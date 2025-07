L’innovation de l’IA avec une collaboration fluide

Soyons réalistes : si vous ne réfléchissez pas à la façon d’intégrer l’IA dans vos produits et vos processus internes, vos concurrents – et vos clients potentiels – le font. La capacité à exploiter rapidement le potentiel révolutionnaire de l’IA peut faire la différence entre la réussite ou la stagnation sur le marché. Et la clé pour passer de l’expérimentation de l’IA à la création d’une réelle valeur réside dans la façon dont vous exploitez vos données, dans la mesure où vous pouvez les partager, les trouver, y accéder, créer avec elles, les monétiser et les utiliser.

C’est dans cette optique que Snowflake cherche à redéfinir la façon dont les entreprises exploitent les données et l’IA avec une abondance d’améliorations qui facilitent la connexion aux ressources externes et aux équipes internes, et la collaboration avec elles, qui étendent votre plateforme Snowflake avec des capacités d’analyse et d’IA auparavant hors de portée, et qui créent et déploient des applications basées sur l’IA tout en protégeant les données privées.

Élimination des obstacles commerciaux à l’IA

Snowflake lance de nouvelles fonctionnalités qui éliminent les obstacles commerciaux et d’intégration à l’utilisation de données tierces dans les applications d’IA et les systèmes agentiques. Ces innovations permettent aux entreprises de connecter et de contextualiser facilement leurs propres données internes avec des sources de connaissances externes, y compris des données structurées et non structurées, de manière fiable.

Snowflake Native Apps agentiques sur la Marketplace Snowflake

Snowflake prend désormais en charge les Snowflake Native Apps agentiques sur la Marketplace Snowflake, une nouvelle façon pour les fournisseurs de développer et de proposer des Snowflake Native Apps qui font référence aux API Cortex Agent. Ces produits agentiques interopérables peuvent donner aux data engineers, data scientists et autres une voie rapide pour déployer et créer de la valeur à partir de l’IA agentique. Les fournisseurs peuvent créer des applications natives agentiques tierces à partir de données pré-packagées et de modèles de ML pré-entraînés voire de LLM affinés ; les applications peuvent être utilisées dans Snowflake Intelligence ou comme élément de base dans d’autres applications agentiques créées sur Snowflake Cortex AI.

Étant donné que les applications natives agentiques peuvent être rapprochées des données propriétaires du client et exécutées dans l’instance Snowflake du client, il n’est pas nécessaire de copier ou de déplacer les données pour profiter des avantages de l’IA agentique. Cela permet à vos équipes d’intégrer rapidement des expériences agentiques tierces dans leurs applications, d’enrichir les expériences agentiques impliquant Snowflake Intelligence, et d’accélérer le développement et la monétisation de l’IA. Les fournisseurs qui souhaitent développer des Snowflake Native Apps agentiques pour orchestrer ou exécuter des tâches peuvent exploiter ou collaborer avec des Snowflake Cortex Agents.

Cortex Knowledge Extensions et partage de modèles sémantiques sur la Marketplace Snowflake

Les Snowflake Cortex Knowledge Extensions (bientôt disponibles pour tous nos clients) permettent à votre entreprise de parler facilement avec des données tierces non structurées provenant d’éditeurs de médias et de contenu, tels que The Associated Press, Washington Post, USA TODAY Network, Packt, Stack Overflow et CB Insights, directement depuis la Marketplace Snowflake, avec les assistants d’IA et les systèmes agentiques, tout en respectant la propriété intellectuelle des éditeurs et les conditions commerciales et en favorisant une attribution appropriée. Explorez toutes les Cortex Knowledge Extensions actuellement disponibles sur la Marketplace Snowflake et discutez avec la documentation officielle de Snowflake via la Cortex Knowledge Extension – consultez la documentation Snowflake.

Désormais, les clients Snowflake peuvent aussi facilement intégrer des jeux de données internes compatibles avec l’IA ou des données structurées tierces dans leurs assistants d’IA et leurs systèmes agentiques grâce au partage de modèles sémantiques (private preview), ce qui évite de consacrer du temps et des efforts à la création de modèles sémantiques pour les données partagées. Que les données soient partagées par des propriétaires de données internes, des fournisseurs SaaS ou des fournisseurs de données commerciaux, vos équipes peuvent désormais utiliser le langage naturel pour « parler aux données », y compris les données de fournisseurs tels que CARTO, CB Insights, Cotality powered by Bobsled, Deutsche Börse, IPinfo et truestar, car les fournisseurs ont déjà créé le modèle sémantique pour leurs jeux de données.

Grâce à ces technologies d’IA, vous n’avez pas besoin de définir une sémantique supplémentaire pour incorporer ces données dans des applications Snowflake Cortex telles que Snowflake Intelligence. Il est ainsi plus facile d’enrichir les assistants d’IA et les systèmes agentiques avec des données structurées ou non structurées externes qui seraient généralement protégées derrière des paywalls pour protéger la propriété intellectuelle des fournisseurs de données.

