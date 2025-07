Soutenir le data engineering aujourd’hui pour les défis de demain

Le data engineering n’a jamais été aussi vital qu’aujourd’hui. Face aux progrès de l’IA, des analyses avancées et des applications basées sur les données, les data engineers sont devenus indispensables pour leurs entreprises à mesure qu’elles se préparent à exploiter ces technologies. Ces héros jusque-là méconnus se retrouvent aujourd’hui sous les feux des projecteurs, construisant les pipelines de données stratégiques qui permettront à leurs entreprises d’assurer leur réussite future. Cependant, cette opportunité ne va pas sans difficultés. Les tech stacks fragmentées, les goulots d’étranglement des performances et le prix élevé des talents spécialisés sont devenus la norme, entravant l’innovation, faisant grimper les coûts cachés et ralentissant les progrès.

Chez Snowflake, nous pensons qu’il existe une meilleure solution. Nous nous engageons à fournir aux data engineers les outils et la plateforme nécessaires pour naviguer dans les complexités du paysage moderne des données, qu’il s’agisse de rationaliser le processus de création de pipelines de données ou d’unifier les données non structurées et structurées au sein d’une même infrastructure. Nous voulons que nos clients aient confiance en leur capacité à mener la charge, grâce à des innovations qui rationalisent les processus, favorisent la collaboration et libèrent le véritable potentiel des données. Cela implique de réduire le temps consacré à des réglages fastidieux et les tâches de maintenance banales qu’impliquent des systèmes de data engineering obsolètes ; au lieu de cela, les data engineers peuvent travailler en toute liberté pour découvrir de nouveaux cas d’usage et explorer le territoire inexploré à venir.

Notre vision de l’avenir du data engineering simplifie la complexité, démocratise les informations et est plus connectée que jamais. Vos données en font plus, pour vous.

Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer une liste de nouvelles fonctionnalités et de mises à jour produit conçues pour cet avenir. Dans cet article de blog, nous allons détailler ces fonctionnalités et la valeur qu’elles offrent, pour créer des pipelines de données efficaces, accélérer vos initiatives de lakehouse ouvert et intégrer l’IA et les données non structurées à vos flux de travail avec une facilité surprenante. Avec Snowflake, vous pouvez vous concentrer sur la création de valeur et l’innovation, en abandonnant la complexité de l’infrastructure de données.