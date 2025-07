Destaques do Snowflake Summit 2025: construindo o futuro da IA e dos apps

Ter uma base de dados sólida é mais importante do que nunca, pois mais empresas buscam gerar valor com IA e apps durante todo o ciclo de vida dos dados e, além disso, disponibilizar esses benefícios a todos os colaboradores da organização. A Snowflake tem o compromisso de ajudar as empresas a atingir esse objetivo e, por isso, estamos decidindo reformular a engenharia de dados, a análise de dados, o desenvolvimento de apps e a colaboração, e, naturalmente, a IA para empresas. Durante o Summit 2025, mostramos uma plataforma ainda mais fácil de usar, que conecta você rapidamente a dados, pessoas, apps e produtos de IA avançados que fazem com que seus negócios prosperem, além de oferecer confiança inabalável de que os seus dados confidenciais permaneçam protegidos.

Este blog destaca alguns dos melhores recursos e melhorias anunciados no Summit 2025. Porém, ainda há muito mais a se descobrir. Para obter mais detalhes das últimas notícias e atualizações em todo o ecossistema Snowflake, confira nossos outros blogs com as notícias do Summit.

Usando a IA com agentes como uma ponte para unir dados e ações

Juntos, os atuais lançamentos de recursos de IA e ML formam uma base de inteligência artificial unificada capaz de simplificar o desenvolvimento, dimensionar em escala com segurança e manter a confiança dentro do ambiente governado do Snowflake. Com total gerenciamento dentro do perímetro seguro do Snowflake, esses recursos permitem que usuários empresariais e cientistas de dados transformem dados estruturados e não estruturados em insights práticos, sem ferramentas ou infraestruturas complexas.

Snowflake Intelligence (breve em versão preliminar pública): oferece uma nova experiência com agentes (acessível por meio da ai.snowflake.com) que permite aos usuários empresariais conversar com dados com segurança usando linguagem natural, ajudando-os não apenas a encontrar respostas, mas também fazer perguntas complexas e detalhadas e agir, tudo de uma única interface e sem escrever código. Ele reúne insights de dados estruturados e não estruturados e, como funciona dentro do perímetro do Snowflake, também conta com os benefícios dos recursos integrados de governança e privacidade de dados do Snowflake. O Snowflake Intelligence conta com tecnologia de grandes modelos de linguagem da Anthropic e da OpenAI, executados dentro do perímetro do Snowflake, e do Cortex Agents (em versão preliminar pública) no background.

Data Science Agent (breve em versão preliminar privada): é um parceiro de agentes capaz de aumentar a produtividade dos cientistas de dados ao automatizar cada etapa dos fluxos de trabalho de ML com linguagem natural, incluindo data prep, engenharia de recursos e treinamento.

Cortex AISQL (em versão preliminar pública): traz o processamento multimodal de dados usando IA para a já familiar sintaxe SQL, o que torna acessíveis fluxos de trabalho complexos de IA, possibilitando que as equipes analisem documentos, imagens e outros formatos de dados não estruturados usando SQL. Ele complementa a grande oferta de insights de dados não estruturados Snowflake, incluindo o Document AI aprimorado com extrações de tabela conscientes do esquema (versão preliminar pública) para extrair tabelas estruturadas de PDFs complexos e melhorar a recuperação via Cortex Search.

Observabilidade de IA do Snowflake Cortex AI (em breve, disponível ao público): possibilita o monitoramento no-code (sem código) de apps de IA generativa. O Snowflake também oferece acesso a LLMs da OpenAI por meio do Microsoft Azure OpenAI Service, Anthropic, Meta, Mistral e outros provedores líderes, tudo dentro do perímetro seguro da Snowflake.

Clique aqui para conhecer melhor esses e outros lançamentos de novos recursos de IA/ML.

Melhorando o trabalho de engenheiros de dados ao permitir a interoperabilidade dos dados

Quando engenheiros de dados têm dificuldades para implementar pipelines e precisam encontrar soluções para trabalhar com sistemas inflexíveis, mais tempo é necessário para transferir os dados de onde eles são criados para onde eles podem ser usados, o que pode ser prejudicial para o sucesso dos negócios. A Snowflake tem o compromisso de mudar isso, fornecendo aos engenheiros de dados as ferramentas e as plataformas para navegar com confiança pelo moderno cenário de dados. Confira a seguir algumas das inovações que apresentamos no Summit 2025:

