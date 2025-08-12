OpenAI GPT-5 annoncé sur Snowflake Cortex AI

Nous sommes ravis d’annoncer que le modèle le plus avancé d’OpenAI, GPT-5, est désormais disponible nativement sur Snowflake Cortex AI pour nos clients.
GPT-5, GPT-5 mini, GPT-5 nano et GPT-5 chat sont disponibles en public preview dans le périmètre sécurisé de Snowflake pour une utilisation avec Cortex AISQL et l’API REST Cortex, et seront bientôt disponibles dans Snowflake Intelligence (public preview) et Cortex Agents (bientôt disponibles pour tous nos clients).
Modèles OpenAI GPT-5
GPT-5 est le modèle le plus avancé d’OpenAI, qui offre des améliorations majeures en matière de raisonnement, de qualité du code et d’expérience utilisateur. Il gère des tâches de codage complexes avec un minimum de prompt, fournit des explications claires et introduit des capacités agentiques améliorées, ce qui en fait un collaborateur de codage puissant et un assistant intelligent pour tous les utilisateurs.
Ce que vous pouvez faire avec OpenAI GPT-5 sur Snowflake
GPT‐5 d’OpenAI rejoint d’autres modèles phares de Cortex AI, permettant un large éventail de cas d’usage d’entreprise, le tout au sein de l’environnement sécurisé et gouverné de Snowflake. Les modèles GPT‐5 sont particulièrement bien adaptés pour :
- Transformer vos données en renseignements exploitables grâce à Snowflake Intelligence, conçu pour combler le fossé entre les données et les actions. Il transforme les données en renseignements exploitables en permettant aux utilisateurs professionnels de poser des questions complexes dans un langage naturel et de recevoir des informations fiables et exploitables à partir de données structurées et non structurées. En combinant le raisonnement avancé de GPT-5 avec les capacités de sécurité et de gouvernance de Snowflake, les équipes peuvent enquêter sur des questions stratégiques approfondies et explorer le pourquoi du quoi.
- Analyser les données multimodales. Combiner GPT-5 avec Cortex AISQL pour alimenter des analyses avancées sur des données multimodales telles que du texte, des images et d’autres types de données, le tout via du SQL standard. En utilisant des fonctions SQL natives comme AI_COMPLETE, les analystes peuvent construire des pipelines d’IA rapides et rentables pour classer, filtrer et synthétiser les informations à partir de données structurées et non structurées sans quitter leur data warehouse.
- Concevoir des systèmes intelligents. Utilisez GPT‐5 avec Cortex Agents pour créer des systèmes qui planifient, raisonnent et exploitent les données d’entreprise structurées et non structurées. Grâce à la pile de récupération sécurisée de Snowflake, notamment Cortex Analyst et Cortex Search, GPT‐5 permet à Cortex Agents de résoudre des questions stratégiques de plus en plus complexes.
- Propulser des applications d’IA interactives. Grâce à l’API REST Cortex , nos clients peuvent utiliser GPT‐5 pour créer des applications interactives à faible latence, comme des chatbots, des copilotes ou des assistants de flux de travail, qui raisonnent en fonction des données d’entreprise. Les développeurs peuvent intégrer GPT‐5 dans des applications natives conçues sur Snowflake ou des applications connectées dans l’environnement d’un client, offrant ainsi des expériences d’IA générative sécurisées et gouvernées qui maintiennent les données en place tout en offrant des interactions personnalisées entre divers outils et applications.
Snowflake Cortex AI est une suite de fonctionnalités et de services intégrés qui incluent l’inférence de LLM entièrement gérée et la récupération facile de données, afin de permettre à ses clients d’analyser rapidement leurs données non structurées parallèlement à leurs données structurées et d’accélérer la création d’applications d’IA. La plateforme data et IA unifiée de Cortex aide les entreprises à concrétiser leurs concepts d’IA en quelques jours. Les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs peuvent désormais réaliser de nombreux cas d’usage, de la synthèse de textes à l’analyse des opinions en passant par le développement d’agents d’IA puissants.
