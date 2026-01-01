Applications et collaboration

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Snowflake World Tour Paris | 15 Octobre 2026

Découvrez comment les équipes dirigeantes déploient les agents à grande échelle.

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Snowflake pour les applications et la collaboration

Créez, partagez et connectez facilement des applications, des produits de données et des modèles d’IA pour vos équipes, partenaires et clients. Bénéficiez d’une gouvernance fiable et de la capacité de dimensionnement des entreprises les plus agiles sans déplacer de données.

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Créez, partagez et connectez vos ressources sans ETL ni intégration

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Créez des applications évolutives avec l’intégration zéro copie

  • Simplifiez votre architecture pour distribuer vos fonctionnalités plus rapidement, de l’analytique intégrée à l’IA générative, avec une plateforme unifiée.
  • Réduisez votre charge opérationnelle et bénéficiez de performances supérieures avec un service entièrement géré. 
  • Intégrez vos données directement dans les environnements de vos clients et commercialisez vos données sur Snowflake pour accélérer les transactions et favoriser votre croissance. 
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Partagez des ressources entre différents clouds avec le data sharing sans ETL

  • Offrez à vos équipes un accès facile à divers produits de données afin de toujours pouvoir utiliser des données fiables. 
  • Protégez vos données grâce à une gouvernance intégrée, des contrôles d’accès et une prise en charge native du partage de données sensibles.
  • Réduisez le coût du partage de données et maximisez l’efficience de vos opérations.
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Connectez-vous à des sources externes en quelques minutes

  • Connectez-vous instantanément à plus de 750 sources de données et fournisseurs SaaS en quelques minutes, et non plus en plusieurs mois.
  • Étendez les capacités de Snowflake avec des applications externes, des données propriétaires et des assistants d’IA.
  • Optimisez vos dépenses Snowflake en utilisant un budget approuvé pour les achats de données et d’applications tierces.
Découvrez la Marketplace Snowflake
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« En mettant nos produits et services à disposition sur Snowflake, il est plus facile, plus rapide et plus efficace pour nous et nos clients de gérer et de partager des données en toute sécurité. »

Morten Lileng
Global Head of Merkury Engineering, Merkle

Lire le témoignage

Avantages

Collaborez sur une plateforme data connectée à l’ère de l’IA et des agents

Développez votre activité en toute confiance

Développez, intégrez et dimensionnez vos ressources

  • Intégrez facilement des données et des applications dans des environnements clients partout dans le monde, quel que soit le cloud, via la Marketplace Snowflake, et touchez des milliers de clients Snowflake. 
  • Bénéficiez de l’évolutivité automatique et de la tarification à la seconde pour répondre à vos besoins sans perdre de vue vos marges grâce au service entièrement géré de Snowflake. 
  • Créez et monétisez des applications directement dans Snowflake, sans déplacer de données, à l’aide des Snowflake Native Apps.
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Élargissez les capacités des utilisateurs

Partagez un accès gouverné à des produits de données, des modèles d’IA et des applications

  • Partagez en toute sécurité des données, des applications, des modèles d’IA et des agents prêts à l’emploi entre clouds, régions et fournisseurs avec Snowflake, une plateforme conçue pour un partage de données fiable et rentable.
  • Découvrez des données et des modèles d’IA grâce à Snowflake Horizon Catalog.
  • Utilisez l’Internal Marketplace Snowflake pour faciliter l’accès et la distribution de ressources et collaborez sur des données sensibles grâce aux data clean rooms. Le partage zéro copie vous aide à rester prêt pour l’IA et à exploiter davantage vos données.
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Services financiers

« Avec Snowflake, nos clients disposent de leurs données beaucoup plus rapidement, et nous déployons deux fois moins d’efforts et de ressources. »

Jeff Shortis
Alpha Data Platform Product Owner, State Street

Lire le témoignage

  • 25x plus de productivité pour les équipes d’exploitation des données
  • 87 % de fausses alertes en moins concernant des erreurs de données
Lire l’étude de cas
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 Optimisez vos flux de travail

Allégez la charge sur vos pipelines et étendez les capacités de Snowflake

  • Connectez-vous à plus de 750 fournisseurs de données et SaaS grâce aux connexions existantes et aux connecteurs prédéfinis. 
  • Tirez le meilleur parti de Snowflake grâce aux applications et aux produits d’IA de la Marketplace Snowflake, qui incluent des agents d’IA, des analyses graphiques et des outils d’optimisation de vos coûts. 
  • Apportez de la flexibilité à votre budget et augmentez votre pouvoir d’achat en combinant vos dépenses de données et SaaS.
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Maximisez votre impact

Distribuez et commercialisez vos produits sur la Marketplace Snowflake

Augmentez vos revenus, vos marges, et offrez la meilleure expérience client en proposant vos données, vos applications et produits d’IA sur la Marketplace Snowflake.

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  • Prise en charge des workloads pour vos données essentielles
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Applications et collaboration

Questions fréquentes

Découvrez la collaboration autour des données avec Snowflake, le clonage zéro copie, les data clean rooms et l’intégration d’applications dans cette section FAQ.

Snowflake permet aux utilisateurs de se connecter à des données tierces et SaaS via la Marketplace Snowflake, des connecteurs prédéfinis et la prise en charge de divers outils d’intégration des données, ce qui simplifie l’acquisition de données et l’enrichissement des données existantes.

Le Data Sharing de Snowflake vous permet de partager un accès en direct à vos données avec d’autres équipes ou organisations sans les déplacer ni les copier physiquement. Le partage de données sans ETL signifie que les consommateurs accèdent directement aux données les plus récentes, la gouvernance et les contrôles d’accès étant gérés par le fournisseur de données. Les comptes en lecture peuvent être utilisés par des consommateurs sans compte Snowflake.

Le clonage zéro copie de Snowflake crée instantanément des copies de vos bases de données, schémas ou tables sans dupliquer les données sous-jacentes. Pour le développement d’applications, cela signifie que les développeurs peuvent rapidement obtenir des environnements isolés, de type production, pour le développement, les tests et le CI/CD, ce qui accélère considérablement les cycles de déploiement et réduit les coûts de stockage.

Les data clean rooms de Snowflake permettent à plusieurs parties de combiner et d’analyser leurs données pour obtenir des informations communes sans exposer ou partager directement des informations sensibles entre elles. Les principaux avantages sont une confidentialité renforcée, la possibilité d’extraire des informations plus riches à partir d’ensembles de données combinés et une sécurité accrue, car toutes les analyses se déroulent dans un environnement contrôlé.

Les principaux avantages sont les suivants :

Partage de données simple et sécurisé : le partage de données sans ETL élimine les silos de données et les pipelines complexes.

Développement plus rapide : le clonage zéro copie accélère les cycles de développement/test pour les applications.

Monétisation et découverte : la Marketplace Snowflake permet de découvrir et de monétiser des données et des applications.

Réduction de la complexité : une plateforme unifiée pour les données, les applications et l’IA simplifie l’architecture.

Snowflake réduit les coûts et la complexité associés aux processus ETL grâce aux outils suivants :

  • Le Secure Data Sharing élimine la nécessité de créer et d’entretenir des pipelines ETL pour partager des données, car les consommateurs accèdent directement aux données actualisées.

  • La Marketplace Snowflake fournit un accès direct à des données tierces, ce qui réduit les efforts d’intégration.

  • Le clonage zéro copie permet de réduire les coûts de stockage et d’accélérer le provisionnement de l’environnement pour le développement et les tests, en évitant la duplication des données.

  • Les connecteurs et l’intégration native simplifient la connexion à diverses sources de données.

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