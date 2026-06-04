Événements Snowflake
Affinez vos compétences, développez votre réseau et trouvez de nouvelles sources d’inspiration dans le domaine de la data et de l’IA grâce à des événements virtuels et en présentiel. Des analyses techniques approfondies aux événements de networking avec des cadres dirigeants, faites avancer votre entreprise avec Snowflake.
Événements Snowflake
Construisons l’avenir de la data et de l’IA lors des événements Snowflake
Rejoignez la communauté internationale à l’avant-garde de la révolution agentique. Masterclasses ou rencontres de networking à fort impact : les événements Snowflake vous permettent d’apprendre, de progresser et de prendre de l’avance à l’ère des données et de l’intelligence.
Audience cible
- Responsables commerciaux et techniques
- Data engineers et développeurs logiciels
- Data scientists et AI/ML engineers
- Architectes
- Analystes
- Administrateurs informatiques et de bases de données
- Professionnels de la sécurité et de la conformité
- Responsables produits
- DevOps engineers
Sujets de l'événement
- Agents de données, IA et Snowflake CoWork
- Migration vers Snowflake
- Architectures ouvertes et interopérables
- Data engineering et pipelines
- Et bien plus encore
À la une Événements
Data for Breakfast
Faire de l’IA une réalité d’entreprise
Nourrissez votre corps, votre inspiration et vos analyses lors de cette riche matinée. Apprenez à accélérer vos projets IA et analytics sur Snowflake pour transformer votre organisation.
Mars - Avril 2026
Plus de 100 événements dans le monde
Snowflake Summit 26
Faire de l’IA une réalité d’entreprise
Rejoignez d’autres leaders de la data et de l’IA afin d’apprendre à démocratiser l'utilisation d’agents connectés au sein de votre entreprise et à acquérir les compétences pratiques nécessaires pour créer et déployer des solutions agentiques prêtes à l’emploi qui favorisent une véritable transformation de l’entreprise.
1-4 juin 2026
Moscone Center, San Francisco
BUILD
La conférence IA et applications pour les développeurs
Rejoignez des développeurs, des data scientists, des ingénieurs et tous les professionnels de la data pour trois jours d’annonces exclusives de produits, de tutoriels techniques et d’ateliers pratiques centrés sur les dernières innovations de Snowflake.
Janvier - Février 2026
Événement mondial, en virtuel et en présentiel
Devenir partenaire d’événements Snowflake
Découvrez les opportunités de partenariat avec Snowflake. Profitez des événements Snowflake pour amplifier vos dernières innovations produits, offres de services et idées de transformation.
PRÉCÉDENTS PARTENAIRES D’ÉVÉNEMENT
Événements Snowflake
Questions fréquentes
Les questions les plus souvent posées sur les événements mondiaux de Snowflake
Snowflake propose une variété d’événements captivants, virtuels et en présentiel, pour répondre à vos besoins. Il peut s’agir de conférences, de salons, d’ateliers pratiques, etc. Pour obtenir la liste complète, rendez-vous sur la page Événements Snowflake.
Pour en savoir plus sur les sponsorships, consultez le site Opportunités de partenariat aux événements Snowflake.
Bien que certains événements Snowflake permettent d’accéder aux formations et certifications Snowflake, n’hésitez pas à consulter les ressources d’éducation et de formation de Snowflake disponibles ici.
Consultez notre page Ateliers pratiques pour en savoir plus sur nos ateliers animés par des formateurs.
Le Snowflake Summit 26 se tiendra du 1er au 4 juin 2026 à San Francisco, en Californie. Pour en savoir plus, consultez notre page Summit.