EBOOK
Snowflake Native Apps
Du développement à la distribution, créez vos applications, ainsi que votre entreprise, de manière native dans l'AI Data Cloud.
Augmentez vos revenus etdistribuez vos applications
Grâce à la Marketplace Snowflake, il suffit de publier votre application une seule fois pour pouvoir la distribuer à des milliers d’entreprises dans l'AI Data Cloud et aider les clients à la trouver, l’essayer et l’acheter facilement, quels que soient le cloud et la région.
*Les capacités de distribution sont disponibles pour tous nos clients sur AWS, Azure et GCP.
Créez plus vite, déployez plus facilement, exploitez simplement
Évitez les coûts multiples liés à de multiples services et à l’expertise manuelle nécessaire pour les optimiser. Passez à un service entièrement géré pour prendre en charge efficacement les utilisateurs et la charge de travail, en réduisant le temps passé et les efforts déployés*.
Grâce à la prise en charge de Snowpark Container Services par Snowflake Native App Framework**, vous pouvez apporter une logique sophistiquée, des modèles d’IA et de ML ainsi que du calcul à votre application, en optimisant votre délai de rentabilisation du développement.
*Snowflake Native App Framework est disponible pour tous nos clients en version standard sur AWS, Azure et GCP.
**En public preview sur AWS.
Données sécurisées + Code contrôlé = Adoption accélérée
Étant donné que les Snowflake Native Apps s’exécutent sur le compte du client, ce dernier n’a pas besoin de déplacer ses données ou de fournir un accès externe à celles-ci. De ce fait, les équipes de sécurité sont davantage satisfaites, les obstacles à l’approvisionnement sont réduits et les clients bénéficient d’un délai de rentabilisation plus court.
Quickstarts pour développeurs
Consultez les tutoriels Quickstart de Snowflake pour vous familiariser avec les Snowflake Native Apps ou rejoignez le forum sur les Snowflake Native Apps pour échanger avec d’autres développeurs.