Snowflake Native Apps

Évitez les coûts multiples liés à de multiples services et à l’expertise manuelle nécessaire pour les optimiser. Passez à un service entièrement géré pour prendre en charge efficacement les utilisateurs et la charge de travail, en réduisant le temps passé et les efforts déployés*.

Grâce à la prise en charge de Snowpark Container Services par Snowflake Native App Framework**, vous pouvez apporter une logique sophistiquée, des modèles d’IA et de ML ainsi que du calcul à votre application, en optimisant votre délai de rentabilisation du développement.