Faciliter l’achat et l’intégration de produits de données sur la Marketplace Snowflake

Le Marketplace Capacity Drawdown Program se développe, offrant aux clients Snowflake encore plus de flexibilité dans l’utilisation de leurs crédits Snowflake. Les clients éligibles peuvent désormais utiliser leur capacité contractuelle pour acheter des offres auprès de partenaires produits intégrés de l’AI Data Cloud tels que dbt, Immuta, Monte Carlo, Sigma, Matillion et bien d’autres. En consolidant vos dépenses data et IA dans le cadre de votre contrat Snowflake, vous pouvez éviter les approbations budgétaires supplémentaires et la vérification des fournisseurs et accélérer le délai nécessaire pour commencer à travailler avec les solutions dont vous avez besoin. (Des restrictions s’appliquent au programme; voir la documentation pour plus de détails.)

Avec l’introduction de Offers sur la Marketplace Snowflake (bientôt en public preview), les clients Snowflake peuvent également négocier des conditions personnalisées et des tarifs spécifiques aux besoins de leur entreprise lors de l’achat de produits partenaires sur la plateforme. Ces offres permettent également à davantage de partenaires de référencer leurs solutions sur la Marketplace Snowflake, tout en améliorant la facilité d’utilisation, les contrôles et la rapidité lors de la conclusion d’accords hautement négociés sur Snowflake.

En outre, les fournisseurs de Snowflake Native App bénéficient d’encore plus d’options dans les modèles de monétisation proposés. Le modèle engagement + utilisation (bientôt en private preview) simplifie les négociations de tarification grâce à un alignement direct avec le modèle de tarification Snowflake. Le supplément basé sur le temps de Snowpark Container Services (bientôt en public preview) aligne le prix sur la valeur en fonction de l'utilisation du temps de ressources sous-jacente de Snowpark Container Services.

Hausse du niveau de sécurité des Snowflake Native Apps et collaboration interopérable renforçant la confidentialité

La sécurité est une priorité pour tout le monde, et nous prenons des mesures pour faciliter son intégration dans chaque application créée sur Snowflake. Nos dernières améliorations à Snowflake Native App Framework ont été conçues pour améliorer la sécurité et l’interopérabilité.

La première amélioration concerne la gestion des versions des applications. Pour simplifier la gestion des CI/CD et des versions, les fournisseurs peuvent désormais exploiter de nouvelles fonctionnalités puissantes :

Les déploiements simultanés d’applications multiversions permettent une coexistence fluide pour des déploiements échelonnés et des tests A/B.

Les émissions métriques personnalisées directement depuis le code de l’application améliorent l’observabilité.

Le mode débogage de session permet de contrôler de manière granulaire les objets et l’exécution des applications, ce qui simplifie le dépannage et le développement.

Les fournisseurs peuvent désormais déployer simultanément les versions disponibles pour tous et les préversions d’une application, afin de faciliter les transitions et les tests de fonctionnalité. Cela permet de simplifier les tests d’acceptation des utilisateurs et de simplifier le suivi des performances et le dépannage, offrant une plus grande observabilité et accélérant le développement d’applications fiables.

Les autorisations de Snowflake Native Apps sont également mises à niveau. Les fournisseurs peuvent désormais configurer plus facilement l’accès à leurs applications, à la fois pour eux-mêmes et pour leurs utilisateurs, en tirant parti des octrois automatisés de privilèges, des contrôles d’accès basés sur les rôles et des opérations en contexte utilisateur. Ces fonctionnalités aident les équipes à réduire la complexité de l’installation et à éviter tout provisionnement supplémentaire, à s’aligner sur les modèles de sécurité des clients et à fournir un accès aux objets de base de données avec plus de granularité, le tout en maintenant une gouvernance administrative solide.

Les utilisateurs et les développeurs de Snowflake Native Apps améliorent également l’observabilité des applications grâce à l’onglet Metrics dans Snowflake Trail. L’onglet Metrics indique l’utilisation du processeur/du processeur graphique et de la mémoire des applications, ainsi que les événements clés tels que les échecs de service, les redémarrages, les mises à niveau et même des indicateurs personnalisés enregistrés depuis l’application, ce qui facilite la recherche et la résolution des problèmes de performance.

Les clients qui utilisent les Snowflake Native Apps de fournisseurs tels qu’Amdocs, Neo4J et NuSummit pour la Next Best Action ou la détection des fraudes peuvent désormais entraîner en toute sécurité le modèle de l’application en utilisant leurs propres données. En intégrant le code et l’IA aux données, celles-ci restent dans l’instance Snowflake du client, ce qui contribue à réduire le risque de faille de sécurité et à améliorer la précision des prévisions.

