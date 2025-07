Démocratiser l’IA d’entreprise : les nouvelles fonctionnalités d’IA de Snowflake accélèrent et simplifient encore l’innovation data-driven

1a. Exploiter l’intelligence en libre-service pour les équipes stratégiques

Snowflake Intelligence fournit aux utilisateurs métiers une interface de langage naturel basée sur l’IA pour interagir avec les données structurées et non structurées. Les utilisateurs peuvent poser des questions complexes en langage naturel et recevoir des réponses explicables et gouvernées en quelques secondes, sans SQL ni tableaux de bord nécessaires. Ces agents s’exécutent à l’intérieur du périmètre de sécurité de Snowflake, appliquant automatiquement les contrôles d’accès basés sur les rôles, de masquage et d’audit. Ils peuvent raisonner à partir des données d’entreprise, identifier les relations entre les diverses sources de données et renvoyer des réponses synthétisées à partir de tables, PDF, Jira, Salesforce, Zendesk et plus encore.

1b. Simplifier les informations sur les données pour tous grâce aux agents de données

Les agents de données permettent aux équipes non techniques d’extraire des informations en langage naturel. Les utilisateurs peuvent voir comment les informations sont générées grâce aux graphiques automatiques, à la traçabilité et à l’explicabilité. Les développeurs peuvent déployer rapidement de nouveaux cas d’usage et intégrer des analyses dans l’application de leur choix, accélérant ainsi l’innovation et l’impact.

1c. Créer des applications conversationnelles fiables

Avec Cortex Agents (bientôt disponible pour tous nos clients), les développeurs peuvent créer des applications d’IA générative qui raisonnent à la fois sur des données structurées et non structurées. Ces agents permettent des résultats explicables de haute qualité en orchestrant des flux de travail combinant des LLM, du SQL et la recherche sémantique. Basés sur des modèles tels que Claude 3.7 Sonnet, OpenAI GPT-4.1 et o4-mini (bientôt disponibles pour tous nos clients), ces agents planifient, exécutent et affinent des tâches pour obtenir des résultats précis. L’explicabilité intégrée et l’accès API permettent un déploiement et des intégrations rapides avec Microsoft Teams et Copilot, permettant ainsi aux utilisateurs d’interagir avec l’IA directement dans leurs outils de collaboration.

2. Cortex AISQL et analytique : redéfinir les données multimodales en informations avec Snowflake

Les données non structurées restent sous-exploitées en raison de leur complexité. Cortex AISQL résout ce problème en permettant aux équipes d’analyser des documents, des images et d’autres formats en utilisant une syntaxe SQL familière, sans outils spécialisés. Lors du Summit, nous avons présenté :

SQL et IA : extrayez des métadonnées, classez des opinions ou recherchez des intégrations, le tout dans SQL.

Extraction de valeur à partir de données non structurées : utilisez Document AI, qui prend désormais en charge l’extraction de tables compatibles avec les schémas (en public preview), pour extraire des tables structurées à partir de PDF complexes avec un nettoyage minimal.

Génération automatique de modèles sémantiques (private preview) : éliminez la configuration manuelle des modèles, explorez des informations avec la visualisation graphique native et créez des expériences de marque avec Snowpark Container Services.

2a. Transformer vos analystes en développeurs d’IA avec Cortex AISQL

Cortex AISQL réimagine SQL comme langage central pour l’IA d’entreprise. Ses opérateurs d’IA natifs laissent les équipes construire des flux de travail multimodaux, combinant du texte, de l’audio, des images et des données structurées, sans apprendre de nouveaux outils ni dupliquer les données.

Il offre des améliorations de performances de 30 à 70 % par rapport à plusieurs pipelines traditionnels (sur la base de résultats de benchmark internes, mis en œuvre pour une utilisation normale), grâce à l’inférence par batch optimisée et à un algorithme d’optimisation des performances (private preview), permettant ainsi aux analystes de devenir des développeurs d’IA.

