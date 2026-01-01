Applications et collaboration

Les principaux avantages sont les suivants :

Partage de données simple et sécurisé : le partage de données sans ETL élimine les silos de données et les pipelines complexes.

Développement plus rapide : le clonage zéro copie accélère les cycles de développement/test pour les applications.

Monétisation et découverte : la Marketplace Snowflake permet de découvrir et de monétiser des données et des applications.

Réduction de la complexité : une plateforme unifiée pour les données, les applications et l’IA simplifie l’architecture.