Lançamento do Snowflake Openflow: um serviço aberto, extensível e gerenciado de ingestão multimodal de dados, desenvolvido para simplificar a movimentação e a integração de dados. O Snowflake Openflow (disponível ao público no AWS) usa o Apache NiFi e visa eliminar silos de dados e tarefas manuais durante a ingestão de dados. O Openflow revoluciona a movimentação de dados dentro do Snowflake para permitir o processamento contínuo de ETL para IA. Toda a integração de dados é realizada em uma só plataforma, e centenas de conectores e processadores simplificam a integração com uma variedade de fontes de dados e parceiros estratégicos. Por exemplo, a Snowflake está firmando uma parceria com a Oracle para desenvolver uma solução capaz de replicar a captura de dados alterados de bancos de dados Oracle para o Snowflake.

Projetos de dbt no Snowflake: com essa opção nativa (breve em versão preliminar pública), as equipes de dados podem criar, executar e monitorar projetos dbt diretamente na interface de usuário do Snowsight, agilizando o ciclo de desenvolvimento de pipelines de dados. Os projetos dbt estão disponíveis em Snowflake Workspaces, um novo ambiente de desenvolvimento baseado em arquivos nativos com recursos como suporte de código inline do AI Copilot e integração nativa do Git.

Melhor suporte à tabela Apache Iceberg TM : repense o seu método de criar data lake aberto, conectado e governado. Integre qualquer catálogo compatível com o Iceberg REST ao Snowflake, incluindo o Snowflake Open Catalog, para realizar leitura e gravação, com segurança, de qualquer tabela do Iceberg com o Catalog Linked Databases (breve em versão preliminar pública). Crie pipelines declarativos com tabelas dinâmicas do Iceberg e obtenha valor com dados semiestruturados com tipos de dados VARIANT (versão preliminar privada). Otimize o processo de gravação e leia mais do seu ecossistema Iceberg com a função Merge on Read (em versão preliminar privada).

Melhorias mais recentes de DevOps: junto com o lançamento do Workplaces para arquivos dbt e SQL, você encontrará suporte para URLs personalizadas do Git, o lançamento do nosso provedor Terraform para o público e suporte para Python 3.9 no Snowflake Notebooks.

Acesse o blog para ver todas as novidades em engenharia de dados anunciadas durante o Summit 2025.

Melhorando a migração e a análise de dados com tecnologia de IA

Tirar proveito de tudo o que a IA tem para oferecer pode significar ter de lidar com infraestruturas complexas, custos elevados, migrações trabalhosas de data warehouse e equipes de dados sobrecarregadas. Para ajudar as empresas a superar essas dificuldades, a Snowflake anunciou uma série de novos recursos voltados para tornar a análise de dados mais rápida, inteligente e fácil de usar, além de simplificar para as organizações a migração dos sistemas herdados e o uso total desses recursos.

Snowflake Semantic Views (em versão preliminar pública): ajuda a reduzir a diferença entre dados brutos e compreensão de negócios, permitindo definir e armazenar métricas de negócios e relacionamentos de entidades dentro do Snowflake. Isso ajuda os assistentes de IA e as ferramentas de inteligência de mercado a obter resultados mais precisos e consistentes.

Standard Warehouse – Generation 2 (Gen 2) : é uma versão atualizada do atual Standard Warehouse da Snowflake que inclui atualização de hardware e outros upgrades de desempenho, como melhorias das operações Delete, Update e Merge e para agilizar as operações de análise de tabelas. Durante os últimos 12 meses encerrados em 2 de maio de 2025, o Snowflake ofereceu um desempenho 2,1 vezes mais rápido para cargas de trabalho de análise de dados centrais nas tabelas do Snowflake por meio da Gen2 (consulte aqui para obter mais detalhes).

SnowConvert AI: é uma solução automatizada e gratuita desenvolvida para ajudar a acelerar as migrações de data warehouse, inteligência de mercado e ETL das plataformas herdadas. Ela analisa de forma inteligente o código existente, automatizando a conversão e a validação dos dados, ao mesmo tempo em que simplifica todo o processo de migração, reduzindo o risco associado a migrações de dados em grande escala.

Leia este blog para obter mais informações sobre esses lançamento e outros que ajudarão analistas e arquitetos de dados a transformar dados brutos em insights práticos de forma fácil e rápida.

