SnowflakePartner Network
Exploitez tout le potentiel de l’AI Data Cloud grâce à un large éventail d’outils et de partenaires. Si vous cherchez des technologies intégrées ou des partenaires de services certifiés pour vous aider à migrer ou à optimiser votre déploiement Snowflake, le Snowflake Partner Network (SPN) est un excellent point de départ.
Partenaires produits de l’AI Data Cloud
Connectez‑vous facilement à n’importe quel outil ou n’importe quelle application grâce à la technologie ouverte et extensible de Snowflake. Les partenaires produits de l'AI Data Cloud aident nos clients à maximiser la flexibilité, la performance et la simplicité d’utilisation de Snowflake pour fournir des informations plus significatives sur les données, tout en évitant les coûts, les risques et la difficulté de devoir relier des systèmes disparates hérités.
Partenaires de services de l’AI Data Cloud
Les partenaires de services de Snowflake fournissent une expérience sectorielle, une expertise technique et de meilleures pratiques stratégiques, qui aident nos clients communs à réduire les risques et à générer de la valeur commerciale avec Snowflake tout au long de leur parcours de data et d’IA.
Partenaires cloud
Grâce à son approche globale du cloud computing, Snowflake est disponible sur AWS, Azure et GCP dans différents pays en Amérique du Nord, Europe, Asie‑Pacifique ainsi qu’au Japon. Nos clients peuvent ainsi profiter d’une expérience fluide et unique grâce à des intégrations approfondies avec nos partenaires cloud et leurs régions respectives.
Programmes partenaires accélérés
Témoignages
de nos clients
« Avec le programme Powered by Snowflake, nous mettons sur le marché l’AI Data Cloud Aladdin pour répondre aux besoins évolutifs de la communauté de gestion des investissements, dans le but de rendre les données plus accessibles et exploitables. »
Daniel Gourvitch
« Les ateliers du programme Powered by Snowflake, axés sur l’optimisation de la conception et les contrôles d’accès, ont permis à Instacart d’accélérer considérablement le développement de ses nouveaux outils d’analyse des retailers. »
Dustin Pearce
« Le programme Powered by Snowflake permet à Adobe de multiplier les cas d’usage au moyen d’une application unique reposant sur une pile technologique unifiée et de proposer rapidement des parcours clients personnalisés à l’échelle. »
VP of Product
« Nous intégrons nos données à Snowflake et les mettons à disposition sur ThoughtSpot. Ce qui est formidable avec Embrace, c’est que nous avons pu profiter d’une connectivité directe pour lancer notre projet. »
Priya Mysore
« Avec les fonctionnalités intuitives en libre-service de Qlik Sense, ainsi que les performances exceptionnelles et la maintenance quasi nulle de Snowflake, nous avons pu étendre l’utilisation des analyses à plus de 90 % au sein de Docusign. »
Marcus Laanen
« Tableau et Snowflake nous ont permis de fournir facilement des données aux utilisateurs non analystes et aux responsables commerciaux, pour qu’ils puissent extraire de véritables informations à partir des données sans avoir à exécuter d’instructions SQL. »
Cathy Tanimura