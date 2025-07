Présentation de Cortex AISQL : réinventer le langage SQL en langage de requête d’IA pour les données multimodales

Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer Snowflake Cortex AISQL en public preview, qui intègre de puissantes fonctionnalités d’IA directement dans le moteur SQL de Snowflake. Cortex AISQL permet à nos clients de créer des pipelines d’IA évolutifs sur des données d’entreprise multimodales avec des commandes SQL familières. Traitez du texte (public preview), des images (public preview) et de l’audio (public preview bientôt) plus rapidement et de manière plus rentable et obtenez des informations plus approfondies à partir de données structurées et non structurées en même temps.

L’analyse de données subit une profonde transformation, portée par l’IA. Les entreprises d'aujourd'hui savent que les informations précieuses vont bien au-delà des données tabulaires traditionnelles : elles sont souvent intégrées dans diverses sources non structurées telles que des documents, des images et des fichiers audio.

À mesure que la variété des données augmente, les analyses nécessitent des processus en plusieurs étapes de plus en plus sophistiqués pour extraire, synthétiser et combiner des informations provenant de différentes sources. Cependant, l’analyse de cette riche mosaïque de données à l’échelle de l’entreprise présente des défis techniques et opérationnels importants.

Les entreprises peinent à rassembler divers outils spécialisés et ensembles de compétences pour traiter et analyser ces informations, compromettant ainsi leur efficacité et leur évolutivité tout en entraînant des informations retardées et de moindre qualité.

Pour relever ces défis, Snowflake intègre de puissantes fonctionnalités d’IA générative directement dans son moteur SQL central, permettant ainsi aux analystes d’accomplir davantage en moins de temps grâce aux outils suivants :

Opérateurs d’IA expressifs et composables : un nouvel ensemble d’opérateurs alimentés par l’IA qui effectue un mappage en toute transparence avec les primitives SQL existantes telles que FILTER et AGGREGATE. Ainsi, les analystes peuvent facilement créer des pipelines d’IA évolutifs à l’aide de commandes SQL familières pour détecter de subtiles anomalies dans les données opérationnelles, agréger des informations exploitables à partir des transcriptions des appels clients ou classer de vastes bibliothèques d’images.

Prise en charge native des données multimodales : l’introduction d’un nouveau type de données FILE permet de référencer directement les données multimodales (y compris le texte, les images et l’audio) dans des tables Snowflake. Tous les opérateurs d’IA sont conçus pour fonctionner de manière fluide entre ces diverses modalités de données, éliminant ainsi la nécessité de systèmes de traitement séparés.

Optimisation significative des coûts et des performances : grâce aux fonctionnalités natives et aux optimisations des performances intégrées dans le moteur SQL de Snowflake, Cortex AISQL réduit considérablement le temps de traitement et les dépenses de calcul. Les benchmarks internes de Cortex AISQL Performance Optimization (private preview) montrent une réduction du temps d’exécution des requêtes jusqu’à 70 % pour les opérations telles que FILTER et JOIN, avec des économies correspondantes par rapport aux implémentations manuelles, répondant directement aux préoccupations concernant l’évolutivité de l’IA et la viabilité économique pour l’adoption par les entreprises.

« Snowflake Cortex AISQL a accéléré le développement de notre application Service Technician, qui permet à nos techniciens d’interagir et d’analyser facilement des milliers de manuels d’utilisation dans plusieurs langues afin de résoudre les problèmes des clients plus rapidement que nous ne l’aurions imaginé. La révolution pour nous a été de voir comment Cortex AISQL intègre de manière fluide divers types de données, du texte aux images et au-delà, ouvrant un chemin plus rapide entre les données et les informations qui transforme le travail de nos équipes », explique Ahmad AI-Mashahedi, Lead Data Scientist pour Toyota Material Handling Europe.

Les principales fonctionnalités de Cortex AISQL

Cortex AISQL intègre les fonctionnalités d’IA directement dans les environnements SQL, permettant ainsi une analyse sophistiquée en plusieurs étapes pour divers types de données. Dans les sections suivantes, nous explorerons comment ces fonctionnalités de base optimisent les performances, réduisent les coûts et permettent des flux de travail analytiques complexes.

Opérations d’IA unifiées pour diverses données avec Cortex AISQL

La principale force de Cortex AISQL réside dans sa capacité à permettre aux utilisateurs de construire des pipelines d’IA sophistiqués sur plusieurs modalités de données directement dans leur environnement SQL familier. Cette intégration élimine la séparation entre la data stack d’un client et la stack d’IA, offrant une plateforme unifiée pour une analyse sophistiquée sur un large éventail de données.

Cortex AISQL introduit les opérateurs d’IA en tant que primitives SQL natives, entièrement intégrées dans l’écosystème Snowflake. Par exemple :