Les cas d’usage incluent la correspondance d’enregistrements, la détection des fraudes et les jointures sémantiques à l’échelle de l’entreprise, toutes écrites en SQL.

2b. Extraire la valeur des données non structurées

Nous avons également présenté notre modèle de vision de nouvelle génération pour Document AI, appelé Arctic-Extract (private preview).

Il prend en charge un total de 29 langues (dont le japonais, le coréen, l'allemand, le français, l'espagnol et le chinois) et des capacités de raisonnement améliorées, notamment la classification et la normalisation.

Côté récupération, Cortex Search ajoute :

Batch fuzzy search pour les tâches à haut rendement telles que la résolution d’entités et la détection des fraudes

Des API avancées (disponibles pour tous nos clients) pour la recherche multi-champs, la notation et le classement par métadonnées

Une IU d’administration dans Snowsight (disponible pour tous nos clients) et Quality Evaluation Studio (bientôt en public preview) pour la gestion de la recherche sans code, les diagnostics et le réglage de la pertinence

Les équipes peuvent également intégrer des vecteurs personnalisés (public preview) pour alimenter Cortex Search, en combinant la plateforme sécurisée de Snowflake avec des résultats de modèles propriétaires pour plus de performances et de contrôle.

2c. Accélérer l’extraction d’informations des données avec des modèles sémantiques automatisés et un aperçu des graphiques

La génération automatique de modèles sémantiques (private preview) facilite et accélère la création de modèles sémantiques pour Cortex Analyst. En analysant les métadonnées des schémas, l’historique des requêtes et les tableaux de bord, elle construit des modèles performants et réutilisables, éliminant ainsi des semaines de travail manuel. La fonctionnalité Charts (en public preview) permet aux utilisateurs d’explorer des informations visuellement parallèlement aux résultats de l’IA.

Snowpark Container Services (disponible pour tous nos clients sur AWS et Azure et bientôt disponible sur Google Cloud Platform) offre un environnement d’exécution évolutif permettant d’héberger des applications et des API full-stack nativement dans Snowflake, avec une journalisation, une gouvernance et une sécurité centralisées.

3. Observabilité de l’IA générative, choix de modèles et infrastructure évolutive : déployer l’IA en toute confiance

Pour aider les entreprises à faire évoluer l’IA de manière sécurisée et fiable, Snowflake propose :

AI Observability : des outils d’évaluation no-code pour la précision et les performances de l’IA générative

Accès au modèle : les meilleurs LLM de Meta, OpenAI, Anthropic et Mistral

Rendement prévu : performances prévisibles en matière d’inférence à l’échelle de la production

3a. Évaluation et traçage dans Cortex AI

AI Observability (disponible pour tous nos clients) dans Snowsight aide les équipes à mesurer la précision et la couverture à l’aide de jeux de données d’évaluation. La notation LLM-as-a-judge évalue le fondement, l’utilité et la nocivité, exécutée en toute sécurité dans Snowflake. Les fonctionnalités telles que les journaux de traçabilité des agents et les comparaisons de modèles simplifient le débogage, le perfectionnement des prompts et la gouvernance.

3b. Accès à OpenAI, Anthropic et à d’autres modèles en toute sécurité sur Snowflake

L’écosystème de modèles de Snowflake donne désormais accès aux LLM de pointe d’OpenAI, Anthropic, Meta et Mistral, y compris les modèles de dernière génération tels que GPT-4.1 et o4-mini d’OpenAI via Microsoft Azure OpenAI Service dans Azure AI Foundry, ainsi que Claude Opus 4 et Claude Sonnet 4 d’Anthropic. Ces modèles s’exécutent à l’intérieur des limites de sécurité de Snowflake, de sorte que les données restent protégées et ne sont jamais utilisées pour l’entraînement.

