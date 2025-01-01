Aller au contenu

Snowflake Intelligence*

Les informations de votre entreprise sont désormais à portée de main de chaque collaborateur.

Snowflake Intelligence

Toutes vos connaissances. Un agent de confiance.

Mettez les informations de votre entreprise à portée de main de chaque collaborateur, en aidant n'importe quel utilisateur à répondre à des questions complexes dans un langage naturel avec son propre agent d’IA d'entreprise personnalisé.

Screenshot of Snowflake Intelligence

Avantages

Passez des données aux décisions Plus rapidement et en toute confiance

Posez des questions complexes sur toutes vos données, analysez et obtenez instantanément des informations avec Snowflake Intelligence comme partenaire éclairé.

Agents in Snowflake Intelligence

Analyse approfondie, action rapide

Affinez votre analyse et éliminez les conjectures

Allez au-delà du « quoi », pour comprendre rapidement le « pourquoi » stratégique, en accélérant le passage à l’action avec des agents d’IA qui utilisent le langage naturel pour analyser et raisonner sur toutes vos données, y compris les sources tierces et les informations de marché.

Verified by agent owner badge

Réponses transparentes et vérifiées

Recevez des réponses fiables

Retracez chaque réponse jusqu’à sa source pour plus de transparence, et établissez des questions et réponses certifiées pour éclairer de manière fiable les décisions les plus essentielles de votre organisation concernant le chiffre d’affaires, la perte de clients et au-delà.

Prêt pour l’entreprise

Évoluez en toute sécurité grâce à la solide gouvernance de Snowflake

Sachez que Snowflake Intelligence s’adapte à la complexité des données et des applications de votre entreprise, le tout dans le périmètre sécurisé de Snowflake et avec les mêmes politiques de gouvernance unifiées.

Démo

Découvrez Snowflake Intelligence

Découvrez comment Snowflake Intelligence favorise une nouvelle culture data où chaque employé peut obtenir des informations, introduisant ainsi une nouvelle façon de travailler.

Des analyses plus fines.Une visualisation plus facile.

  • Explorez des questions complexes en mode recherche pour une compréhension complète et nuancée de vos données.
  • Apportez de la clarté aux informations complexes en transformant facilement les réponses en visualisations et graphiques significatifs et prêts à l’emploi. 
  • Comprenez comment chaque graphique a été créé et enrichissez vos données en chargeant des fichiers, facilitant ainsi l’interprétation, le partage et l’exploitation d’informations complexes.
Snowflake Intelligence dashboard showing a line graph and query explanation
Snowflake Intelligence dashboard showing thinking and explanation of sales trends and generating a bar chart
Snowflake Intelligence agent dashboard and team permissions

Des réponses fiables.Des décisions en toute confiance.

  • Accédez à des requêtes vérifiées par des analystes pour obtenir des réponses précises et ainsi des informations plus riches et plus fiables.
  • ​Visualisez des citations des sources originales, telles que des documents référencés et des requêtes SQL, pour une couche supplémentaire de crédibilité.
  • Suivez la façon dont l’agent réfléchit au fil des étapes, en demandant des éclaircissements et en itérant pour générer la réponse finale.

Un impact évolutif. Une confiance inébranlée.

  • Protégez vos données au sein de votre framework de gouvernance existant, en appliquant automatiquement des contrôles d’accès et un masquage des données pour vous assurer que chaque utilisateur ne voit que les données, les agents et les outils destinés à son rôle.
  • Vos informations suivent votre évolution en toute sécurité grâce à des intégrations entre différents fournisseurs d’identité tels qu’Okta ou Entra ID.
  • Améliorez la familiarité et la confiance grâce à une apparence personnalisée utilisant le logo et les couleurs de la marque de votre entreprise.
Premiers pas

Passez à l’étape suivante avec Snowflake

Commencez votre essai gratuit de 30 jours

  • 400 USD de crédits d’utilisation offerts
    pour commencer
  • Accès immédiat à l’AI Data Cloud
  • Prise en charge des workloads de données
    les plus stratégiques
Snowflake Intelligence

Questions fréquentes

Snowflake Intelligence est une application agentique autonome prête à l’emploi dotée d’une interface conversationnelle intuitive qui aide les utilisateurs professionnels à obtenir des informations approfondies sur leur activité. Accessible via ai.snowflake.com, elle permet aux utilisateurs d’interagir avec leurs données d’entreprise, structurées et non structurées, en langage naturel. Snowflake Intelligence utilise des agents de données alimentés par l’IA pour comprendre les questions, effectuer des analyses, générer des informations fiables et prendre des mesures, le tout dans le respect des politiques de sécurité et de gouvernance robustes de Snowflake.

Regardez une démo de Snowflake Intelligence ici pour voir ce puissant agent d’IA d’entreprise en action.

Accédez à la documentation de Snowflake Intelligence ici.

Les agents de données sont des entités d’IA spécialisées configurées au sein de Snowflake Intelligence. Les équipes data définissent leur champ d’action, les sources de données auxquelles ils peuvent accéder, leur finalité (par ex., « Agent de performances commerciales ») et les actions qu’ils peuvent mener. Ils sont conçus pour interpréter les questions des utilisateurs dans leur domaine spécifique, analyser en toute sécurité les données pertinentes et générer des réponses.

Where Data Does More

  • Essai gratuit de 30 jours
  • Aucune carte bancaire requise
  • Annulation à tout moment 
