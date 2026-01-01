FONCTIONNALITÉ
SnowflakeNotebooks
Accélérez le développement de vos modèles et déployez-les à grande échelle grâce à des notebooks Jupyter entièrement managés, qui permettent de regrouper vos workflows de machine learning sur une plateforme unique.
Gérez vos modèles de bout en bout sur une plateforme unique
Accélérez toutes les étapes de vos projets de machine learning, de la préparation des données à l’inférence. Migrez simplement vos notebooks existants vers un environnement Jupyter managé, où votre code et vos données restent réunis sur une plateforme unique et gouvernée.
Prévoyez le développement de vos modèles à grande échelle dès le premier jour
Développez des modèles open source prêts à l’emploi adaptés aux exigences de l’entreprise grâce à un environnement conteneurisé préconfiguré et à des capacités de traitement distribué. Mobilisez plusieurs CPU ou GPU sans gérer d’infrastructure complexe.
Automatisez vos pipelines de production grâce à une intégration CI/CD fluide
Passez de l’expérimentation à la production grâce à l’intégration native de Git et à la planification des notebooks. Des tâches déclenchées par des événements automatisent le réentraînement de vos modèles.