertise en matière de sécurité, de gouvernance, d'observabilité et de continuité des activités/récupération après sinistre prête à l'emploi et unifiée dans toutes les régions et tous les clouds.

Aujourd’hui, nous faisons une série d’annonces qui font passer toutes ces capacités de plateforme à un niveau supérieur.

Innovations intelligentes en matière de calcul, opérations financières améliorées et gestion croisée des comptes plus simple à grande échelle

Chez Snowflake, nous avons privilégié le calcul encore plus rapide et encore plus simple avec un meilleur rapport prix/performances. Avec Standard Warehouse – Generation 2 (Gen2) (disponible pour tous nos clients), une version mise à jour du Standard Warehouse actuel de Snowflake qui a mis à niveau le matériel et amélioré les performances, Snowflake a fourni des performances 2,1 fois plus rapides pour les workloads d’analytique de base. Snowflake est également ravi d’annoncer un nouveau service appelé Snowflake Adaptive Compute (en private preview), qui élimine les lourdeurs indifférenciées liées aux choix d’infrastructure pour gagner du temps et de l’argent. Adaptive Compute permet une facilité d’utilisation optimale en sélectionnant automatiquement la ou les tailles de cluster appropriées, le nombre de clusters et la durée de suspension/reprise automatique des tâches en votre nom afin de minimiser les configurations requises. Même le routage des requêtes se fait intelligemment vers les clusters de la bonne taille sans action de l'utilisateur.

En outre, Adaptive Compute offre un meilleur rapport prix/performances non seulement en tirant parti des dernières et meilleures améliorations matérielles et de performances de Snowflake, mais aussi des requêtes partageant de manière optimale un pool de ressources de calcul sur votre compte afin de maximiser l’efficacité. Snowflake prendra en charge les entrepôts créés à l’aide du service Adaptive Compute, appelés Adaptive Warehouses (en private preview).

Les Adaptive Warehouses peuvent être utilisés non seulement avec les capacités existantes de Snowflake en matière de visibilité, de contrôle et d’optimisation des coûts, mais aussi avec nos dernières innovations FinOps, notamment :