Grâce à l’introduction des badges de conformité, Snowflake permet également aux utilisateurs d’identifier rapidement les Snowflake Native Apps qui répondent à certaines exigences de conformité. Nous avons étendu notre fiabilité cross-cloud, car l’intégration de Snowflake Native App Framework avec Snowpark Container Services est actuellement en public preview sur Google Cloud Platform. Notre soutien aux principaux fournisseurs de plateformes cloud aide nos clients à réduire le risque d’interruption régionale lors de l’utilisation d’applications et de produits de données tiers : Grâce aux fonctionnalités de basculement de Snowflake, les applications peuvent continuer à fonctionner tout en réduisant les risques de temps d’arrêt.

Démocratiser l’accès aux données sans compromettre leur confidentialité

Rendre les données accessibles à un plus grand nombre de personnes, tout en préservant la confidentialité, est un outil précieux pour favoriser le progrès et stimuler l’innovation. Snowflake s’engage à rendre la collaboration au sein des entreprises et entre elles fluide et simple en aidant les employés à trouver, utiliser et partager les ressources de données dont ils ont besoin sans étapes intermédiaires.

Les data clean rooms Snowflake sont devenues un outil essentiel pour rassembler en toute sécurité les données de plusieurs partenaires afin de favoriser la collaboration tout en protégeant la propriété intellectuelle et les ressources. Le secteur de la publicité en particulier a adopté ces espaces collaboratifs, mais les mesures publicitaires restent fragmentées, notamment avec l’essor des médias en streaming. Les annonceurs et les éditeurs rencontrent des difficultés avec le suivi et l’attribution sur plusieurs plateformes et ont une visibilité limitée sur les performances des campagnes.

Pour relever ces défis, Snowflake favorise l’innovation continue dans les data clean rooms en permettant un environnement de collaboration unifié et respectueux de la confidentialité adapté aux besoins de mesure de la publicité. Cette capacité d’orchestration s’intègre aux data clean rooms Snowflake pour connecter les éditeurs de médias, les annonceurs et les partenaires de mesure dans un environnement neutre et flexible où ils peuvent partager des données en toute sécurité et effectuer des mesures personnalisées.

En éliminant le besoin de solutions rigides et universelles, cette approche offre aux participants la flexibilité nécessaire pour gérer les journaux publicitaires, définir une logique de mesure personnalisée et obtenir des informations cohérentes en temps réel. Cela permet aux participants de mesurer les publicités de manière évolutive et confidentielle et d’optimiser les campagnes avec précision.

Snowflake Horizon Catalog permet également à ses clients de tirer plus facilement parti des données sensibles. La première étape est la découverte, que nous avons simplifiée grâce aux améliorations apportées à Horizon Universal Search, qui permettent d’accélérer et de simplifier le processus de recherche des données, des applications et des produits d’IA que vous souhaitez. Horizon Discovery inclura bientôt la découverte de données tierces, ce qui permettra aux utilisateurs de trouver et d’explorer des ressources externes sans quitter la plateforme Snowflake.

En parallèle, les gouverneurs de données peuvent désormais permettre la découverte sécurisée des données sensibles grâce à l’introduction d’une demande d’accès au sein de la Marketplace interne Snowflake. Les équipes data qui n’ont pas les privilèges nécessaires peuvent simplement regarder le profil personnalisé d’un produit de données et demander l’accès, ce qui favorise non seulement une utilisation efficace des ressources de données entre différentes entreprises, mais facilite également la collaboration basée sur les données.

De plus, grâce à la disponibilité générale d’Egress Cost Optimizer, Snowflake rend le partage de données mondial plus efficace et rentable. Cette fonctionnalité permet aux fournisseurs de données d’accroître la disponibilité de leurs données à l’échelle mondiale, de réduire les coûts opérationnels et de mieux contrôler les coûts de partage de données interrégional à mesure qu’ils développent des initiatives au sein des organisations et des écosystèmes de l’entreprise.

Prochaines étapes

Vous souhaitez en savoir plus sur ces améliorations Snowflake et sur la façon dont elles peuvent vous aider à créer et déployer des applications plus rapidement, à vous connecter à des ressources externes et à étendre vos capacités Snowflake ? Commencez ici :

Regardez ces sessions du Snowflake Summit 2025 : découvrez tout ce que vous devez savoir sur la connexion de votre entreprise avec le partage de données zéro copie.

Regardez notre démo du data mesh : apprenez à créer et à gérer vos produits de données dans Snowflake.

Rejoignez le Snowflake Native App Bootcamp : dans ce programme de formation complet de 120 minutes, découvrez comment créer, commercialiser, monétiser vos applications, puis de les distribuer à vos clients à travers l’AI Data Cloud.

Déclarations prévisionnelles

Cet article contient des déclarations prévisionnelles, notamment de futures offres de produits. Il ne constitue en aucun cas un engagement à fournir des offres de produits. Les offres et résultats réels peuvent varier et faire l’objet de risques connus et inconnus, ainsi que d’incertitudes. Découvrez notre dernier 10‑Q pour en savoir plus.