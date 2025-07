Connectez‑vous facilement à n’importe quel outil ou à n’importe quelle application grâce à la technologie ouverte et extensible de Snowflake. Les partenaires produits de l'AI Data Cloud aident nos clients à maximiser la flexibilité, la performance et la simplicité d’utilisation de Snowflake pour fournir des informations plus significatives sur les données, tout en évitant les coûts, les risques et les défis liés à la connexion de systèmes disparates et anciens.