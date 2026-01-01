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SnowflakeNotebooks

Accélérez le développement de vos modèles et déployez-les à grande échelle grâce à des notebooks Jupyter entièrement managés, qui permettent de regrouper vos workflows de machine learning sur une plateforme unique.

Repensez le ML avec les nouveaux Snowflake Notebooks dans Workspaces

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Gérez vos modèles de bout en bout sur une plateforme unique

Accélérez toutes les étapes de vos projets de machine learning, de la préparation des données à l’inférence. Migrez simplement vos notebooks existants vers un environnement Jupyter managé, où votre code et vos données restent réunis sur une plateforme unique et gouvernée.

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Prévoyez le développement de vos modèles à grande échelle dès le premier jour

Développez des modèles open source prêts à l’emploi adaptés aux exigences de l’entreprise grâce à un environnement conteneurisé préconfiguré et à des capacités de traitement distribué. Mobilisez plusieurs CPU ou GPU sans gérer d’infrastructure complexe.

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Automatisez vos pipelines de production grâce à une intégration CI/CD fluide

Passez de l’expérimentation à la production grâce à l’intégration native de Git et à la planification des notebooks. Des tâches déclenchées par des événements automatisent le réentraînement de vos modèles.

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