Promovendo a inovação com colaboração contínua

Passar da fase de testes com a IA para a obtenção de valor real para os negócios depende de como a sua organização pode usar não apenas os próprios dados, mas também os de fontes externas de seu ecossistema. Com que facilidade a organização pode compartilhar dados, conectar-se a fontes de terceiros e desenvolver e colaborar com eles. Com isso em mente, a Snowflake traçou o objetivo de facilitar a conexão e a colaboração com fontes internas e externas prontas para IA, ampliar fluxos de trabalho com agentes, além de criar e implementar apps com tecnologia de IA, ao mesmo tempo protegendo os dados privados. Confira a seguir alguns dos produtos com agentes que estão sendo lançados no Snowflake Marketplace:

Cortex Knowledge Extensions (em breve, disponível ao público): enriqueça os apps com conteúdo em tempo real de publishers como USA TODAY, The Associated Press, Packt, Stack Overflow e CB Insights, enquanto protege a propriedade intelectual e promove a atribuição adequada.

Sharing of Semantic Models (em versão preliminar privada): permite que os usuários integrem e compartilhem conjuntos de dados internos ou dados estruturados de terceiros, prontos para IA, de equipes internas e provedores terceirizados, e usem linguagem natural para "falar com dados" de vários provedores. Agent Snowflake Native Apps no Snowflake Marketplace: uma nova forma para os provedores desenvolverem e oferecerem Snowflake Native Apps que referem APIs do Cortex Agent para automatizar tarefas e interagir com dados, esses produtos agênticos interoperáveis podem oferecer aos engenheiros, cientistas de dados e outros profissionais um caminho rápido para a implementação e a geração de valor da IA com agentes.

Melhorias de segurança e interoperabilidade do Snowflake Native App Framework: novos recursos voltados para o controle de versão, permissões, observabilidade e atribuição de selos de conformidade facilitam a integração de segurança aos apps desde o início.

Obtenha mais detalhes e veja como os recursos Snowflake Native Apps, Secure Data Sharing e de colaboração podem beneficiar sua empresa neste blog.

Redefinindo as expectativas de uma plataforma de dados moderna

Na era da IA, uma plataforma sólida é indispensável. No entanto, para oferecer o máximo de valor, a plataforma também deve ajustar os recursos de acordo com as demandas de carga de trabalho, oferecer alto desempenho sem aumentar os custos, proteger e controlar dados confidenciais, além de ser fácil de usar por usuários de toda a empresa (e não apenas analistas e engenheiros). Os novos recursos da plataforma Snowflake lidam com esses desafios comuns, melhorando o padrão de uma infraestrutura de dados moderna:

Snowflake Adaptive Computing (versão preliminar privada): torna o uso de warehouses ainda mais fácil, com dimensionamento automático de recursos e roteamento inteligente de consultas para reduzir a carga de gerenciamento da plataforma dos clientes. Warehouses criados com o Adaptive Compute, também chamados Adaptive Warehouses, melhoram o desempenho para os usuários sem aumentar os custos. Com o Adaptive Warehouses tornando a infraestrutura praticamente invisível para os usuários, as equipes podem dedicar mais tempo a projetos estratégicos que geram receita e menos à manutenção do warehouse.

Expansão da interoperabilidade do Snowflake Horizon Catalog: aliado ao suporte de controle e pesquisa de dados das Iceberg Tables, o Horizon Catalog oferecerá funções de pesquisa de dados externos (breve em versão preliminar privada) para dados externos em bancos de dados relacionais, dashboards, modelos semânticos e muito mais.

Copilot for Horizon Catalog (breve em versão preliminar privada): use linguagem natural para executar tarefas de governança, segurança e pesquisa de metadados no Snowsight, simplificando o processo de obtenção de informações essenciais sobre conjuntos de dados.

Segurança: novas extensões do Snowflake Trust Center (em breve disponível ao público), novos métodos de MFA e atualizações de segurança da conta, proteção de senha e outros recursos de segurança aprimorados visam fortalecer a proteção da conta.

Observabilidade integrada: as melhorias do Snowflake Trail ajudam você a entender melhor sua infraestrutura e aplicações com o Snowpark Container Services, analisar seus pipelines com suporte à telemetria para o Snowflake Openflow, além de depurar e otimizar seus agentes e apps de IA generativa (em breve, disponível ao público).

Saiba mais sobre essas melhorias e outras atualizações de recursos de continuidade de negócios, Unistore e muito mais em nosso blog voltado para a plataforma.

Declarações prospectivas

Esta página contém declarações prospectivas, inclusive sobre nossas futuras ofertas de produtos. Elas não constituem compromissos de fornecimento ou produção de quaisquer ofertas de produtos. Os resultados e os produtos reais podem diferir e estão sujeitos a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Consulte nosso documento 10-Q mais recente para obter mais informações.