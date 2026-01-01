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SOLUTIONS PAR SERVICE
Snowflake pour les directions financières
Générez des rapports financiers rapides et fiables avec une plateforme entièrement gérée, qui aide les équipes financières à simplifier leurs architectures de données, à rationaliser leurs opérations, à être en conformité avec les réglementations et à exploiter des informations en temps réel pour leurs activités.
Adaptez-vous à la hausse ou à la baisse pour répondre aux pics de demande de rapport et limiter vos coûts
Accédez en toute sécurité à toutes les données d’entreprise et financières, y compris aux données tierces de la Marketplace Snowflake, au sein d’une plateforme unique qui contrôle vos coûts en s’adaptant à la demande.
Garantissez la sécurité, la gouvernance et la conformité du cloud
Snowflake offre aux équipes financières un contrôle précis des données, protégeant les informations sensibles et garantissant la conformité réglementaire dans un secteur en constante évolution.
Automatisez vos opérations financières grâce à des capacités d’IA/ML natives
Donnez aux directions financières les moyens d’exploiter de manière transparente les capacités d’IA et de ML natives, sans compromettre la sécurité ni la gouvernance.
TRAVAILLEZ AVEC DES PARTENAIRES DE PREMIER PLAN POUR ALIMENTER VOS CAS D’USAGE D’OPÉRATIONS FINANCIÈRES MODERNES
L'AI Data Cloud combine l’accès inégalé, les capacités analytiques et l’IA native de Snowflake avec des applications partenaires phares pour améliorer l’efficacité, la conformité et la prise de décision basée sur les données.
*Les références de la Marketplace sont fournies à titre d’illustration uniquement. La consultation et l’utilisation de données issues de références de la Marketplace restent soumises aux conditions générales applicables des fournisseurs des références, qui prévalent à tous égards.
Permettre des cas d’usage pour les directions financières modernes
RAPPORTS FINANCIERS et D’ENTREPRISE
Finies les réclamations concernant la lenteur des tableaux de bord et les pipelines de données peu fiables qui entraînent des retards et des inexactitudes dans les rapports.
Grâce au calcul multi‑cluster élastique de Snowflake, vous pouvez facilement adapter vos ressources à la hausse pour ingérer et traiter rapidement de nouvelles données. Vous pouvez également adapter horizontalement vos tableaux de bord et vos analyses pour prendre en charge des dizaines de milliers d’utilisateurs finaux en isolant un workload et en évitant toute dégradation des performances.
CONSOLIDATION DES DONNÉES ERP
Rationalisez les audits, réduisez vos coûts, améliorez la conformité et renforcez la sécurité des données des états financiers consolidés en rassemblant toutes les données ERP dans une plateforme unique, gouvernée et évolutive avec Snowflake.
PLANIFICATION ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES
Améliorez les prévisions grâce à des analyses prédictives, qui facilitent la gestion des stocks, la tarification et la prise de décision. Exploitez la puissance de l'AI Data Cloud pour optimiser les cycles de planification de votre entreprise, y compris la prévision du chiffre d’affaires et d’autres indicateurs stratégiques.
GESTION DES DÉPENSES CLOUD
Attendre les factures de fin de mois est une pratique dépassée. Les équipes financières doivent aujourd’hui adopter une approche proactive et agile dans la gestion des coûts liés au cloud. L'AI Data Cloud de Snowflake permet aux directions financières de procéder à une répartition des coûts, à une analyse des tendances et à des prévisions des dépenses particulièrement précises.
VISIBILITÉ ET FACTURATION À LA CONSOMMATION
Exploitez de nouveaux modèles économiques dans le paysage SaaS actuel en adoptant la facturation à la consommation. Alignez les incitations vendeur‑client, éliminez les logiciels superflus et rationalisez les flux de trésorerie.
Un écosystème de partenaires robuste pour les équipes financières
Snowflake dispose d’un solide écosystème de partenaires, qui améliore l’efficacité et réduit les coûts des équipes financières.
Marketplace Snowflake
Consultez les milliers de références publiées dans la Marketplace pour aider votre service financier à enrichir ses données afin de gagner en efficacité et de rationaliser ses prises de décisions.
Partenaires Snowflake
Construisez l’avenir de votre entreprise en connectant des intégrateurs de systèmes, des fournisseurs de technologies et des applications essentiels directement dans votre compte Snowflake.
Communauté Snowflake
Découvrez comment les professionnels des données de premier plan construisent l’avenir de la finance basée sur les données avec l'AI Data Cloud de Snowflake.
Ressources pour les directions financières
Découvrez comment les directions financières de tous les secteurs se modernisent avec l'AI Data Cloud grâce à l’IA, aux applications, à la collaboration sécurisée et bien plus encore.