Utilisation d’OpenAI GPT-5 sur Snowflake
Cortex AI facilite l’accès aux modèles. Vous n’avez pas à gérer les intégrations ; la gouvernance est cohérente entre les données et l’IA. Vous pouvez accéder simplement aux modèles GPT-5 dans l’une des régions prises en charge. Dans les régions non prises en charge, vous pouvez y accéder avec l’inférence interrégionale activée.
Cortex AISQL
Cortex AISQL facilite la création de pipelines d’IA évolutifs entre des données d’entreprise multimodales en SQL classique. Cortex AISQL assure un traitement hautes performances à un coût inférieur à celui des pipelines d’IA orchestrés manuellement, ce qui permet d’obtenir des informations fiables dans toute l’entreprise tout en maintenant les capacités de sécurité et de gouvernance qui font la réputation de Snowflake. Par exemple, avec la fonction AI_COMPLETE, les analystes peuvent appliquer des instructions en langage naturel directement en SQL, en s’appuyant sur des modèles de pointe comme GPT‐5.
SELECT * from AI_COMPLETE('openai-gpt-5', PROMPT('what is the AI/ML adoption highlight from Snowflake Q1FY26?: {0}'))
According to provided information, more than 5,200 accounts use Snowflake AI/ML features in Q1 FY26, indicating a strong adoption in Snowflake AI/ML features.
API REST Cortex :
Pour appeler Cortex AI à faible latence à partir de services ou d’applications extérieurs à Snowflake, les développeurs peuvent simplement utiliser l’interface de l’API REST. Voici un exemple de ce à quoi cela ressemble :
curl -X POST \
-H "Authorization: Bearer <snowflake_token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Accept: application/json" \
-d '{
"model": "openai-gpt-5",
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "Churn increased in Q2. Based on the notes below, summarize the top reasons"
}
],
"top_p": 0.8,
"temperature": 0.2
}' \
https://<account_identifier>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex/inference:complete
Cortex AI prend en charge un SDK compatible OpenAI, en private preview, ce qui permet aux développeurs d’intégrer facilement GPT‐5 et d’autres modèles d’avant-garde avec un minimum de modifications du code.
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v1/openai"
)
response = client.chat.completions.create(
model="openai-gpt-5",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content":
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend and reduced campaign performance in APAC. Can you analyze the image below to examine the cause?"
},
{
"type": "image_url",
"image_url": {
"url": "<base64 url>"
}
}
]
)
print(response.choices[0].message)
En s’alignant sur la structure familière de l’API OpenAI, les utilisateurs peuvent commencer à exécuter l’inférence rapidement sur Snowflake, tout en passant en toute transparence d’un modèle de premier plan comme GPT‐5 à un autre modèle d’avant-garde à l’aide d’une seule surface d’API unifiée. Cela réduit les frais d’intégration et accélère la mise en production. Contactez votre responsable de compte Snowflake pour plus d’informations.
Perspectives
Snowflake donne la priorité à la sécurité et à la confidentialité, et OpenAI a pour vocation de développer une IA sécurisée et fiable, en créant un alignement solide sur les innovations de pointe. Le modèle GPT-5 est désormais disponible dans le périmètre sécurisé de Snowflake pour une utilisation avec les fonctions Cortex AISQL et l’API REST, et sera bientôt disponible pour Cortex Agents et Snowflake Intelligence.
En savoir plus
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- Regardez la démo pour voir Cortex AISQL en action.
Déclarations prévisionnelles
Cet article contient des déclarations prévisionnelles, notamment de futures offres de produits. Il ne constitue en aucun cas un engagement à fournir des offres de produits. Les offres et résultats réels peuvent varier et faire l’objet de risques connus et inconnus, ainsi que d’incertitudes. Découvrez notre dernier 10‑Q pour en savoir plus.