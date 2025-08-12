OpenAI GPT-5 annoncé sur Snowflake Cortex AI

Nous sommes ravis d’annoncer que le modèle le plus avancé d’OpenAI, GPT-5, est désormais disponible nativement sur Snowflake Cortex AI pour nos clients.

GPT-5, GPT-5 mini, GPT-5 nano et GPT-5 chat sont disponibles en public preview dans le périmètre sécurisé de Snowflake pour une utilisation avec Cortex AISQL et l’API REST Cortex, et seront bientôt disponibles dans Snowflake Intelligence (public preview) et Cortex Agents (bientôt disponibles pour tous nos clients).

Modèles OpenAI GPT-5

GPT-5 est le modèle le plus avancé d’OpenAI, qui offre des améliorations majeures en matière de raisonnement, de qualité du code et d’expérience utilisateur. Il gère des tâches de codage complexes avec un minimum de prompt, fournit des explications claires et introduit des capacités agentiques améliorées, ce qui en fait un collaborateur de codage puissant et un assistant intelligent pour tous les utilisateurs.

Ce que vous pouvez faire avec OpenAI GPT-5 sur Snowflake

GPT‐5 d’OpenAI rejoint d’autres modèles phares de Cortex AI, permettant un large éventail de cas d’usage d’entreprise, le tout au sein de l’environnement sécurisé et gouverné de Snowflake. Les modèles GPT‐5 sont particulièrement bien adaptés pour :