Snowflake Intelligence
Toutes vos connaissances. Un agent de confiance.
Mettez les informations de votre entreprise à portée de main de chaque collaborateur, en aidant n'importe quel utilisateur à répondre à des questions complexes dans un langage naturel avec son propre agent d’IA d'entreprise personnalisé.
Avantages
Passez des données aux décisions Plus rapidement et en toute confiance
Posez des questions complexes sur toutes vos données, analysez et obtenez instantanément des informations avec Snowflake Intelligence comme partenaire éclairé.
Analyse approfondie, action rapide
Affinez votre analyse et éliminez les conjectures
Allez au-delà du « quoi », pour comprendre rapidement le « pourquoi » stratégique, en accélérant le passage à l’action avec des agents d’IA qui utilisent le langage naturel pour analyser et raisonner sur toutes vos données, y compris les sources tierces et les informations de marché.
Réponses transparentes et vérifiées
Recevez des réponses fiables
Retracez chaque réponse jusqu’à sa source pour plus de transparence, et établissez des questions et réponses certifiées pour éclairer de manière fiable les décisions les plus essentielles de votre organisation concernant le chiffre d’affaires, la perte de clients et au-delà.
Prêt pour l’entreprise
Évoluez en toute sécurité grâce à la solide gouvernance de Snowflake
Sachez que Snowflake Intelligence s’adapte à la complexité des données et des applications de votre entreprise, le tout dans le périmètre sécurisé de Snowflake et avec les mêmes politiques de gouvernance unifiées.
Des analyses plus fines.Une visualisation plus facile.
- Explorez des questions complexes en mode recherche pour une compréhension complète et nuancée de vos données.
- Apportez de la clarté aux informations complexes en transformant facilement les réponses en visualisations et graphiques significatifs et prêts à l’emploi.
- Comprenez comment chaque graphique a été créé et enrichissez vos données en chargeant des fichiers, facilitant ainsi l’interprétation, le partage et l’exploitation d’informations complexes.
Des réponses fiables.Des décisions en toute confiance.
- Accédez à des requêtes vérifiées par des analystes pour obtenir des réponses précises et ainsi des informations plus riches et plus fiables.
- Visualisez des citations des sources originales, telles que des documents référencés et des requêtes SQL, pour une couche supplémentaire de crédibilité.
- Suivez la façon dont l’agent réfléchit au fil des étapes, en demandant des éclaircissements et en itérant pour générer la réponse finale.
Un impact évolutif. Une confiance inébranlée.
- Protégez vos données au sein de votre framework de gouvernance existant, en appliquant automatiquement des contrôles d’accès et un masquage des données pour vous assurer que chaque utilisateur ne voit que les données, les agents et les outils destinés à son rôle.
- Vos informations suivent votre évolution en toute sécurité grâce à des intégrations entre différents fournisseurs d’identité tels qu’Okta ou Entra ID.
- Améliorez la familiarité et la confiance grâce à une apparence personnalisée utilisant le logo et les couleurs de la marque de votre entreprise.
Commencez votre essai gratuit de 30 jours
- 400 USD de crédits d’utilisation offerts
pour commencer
- Accès immédiat à l’AI Data Cloud
Prise en charge des workloads de données
les plus stratégiques
Essayez Snowflake IntelligenceProfitez des avantages de disposer de toutes vos connaissances au sein d’un seul agent de confiance.
Créez votre premier agent Snowflake IntelligenceCréez un agent Snowflake Intelligence capable de répondre intelligemment à vos questions stratégiques les plus essentielles.
Questions fréquentes
Snowflake Intelligence est une application agentique autonome prête à l’emploi dotée d’une interface conversationnelle intuitive qui aide les utilisateurs professionnels à obtenir des informations approfondies sur leur activité. Accessible via ai.snowflake.com, elle permet aux utilisateurs d’interagir avec leurs données d’entreprise, structurées et non structurées, en langage naturel. Snowflake Intelligence utilise des agents de données alimentés par l’IA pour comprendre les questions, effectuer des analyses, générer des informations fiables et prendre des mesures, le tout dans le respect des politiques de sécurité et de gouvernance robustes de Snowflake.
Regardez une démo de Snowflake Intelligence ici pour voir ce puissant agent d’IA d’entreprise en action.
Les agents de données sont des entités d’IA spécialisées configurées au sein de Snowflake Intelligence. Les équipes data définissent leur champ d’action, les sources de données auxquelles ils peuvent accéder, leur finalité (par ex., « Agent de performances commerciales ») et les actions qu’ils peuvent mener. Ils sont conçus pour interpréter les questions des utilisateurs dans leur domaine spécifique, analyser en toute sécurité les données pertinentes et générer des réponses.