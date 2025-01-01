Snowflake Intelligence est une application agentique autonome prête à l’emploi dotée d’une interface conversationnelle intuitive qui aide les utilisateurs professionnels à obtenir des informations approfondies sur leur activité. Accessible via ai.snowflake.com, elle permet aux utilisateurs d’interagir avec leurs données d’entreprise, structurées et non structurées, en langage naturel. Snowflake Intelligence utilise des agents de données alimentés par l’IA pour comprendre les questions, effectuer des analyses, générer des informations fiables et prendre des mesures, le tout dans le respect des politiques de sécurité et de gouvernance robustes de Snowflake.