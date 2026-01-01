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Snowflake World Tour Paris | 15 Octobre 2026

Découvrez comment les équipes dirigeantes déploient les agents à grande échelle.

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Snowflake Native Apps

Du développement à la distribution, créez vos applications, ainsi que votre entreprise, de manière native dans l'AI Data Cloud.

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Webinaire

Snowflake Native Apps: Implementing Your Monetization Model and Pricing Strategy

Découvrez comment mettre en œuvre au mieux votre stratégie de tarification et de packaging sur la Marketplace Snowflake.

Augmentez vos revenus etdistribuez vos applications

Grâce à la Marketplace Snowflake, il suffit de publier votre application une seule fois pour pouvoir la distribuer à des milliers d’entreprises dans l'AI Data Cloud et aider les clients à la trouver, l’essayer et l’acheter facilement, quels que soient le cloud et la région.

*Les capacités de distribution sont disponibles pour tous nos clients sur AWS, Azure et GCP.

Overview:

Snowflake Native Apps

Snowflake Data Cloud Academy - Snowflake Native App Bootcamp logo
COURS

Programme de formation sur les Snowflake Native Apps

Dans ce programme de formation complet de 120 minutes, découvrez comment Snowflake Native App Framework vous permet de créer, commercialiser et monétiser vos applications, puis de les distribuer à vos clients à travers l'AI Data Cloud.

Créez plus vite, déployez plus facilement, exploitez simplement

Évitez les coûts multiples liés à de multiples services et à l’expertise manuelle nécessaire pour les optimiser. Passez à un service entièrement géré pour prendre en charge efficacement les utilisateurs et la charge de travail, en réduisant le temps passé et les efforts déployés*.

Grâce à la prise en charge de Snowpark Container Services par Snowflake Native App Framework**, vous pouvez apporter une logique sophistiquée, des modèles d’IA et de ML ainsi que du calcul à votre application, en optimisant votre délai de rentabilisation du développement.

*Snowflake Native App Framework est disponible pour tous nos clients en version standard sur AWS, Azure et GCP.

**En public preview sur AWS.

 

Documents

Snowflake Native App : kit du développeur

Accédez immédiatement à des ressources exclusives de développement d’applications, ainsi qu’à des liens vers des programmes de formation, des forums communautaires et bien plus encore.

Données sécurisées + Code contrôlé = Adoption accélérée

Étant donné que les Snowflake Native Apps s’exécutent sur le compte du client, ce dernier n’a pas besoin de déplacer ses données ou de fournir un accès externe à celles-ci. De ce fait, les équipes de sécurité sont davantage satisfaites, les obstacles à l’approvisionnement sont réduits et les clients bénéficient d’un délai de rentabilisation plus court.

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