Nos clients peuvent faire correspondre le meilleur modèle à chaque cas d’usage, résumé, classification, traduction, raisonnement agentique et plus encore, sans avoir à gérer l’infrastructure.

Cortex AI s’étend également à Google Cloud Platform. Avec Snowpark Container Services sur Google Cloud Platform (bientôt disponible pour tous nos clients), nos clients peuvent déployer des modèles open source dans les régions GCP, évitant ainsi le déplacement des données et maintenant la gouvernance.

3c. Rendement prévu pour l’IA d’entreprise

Le rendement prévu (disponible pour tous nos clients sur AWS et Azure) offre aux équipes une capacité d’inférence dédiée pour les applications d’IA générative. Accessible via une API REST dans toutes les régions Snowflake, il permet des performances constantes sans imprévisibilité des services partagés. Il est idéal pour passer d'une démonstration de faisabilité à la production, sans les frais généraux de configuration de l'infrastructure.

3d. AI Governance Gateway : contrôle d’entreprise pour l’IA générative

L’AI Governance Gateway offre une vitrine unique permettant aux clients d’accéder aux LLM de pointe via SQL (ou API REST) directement dans le périmètre sécurisé de Snowflake. Grâce à un contrôle d’accès complet basé sur les rôles (RBAC), nos clients peuvent mettre en œuvre des politiques de gouvernance robustes. Les vues granulaires de suivi de l’utilisation de chaque fonctionnalité d’IA, combinées aux contrôles d’application budgétaire (bientôt en private preview), permettent à nos clients de surveiller et de gérer l’utilisation de l’IA générative au sein de leur entreprise. Nos clients peuvent piloter une IA responsable avec Cortex Guard pour filtrer les contenus nuisibles, tandis que AI Observability permet aux clients d’évaluer, de déboguer et d’optimiser leurs applications d’IA générative pour plus de précision et de performances. Cela améliore la confiance et la transparence des déploiements en production. Cortex AI rapproche l’IA de vos données et, grâce à AI Governance Gateway, vos clients peuvent accélérer la livraison d’applications d’IA générative.

4. Modèles créés et opérationnalisés en production avec Snowflake ML

Le ML prédictif reste une pierre angulaire stratégique pour les cas d’usage tels que la détection des fraudes, la segmentation client et les moteurs de recommandation. Cependant, pour créer et déployer de tels modèles, il est souvent nécessaire de rassembler plusieurs outils disparates, difficiles à gouverner et coûteux à entretenir.

Avec Snowflake ML, les entreprises disposent désormais d’une solution de ML moderne étroitement intégrée aux données gouvernées sur les flux de travail de bout en bout. Des clients tels que Coinbase et Cloudbeds fournissent des informations prédictives. Scene+, un important programme de fidélisation des clients au Canada, a réduit les délais de production de plus de 60 % et les coûts de plus de 35 % pour plus de 30 modèles avec Snowflake ML.

Lors du Summit, nous avons poursuivi notre rythme rapide d’innovation avec une série de nouvelles annonces axées sur le ML évolutif et flexible, qui permettront à nos clients de :

Améliorer la productivité des data scientists en automatisant la génération de pipelines de ML avec Data Science Agent (bientôt en private preview)

Créer des modèles prêts pour la production plus rapidement grâce à des API d’entraînement distribuées dans Container Runtime (disponible pour tous nos clients) et gérer les tâches d’entraînement facilement grâce au suivi natif des expériences (bientôt en private preview).

Déployer et orchestrer facilement des pipelines de ML sur les données Snowflake , à partir de n’importe quel IDE de votre choix avec ML Jobs (bientôt disponible pour tous nos clients).

Proposer des fonctionnalités pour les prédictions en ligne à faible latence (bientôt en private preview) sur le calcul évolutif du Snowflake Feature Store

Tout cela est intégré à ML Observability pour faciliter la surveillance et les alertes avec la prise en charge des indicateurs personnalisés.