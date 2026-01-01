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Le meilleur de Snowflake Summit 26

Explorez plus de 40 sessions enregistrées de la conférence de cette année.

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SOLUTIONS PAR SERVICE

Snowflake pour les directions financières

Générez des rapports financiers rapides et fiables avec une plateforme entièrement gérée, qui aide les équipes financières à simplifier leurs architectures de données, à rationaliser leurs opérations, à être en conformité avec les réglementations et à exploiter des informations en temps réel pour leurs activités.

Professionals discussing report results

Adaptez-vous à la hausse ou à la baisse pour répondre aux pics de demande de rapport et limiter vos coûts

Accédez en toute sécurité à toutes les données d’entreprise et financières, y compris aux données tierces de la Marketplace Snowflake, au sein d’une plateforme unique qui contrôle vos coûts en s’adaptant à la demande.

Garantissez la sécurité, la gouvernance et la conformité du cloud

Snowflake offre aux équipes financières un contrôle précis des données, protégeant les informations sensibles et garantissant la conformité réglementaire dans un secteur en constante évolution.

Automatisez vos opérations financières grâce à des capacités d’IA/ML natives

Donnez aux directions financières les moyens d’exploiter de manière transparente les capacités d’IA et de ML natives, sans compromettre la sécurité ni la gouvernance.

TRAVAILLEZ AVEC DES PARTENAIRES DE PREMIER PLAN POUR ALIMENTER VOS CAS D’USAGE D’OPÉRATIONS FINANCIÈRES MODERNES

L'AI Data Cloud combine l’accès inégalé, les capacités analytiques et l’IA native de Snowflake avec des applications partenaires phares pour améliorer l’efficacité, la conformité et la prise de décision basée sur les données.

*Les références de la Marketplace sont fournies à titre d’illustration uniquement. La consultation et l’utilisation de données issues de références de la Marketplace restent soumises aux conditions générales applicables des fournisseurs des références, qui prévalent à tous égards.

Facturation et paiements

Prévisions

Plateformes d’IA/ML

Enrichissement des données

Business Intelligence

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LES LEADERS DES DIRECTIONS FINANCIÈRES CHOISISSENT SNOWFLAKE POUR GÉRER LES OPÉRATIONS BASÉES SUR LES DONNÉES
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Permettre des cas d’usage pour les directions financières modernes

RAPPORTS FINANCIERS et D’ENTREPRISE

Finies les réclamations concernant la lenteur des tableaux de bord et les pipelines de données peu fiables qui entraînent des retards et des inexactitudes dans les rapports.

Grâce au calcul multi‑cluster élastique de Snowflake, vous pouvez facilement adapter vos ressources à la hausse pour ingérer et traiter rapidement de nouvelles données. Vous pouvez également adapter horizontalement vos tableaux de bord et vos analyses pour prendre en charge des dizaines de milliers d’utilisateurs finaux en isolant un workload et en évitant toute dégradation des performances. 

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VIDÉO
Comment Maxa automatise les informations ERP financières et opérationnellesAlexis Steinman, co‑CEO de Maxa, entreprise finaliste du Snowflake Startup Challenge, explique comment leur application native automatise les informations ERP financières et opérationnelles.
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Diagram of Elastic Cluster Compute on Snowflake
Diagram showing ERP Data Consolidation on Snowflake

CONSOLIDATION DES DONNÉES ERP

Rationalisez les audits, réduisez vos coûts, améliorez la conformité et renforcez la sécurité des données des états financiers consolidés en rassemblant toutes les données ERP dans une plateforme unique, gouvernée et évolutive avec Snowflake.

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Webinaire
Extract More Value From SAP Data With Analytics in SnowflakeDécouvrez comment Snowflake offre une plateforme simple et élastique pour permettre à ses clients d’analyser toutes leurs données et apprenez les avantages du déchargement des données SAP dans Snowflake.
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PLANIFICATION ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

Améliorez les prévisions grâce à des analyses prédictives, qui facilitent la gestion des stocks, la tarification et la prise de décision. Exploitez la puissance de l'AI Data Cloud pour optimiser les cycles de planification de votre entreprise, y compris la prévision du chiffre d’affaires et d’autres indicateurs stratégiques.

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BLOG
Data science : l’avenir de la finance d’entrepriseExploitez la finance basée sur les données grâce à des data scientists internes dédiés, dont l’expertise financière et en matière de données peut stimuler la croissance de votre entreprise.
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Snowflake predictive analytics
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GESTION DES DÉPENSES CLOUD

Attendre les factures de fin de mois est une pratique dépassée. Les équipes financières doivent aujourd’hui adopter une approche proactive et agile dans la gestion des coûts liés au cloud. L'AI Data Cloud de Snowflake permet aux directions financières de procéder à une répartition des coûts, à une analyse des tendances et à des prévisions des dépenses particulièrement précises.

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QUICKSTART
Premiers pas pour optimiser la gestion de vos coûts et de vos dépensesDécouvrez comment l'AI Data Cloud permet une gestion agile, automatisée et précise des dépenses cloud.
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VISIBILITÉ ET FACTURATION À LA CONSOMMATION

Exploitez de nouveaux modèles économiques dans le paysage SaaS actuel en adoptant la facturation à la consommation. Alignez les incitations vendeur‑client, éliminez les logiciels superflus et rationalisez les flux de trésorerie.

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EBOOK
Guide de tarification de SnowflakeComment la tarification à la consommation augmente la satisfaction et l’adaptabilité de nos clients, et aide les directeurs financiers à saisir de nouvelles opportunités dans un marché en pleine mutation.
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Consumption dashboard
LA PLATEFORME SNOWFLAKE

Construire votre avenir cross‑cloud

L’infrastructure de données essentielle pour éliminer les silos de données et permettre la collaboration et la connectivité dont l’entreprise moderne a besoin.

Un écosystème de partenaires robuste pour les équipes financières

Snowflake dispose d’un solide écosystème de partenaires, qui améliore l’efficacité et réduit les coûts des équipes financières.

Logos of financial services data providers on Snowflake Marketplace

Marketplace Snowflake

Consultez les milliers de références publiées dans la Marketplace pour aider votre service financier à enrichir ses données afin de gagner en efficacité et de rationaliser ses prises de décisions.

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Partenaires Snowflake

Construisez l’avenir de votre entreprise en connectant des intégrateurs de systèmes, des fournisseurs de technologies et des applications essentiels directement dans votre compte Snowflake.

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Découvrez comment les professionnels des données de premier plan construisent l’avenir de la finance basée sur les données avec l'AI Data Cloud de Snowflake.

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SÉRIE DE WEBINAIRES

Snowflake on Snowflake: directions financières

L’équipe financière de Snowflake vous emmène en coulisses pour partager avec vous des informations, des conseils et des cas d’usage précieux exploitant l'AI Data Cloud pour la finance basée sur les données.

Ressources pour les directions financières

Découvrez comment les directions financières de tous les secteurs se modernisent avec l'AI Data Cloud grâce à l’IA, aux applications, à la collaboration sécurisée et bien plus encore.

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