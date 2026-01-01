Les données de votre entreprise ont besoin d’un agent

Les clients Snowflake disposent désormais d’une plateforme unifiée pour le traitement et la récupération des données structurées et non structurées avec une grande précision. La gouvernance unifiée de bout en bout, de l’ingestion à l’application, permet aux équipes de fournir une nouvelle vague d’agents de données. Nos clients peuvent créer des solutions évolutives tout en appliquant des contrôles d’accès et de confidentialité.

Le besoin en agents de données

Chez Snowflake, nous sommes convaincus que les agents d’IA joueront bientôt un rôle essentiel pour les effectifs des entreprises, en améliorant la productivité des équipes de support client, de techniciens sur le terrain, d’analyse, d’ingénierie et plus encore. Ils libéreront un temps précieux pour les collaborateurs afin qu’ils se concentrent sur les défis à plus forte valeur ajoutée auxquels l’entreprise est confrontée. Les agents de données, une catégorie spécialisée d’agents d’IA, combinent les données et les outils pour fournir des informations plus précises et fondées en sélectionnant efficacement les sources de données et les outils appropriés pour la récupération.

Pour que les agents d’IA puissent travailler à grande échelle, ils ont besoin d’une connexion sécurisée avec les données de leur entreprise et d’une gouvernance unifiée pour gérer leur accès, similaire aux contrôles existants pour vos équipes. Ils doivent suivre des politiques en matière de données, accéder efficacement à plusieurs sources et extraire des informations précises pour obtenir des résultats fiables et de grande valeur.

Cependant, nous comprenons que cet avenir agentique a des défis proportionnels à son potentiel. Alors que la qualité des modèles augmente et que les coûts d’inférence diminuent, nous observons le même ensemble de défis parmi les entreprises qui tentent de déployer des systèmes agentiques fiables à grande échelle :

Précision : en termes de qualité, les attentes envers la production des agents dans les applications d’entreprise est élevée, la marge d’erreur est faible, en particulier dans les fonctions stratégiques comme la finance ou l’ingénierie.

Confiance et sécurité : alors que nos clients développent des applications d’IA à plus forte intensité de données, il est de plus en plus difficile de respecter les politiques de sécurité et de gouvernance.

Accès aux données gouvernées : les agents ont besoin d’accéder à une grande variété de sources de données pour fonctionner de manière fiable sur le contexte métier, y compris les sources de données non structurées (e.g., texte, audio) et structurées (e.g., tables, vues), qui sont souvent dispersées sur plusieurs systèmes.

La clé du développement des flux de travail agentiques qui exploitent les données réside dans l’interaction fluide entre les modèles et les données, tout en maintenant la précision, la confiance et la conformité. Par exemple, un analyste financier peut avoir besoin de combiner des données sur les revenus (structurées) avec des rapports financiers et des études de marché (non structurées). Ces cas d’usage d’entreprise nécessitent un accès sécurisé aux données et un moyen de faire remonter les bonnes informations à l’IA avec une gouvernance de bout en bout.

Pour relever ce défi, nous sommes ravis de lancer Cortex Agents, un service entièrement géré qui simplifie l’intégration, la récupération et le traitement des données structurées et non structurées, aidant ainsi les clients de Snowflake à créer des agents de haute qualité à grande échelle.

Cortex Agents : l’IA au service des entreprises

Cortex Agents, désormais disponible en public preview, orchestre les sources de données structurées et non structurées (tables Snowflake ou fichiers PDF stockés dans un service de stockage d’objets) pour fournir des informations. Grâce à Cortex Search, Cortex Analyst et des LLM, les agents décomposent les requêtes complexes, récupèrent les données pertinentes et génèrent des réponses précises. Cela garantit précision, l’efficacité et la gouvernance à chaque étape.

Que sont les Cortex Agents ?

Les Cortex Agents planifient les tâches, utilisent des outils pour les exécuter et réfléchissent aux résultats pour améliorer les réponses. Disponible en tant qu’API REST pratique, Cortex Agents peut s’intégrer facilement dans n’importe quelle application. Les agents utilisent Cortex Analyst (SQL structuré) et Cortex Search (données non structurées) comme outils, ainsi que des LLM, pour analyser et générer des réponses. Le flux de travail comporte quatre composantes clés :

1. Planification : les applications basculent souvent entre le traitement de données provenant de sources structurées et non structurées. Prenons l’exemple d’une application conversationnelle conçue pour répondre aux requêtes des utilisateurs. Un utilisateur métier peut d’abord demander les meilleurs distributeurs par chiffre d’affaires (structuré) puis demander des informations sur un contrat (non structuré). Cortex Agents peut analyser une requête pour orchestrer un plan et obtenir une réponse :

Explorer les options : lorsque l'utilisateur pose une question ambiguë (par ex., « Parlez-moi de Acme Supplies »), l'agent considère différentes permutations — produits, emplacement ou personnel de vente — pour lever l’ambiguïté et améliorer la précision.

lorsque l'utilisateur pose une question ambiguë (par ex., « Parlez-moi de Acme Supplies »), l'agent considère différentes permutations — produits, emplacement ou personnel de vente — pour lever l’ambiguïté et améliorer la précision. Scinder en sous-tâches : Cortex Agents peut diviser une tâche ou une demande (par ex., « Quelles sont les différences entre les clauses contractuelles avec Acme Supplies et Acme Stationery ? ») en plusieurs parties pour une réponse plus précise.

Cortex Agents peut diviser une tâche ou une demande (par ex., « Quelles sont les différences entre les clauses contractuelles avec Acme Supplies et Acme Stationery ? ») en plusieurs parties pour une réponse plus précise. Acheminer entre les outils : l’agent choisit un outil, Cortex Analyst, Cortex Search ou la génération de SQL à partir du langage naturel, pour faciliter l’accès gouverné et assurer la conformité aux politiques de l’entreprise.

2. Utilisation des outils : un plan mis en place permet à l’agent de récupérer les données efficacement. Cortex Search extrait des informations de sources non structurées, tandis que Cortex Analyst génère du code SQL pour traiter les données structurées. Une prise en charge complète de l’identification et de l’exécution des outils permet de fournir des applications sophistiquées reposant sur les données d’entreprise.

3. Réflexion : après chaque utilisation d’un outil, l’agent évalue les résultats pour déterminer les étapes suivantes : demander des éclaircissements, itérer ou générer une réponse finale. Cette orchestration lui permet de traiter des requêtes de données complexes tout en augmentant la précision et en continuant à maintenir les contrôles de conformité dans le périmètre sécurisé de Snowflake.

4. Surveillance et itération : après le déploiement, nos clients peuvent suivre les indicateurs, analyser les performances et affiner le comportement pour des améliorations continues. Sur l’application client, les développeurs peuvent utiliser TruLens pour surveiller l’interaction avec l’agent. En surveillant et en affinant continuellement les contrôles de gouvernance, les entreprises peuvent faire évoluer en toute confiance les agents d’IA tout en maintenant la sécurité et la conformité.

Associé à d’autres offres Snowflake, Cortex Agents fournit désormais une solution de bout en bout pour récupérer, traiter et gérer les données structurées et non structurées à grande échelle.

Snowflake étend ses capacités d’IA avec Cortex Agents en public preview, pour faciliter l’extraction d’informations sur les données en orchestrant des jeux de données structurées et non structurées. Cortex Agents rationalise l’orchestration et l’accès aux données des applications agentiques pour obtenir des décisions basées sur l’IA plus fiables en s’appuyant sur les améliorations apportées à nos services de récupération Cortex AI :