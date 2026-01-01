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Snowflake World Tour Paris | 15 Octobre 2026

Découvrez comment les équipes dirigeantes déploient les agents à grande échelle.

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Présentation de la famille de modèles conçus par Snowflake pour les entreprises

People collaborating at a meeting table

Créez des modèles personnalisés avec des experts en IA

Besoin d’un coup de main pour créer un LLM affûté pour vos besoins spécifiques ? Contactez l’équipe d’experts en IA à l’origine de Snowflake Arctic.

Intelligence d’entreprise

Modèle puissant selon les meilleurs benchmarks pour des workloads d’entreprise complexes, dont la production de SQL et de code, le suivi d’instructions et plus encore.

Efficacité révolutionnaire

Architecture hybride MoE dense et unique fournissant des résultats de premier ordre pour une fraction du coût de développement des modèles comparables.

Open source

Licence Apache 2.0 avec accès illimité aux pondérations et au code, associée à des recettes de données en libre accès et à des informations de recherche.

Intelligence d’entreprise

Leader pour les tâches d’entreprise, parmi les meilleurs dans les autres domaines.

Comparison graph for Snowflake Arctic

Efficacité révolutionnaire

Entraînement

Résultats de premier ordre pour une fraction du coût de développement.

Inférence

Utilisation optimale d’experts pour une inférence performante.

*Intelligence d’entreprise égale à la moyenne des benchmarks pour la production de SQL, le codage et le suivi d’instructions.

Découvrez les benchmarks

Entraînement

Inférence

Snowflake Arctic training capabilities diagram
Snowflake Arctic inference capabilities diagram

Open source

Licence Apache 2.0 avec accès illimité aux pondérations et au code, associée à des recettes de données en libre accès et à des informations de recherche.

Snowflake Arctic Bibliothèque de ressources