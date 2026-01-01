SOLUTIONS PAR SERVICE
L'AI Data Cloud pour le marketing
Simplifiez les architectures MarTech complexes, offrez une expérience client supérieure et optimisez le retour sur investissement de vos dépenses marketing et de publicité.
Fournir des informations complètes plus rapidement
Intégrez toutes les données clients et marketing, quels que soient leur format et leur source (interne ou externe), sur tous les canaux et en temps quasi réel.
Préserver la confidentialité tout en collaborant
Accédez à des milliers de produits de données depuis la Marketplace Snowflake sans avoir à déplacer ni à copier des données. Masquez les données sensibles et collaborez autour de celles‑ci sans les exposer via les Global Data Clean Rooms.
Profiter d’une simplicité d’utilisation
Exploitez une plateforme multi‑cloud entièrement gérée pour minimiser vos frais opérationnels, accélérer les délais de commercialisation et offrir une expérience client personnalisée.
L'AI DATA CLOUD POUR L’ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES MARKETING
Tirez le meilleur parti du riche catalogue d’applications de pointe de l'AI Data Cloud pour le marketing et la publicité, fournies par des partenaires de premier plan et fondées sur une couche de données permanente et unifiée. Exécutez tout votre cycle de vie marketing, de la planification et l’activation intelligentes aux mesures et attributions granulaires, sur une seule et même plateforme hautement gouvernée et simple d’utilisation.
Modern Marketing Data StackSnowflake identifie les meilleures capacités et celles à suivre parmi les dix qui composent le data stack actuel dédié aux applications marketing. Découvrez comment les professionnels du marketing data‑driven unifient, analysent et activent leurs données pour générer plus de revenus.
PERMETTRE DES CAS D’USAGE STRATÉGIQUESavec l'AI Data Cloud pour le marketing
Vue client à 360 degrés
Unifiez toutes vos données clients avec les autres données de votre entreprise, protégez la vie privée de vos clients, profitez d’un outil de résolution d’identité natif et enrichissez vos profils pour créer une stratégie data marketing solide.
Campaign Intelligence
Prouvez la valeur commerciale de vos campagnes marketing en éliminant les silos de données et en unifiant vos données publicitaires et marketing provenant de quasiment toutes les sources dans une plateforme unique, gouvernée et évolutive.
Moderniser les plateformes data clients
Modernisez l’architecture de votre plateforme data clients (CDP, Customer Data Platform) avec Snowflake et permettez aux spécialistes du marketing de travailler à partir d’une source unique de vérité. Appuyez‑vous sur des plateformes d’activation de pointe pour proposer encore plus vite les expériences les plus personnalisées et percutantes pour vos clients.
Mesures
Augmentez votre ROI en évaluant l’impact des campagnes et en attribuant le crédit à des canaux ou des points de contact spécifiques en vous appuyant sur l’IA et le ML de manière native dans Snowflake.
Prévision des pipelines basée sur le ML
Éliminez les silos et exploitez l’IA et le machine learning pour permettre des prévisions précises, exploitables et en temps réel des pipelines de vente B2B dans le cadre de la planification GTM.
NOS CLIENTS
Des responsables marketing qui s’appuient sur les données
Dans tous les secteurs, les meilleurs experts du marketing choisissent Snowflake pour unifier leurs données clients, marketing et d’entreprise.
« Grâce à Snowflake et Hightouch, je n’ai plus à mettre le réveil le samedi et le dimanche pour charger manuellement des fichiers CSV. Grâce à cette pile, nous avons la certitude que les données présentées dans nos rapports internes sont identiques à celles qui arrivent sur nos plateformes publicitaires. »
Mallory Reese‑Bagley
Senior Marketing Operations Manager, Lucid
52 %
d’augmentation du retour sur investissement publicitaire
37 %
d’augmentation du nombre de nouveaux utilisateurs
L’écosystème marketing s’appuie sur Snowflake
Travaillez avec des plateformes et applications marketing de pointe sur les analyses, les identités, l’enrichissement, l’activation, les mesures et bien plus encore.
Marketplace Snowflake
Parcourez des références concernant des applications de pointe dédiées aux données et au marketing grand public et d’entreprise, sans déplacer ni copier de données.
Partenaires Snowflake
Construisez l’avenir de votre entreprise en connectant des intégrateurs de systèmes, des fournisseurs de technologies et des applications essentiels directement dans votre compte Snowflake.
Communauté Snowflake
Posez des questions, aidez‑vous de ressources techniques pour vous lancer, progressez grâce à des formations et des certifications, et échangez avec d’autres utilisateurs Snowflake.
Ressources pour les spécialistes du marketing
Découvrez comment les équipes marketing utilisent l’IA, les applications et la collaboration sécurisée pour réussir leur transformation avec l'AI Data Cloud.