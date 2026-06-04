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Snowflake World Tour Paris | 15 Octobre 2026

Découvrez comment les équipes dirigeantes déploient les agents à grande échelle.

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Événements Snowflake

Affinez vos compétences, développez votre réseau et trouvez de nouvelles sources d’inspiration dans le domaine de la data et de l’IA grâce à des événements virtuels et en présentiel. Des analyses techniques approfondies aux événements de networking avec des cadres dirigeants, faites avancer votre entreprise avec Snowflake.

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Événements Snowflake

Construisons l’avenir de la data et de l’IA lors des événements Snowflake

Rejoignez la communauté internationale à l’avant-garde de la révolution agentique. Masterclasses ou rencontres de networking à fort impact : les événements Snowflake vous permettent d’apprendre, de progresser et de prendre de l’avance à l’ère des données et de l’intelligence.

A group of attendees, wearing event lanyards, are seated in a bright conference room with large windows, clapping and smiling at the speaker during the Snowflake "Data for Breakfast" event.

Audience cible

  • Responsables commerciaux et techniques
  • Data engineers et développeurs logiciels
  • Data scientists et AI/ML engineers
  • Architectes
  • Analystes
  • Administrateurs informatiques et de bases de données
  • Professionnels de la sécurité et de la conformité
  • Responsables produits
  • DevOps engineers
A smiling male speaker stands at a podium on a stage, ready to present at a Snowflake "Data for Breakfast" event. A large screen behind him displays the event logo.

Sujets de l'événement

  • Agents de données, IA et Snowflake CoWork
  • Migration vers Snowflake
  • Architectures ouvertes et interopérables
  • Data engineering et pipelines
  • Et bien plus encore

Devenir partenaire d’événements Snowflake

Découvrez les opportunités de partenariat avec Snowflake. Profitez des événements Snowflake pour amplifier vos dernières innovations produits, offres de services et idées de transformation.

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Questions fréquentes

Les questions les plus souvent posées sur les événements mondiaux de Snowflake

Snowflake propose une variété d’événements captivants, virtuels et en présentiel, pour répondre à vos besoins. Il peut s’agir de conférences, de salons, d’ateliers pratiques, etc. Pour obtenir la liste complète, rendez-vous sur la page Événements Snowflake.

Pour en savoir plus sur les sponsorships, consultez le site Opportunités de partenariat aux événements Snowflake.

Bien que certains événements Snowflake permettent d’accéder aux formations et certifications Snowflake, n’hésitez pas à consulter les ressources d’éducation et de formation de Snowflake disponibles ici.

Consultez notre page Ateliers pratiques pour en savoir plus sur nos ateliers animés par des formateurs.

Le Snowflake Summit 26 se tiendra du 1er au 4 juin 2026 à San Francisco, en Californie. Pour en savoir plus, consultez notre page Summit.

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