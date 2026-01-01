Finies les réclamations concernant la lenteur des tableaux de bord et les pipelines de données peu fiables qui entraînent des retards et des inexactitudes dans les rapports.

Grâce au calcul multi‑cluster élastique de Snowflake, vous pouvez facilement adapter vos ressources à la hausse pour ingérer et traiter rapidement de nouvelles données. Vous pouvez également adapter horizontalement vos tableaux de bord et vos analyses pour prendre en charge des dizaines de milliers d’utilisateurs finaux en isolant un workload et en évitant toute dégradation des performances.

