HUB DE SÉCURITÉ SNOWFLAKE

Snowflake met un point d’honneur à garantir la sécurité de ses clients et de leurs données. Nous collaborons avec HackerOne afin d’administrer un programme privé visant à détecter et résoudre les failles de sécurité avant qu’elles ne soient exploitées. Lorsque vous signalez une faille potentielle, veuillez joindre votre adresse e‑mail et une description détaillée de la faille, comprenant la cible, les étapes, les outils et les composants utilisés pour sa découverte (les captures d’écran sont les bienvenues).