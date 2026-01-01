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Le meilleur de Snowflake Summit 26

Explorez plus de 40 sessions enregistrées de la conférence de cette année.

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SOLUTIONS PAR SERVICE

L'AI Data Cloud pour le marketing

Simplifiez les architectures MarTech complexes, offrez une expérience client supérieure et optimisez le retour sur investissement de vos dépenses marketing et de publicité.

Fournir des informations complètes plus rapidement

Intégrez toutes les données clients et marketing, quels que soient leur format et leur source (interne ou externe), sur tous les canaux et en temps quasi réel.

Préserver la confidentialité tout en collaborant

Accédez à des milliers de produits de données depuis la Marketplace Snowflake sans avoir à déplacer ni à copier des données. Masquez les données sensibles et collaborez autour de celles‑ci sans les exposer via les Global Data Clean Rooms.

Profiter d’une simplicité d’utilisation

Exploitez une plateforme multi‑cloud entièrement gérée pour minimiser vos frais opérationnels, accélérer les délais de commercialisation et offrir une expérience client personnalisée.

L'AI DATA CLOUD POUR L’ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES MARKETING

Tirez le meilleur parti du riche catalogue d’applications de pointe de l'AI Data Cloud pour le marketing et la publicité, fournies par des partenaires de premier plan et fondées sur une couche de données permanente et unifiée. Exécutez tout votre cycle de vie marketing, de la planification et l’activation intelligentes aux mesures et attributions granulaires, sur une seule et même plateforme hautement gouvernée et simple d’utilisation.

Rapport
Modern Marketing Data StackSnowflake identifie les meilleures capacités et celles à suivre parmi les dix qui composent le data stack actuel dédié aux applications marketing. Découvrez comment les professionnels du marketing data‑driven unifient, analysent et activent leurs données pour générer plus de revenus.
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Collecte de données

Identité et intégration

Analyse

Plateformes data clients

Plateformes d’engagement client

ML et IA

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Datarobot logo
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Data clean rooms Snowflake

Créez et utilisez facilement des data clean rooms Snowflake pour permettre une collaboration autour de vos données les plus sensibles avec une confidentialité renforcée, ainsi que le recoupement des audiences, la portée et la fréquence, l’attribution last‑touch et bien plus encore.
LES MARQUES ET LES AGENCES LES PLUS RENOMMÉES FONT CONFIANCE AU AI DATA CLOUD DE SNOWFLAKE POUR LEUR STRATÉGIE MARKETING
Canva logo
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Pepsico
Warner MG
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PERMETTRE DES CAS D’USAGE STRATÉGIQUESavec l'AI Data Cloud pour le marketing

Vue client à 360 degrés

Unifiez toutes vos données clients avec les autres données de votre entreprise, protégez la vie privée de vos clients, profitez d’un outil de résolution d’identité natif et enrichissez vos profils pour créer une stratégie data marketing solide.

EBOOK
Enrichir des profils avec la Marketplace SnowflakeAccédez aux données de partenaires de confiance sur la Marketplace Snowflake, afin de créer des vues à 360 degrés de vos clients sans déplacer ni copier de données.
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Customer Service 360 for Marketing

Campaign Intelligence

Prouvez la valeur commerciale de vos campagnes marketing en éliminant les silos de données et en unifiant vos données publicitaires et marketing provenant de quasiment toutes les sources dans une plateforme unique, gouvernée et évolutive.

En savoir plus
EBOOK
Passer d’un marketing analytics basique à avancéApprofondissez votre compréhension des parcours clients entre les appareils, plateformes et propriétés web pour aiguiser la prise de décision et améliorer le ROI.
En savoir plus

Moderniser les plateformes data clients

Modernisez l’architecture de votre plateforme data clients (CDP, Customer Data Platform) avec Snowflake et permettez aux spécialistes du marketing de travailler à partir d’une source unique de vérité. Appuyez‑vous sur des plateformes d’activation de pointe pour proposer encore plus vite les expériences les plus personnalisées et percutantes pour vos clients.

EBOOK
Des plateformes data clients modernesExaminez les défis que soulève l’utilisation des CDP anciennes déconnectées de votre plateforme data et découvrez comment travailler avec des CDP modernes pour renforcer la confiance, maximiser la valeur et améliorer l’engagement de vos clients.
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Customer 360 diagram
Snowflake dashboard showing marketing attribution

Mesures

Augmentez votre ROI en évaluant l’impact des campagnes et en attribuant le crédit à des canaux ou des points de contact spécifiques en vous appuyant sur l’IA et le ML de manière native dans Snowflake.

En savoir plus
EBOOK
Des data clean rooms au service de la collaborationDécouvrez les fonctionnalités de calcul multipartites sécurisées uniques de l'AI Data Cloud, notamment les data clean rooms, pour répondre aux problèmes de résolution et d’attribution des identités, mais également de mesure.
Lire

Prévision des pipelines basée sur le ML

Éliminez les silos et exploitez l’IA et le machine learning pour permettre des prévisions précises, exploitables et en temps réel des pipelines de vente B2B dans le cadre de la planification GTM.

En savoir plus
Webinaire
Envie d’aller plus loin ?Découvrez comment l’équipe marketing de Snowflake elle‑même exploite l’IA et le ML dans Snowflake pour fournir des prévisions fiables sur les pipelines aux responsables commerciaux, marketing et financiers.
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Marketing pipeline diagram
LA PLATEFORME SNOWFLAKE

Construire votre avenir cross‑cloud

L’infrastructure de données essentielle pour éliminer les silos et permettre la collaboration et la connectivité nécessaires au marketing data‑driven.
NOS CLIENTS

Des responsables marketing qui s’appuient sur les données

Dans tous les secteurs, les meilleurs experts du marketing choisissent Snowflake pour unifier leurs données clients, marketing et d’entreprise.

« Grâce à Snowflake et Hightouch, je n’ai plus à mettre le réveil le samedi et le dimanche pour charger manuellement des fichiers CSV. Grâce à cette pile, nous avons la certitude que les données présentées dans nos rapports internes sont identiques à celles qui arrivent sur nos plateformes publicitaires. »

Mallory Reese‑Bagley

Senior Marketing Operations Manager, Lucid

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52 %

d’augmentation du retour sur investissement publicitaire

37 %

d’augmentation du nombre de nouveaux utilisateurs

Group of people talking about data around a computer
Allergan logo
Block
Intelycare
Strava
Vice Media logo

L’écosystème marketing s’appuie sur Snowflake

Travaillez avec des plateformes et applications marketing de pointe sur les analyses, les identités, l’enrichissement, l’activation, les mesures et bien plus encore.

Logos of media & entertainment data providers on Snowflake Marketplace

Marketplace Snowflake

Parcourez des références concernant des applications de pointe dédiées aux données et au marketing grand public et d’entreprise, sans déplacer ni copier de données.

Parcourir la Marketplace
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Construisez l’avenir de votre entreprise en connectant des intégrateurs de systèmes, des fournisseurs de technologies et des applications essentiels directement dans votre compte Snowflake.

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Snowflake on Snowflake: Marketing

L’équipe Snowflake en charge de la Marketing Intelligence présente ses principaux cas d’usage et donne des astuces pour tirer le meilleur parti de l'AI Data Cloud et permettre un marketing data‑driven.

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