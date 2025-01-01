Aller au contenu

BUILD: The Dev Conference for AI & Apps (Nov. 4-6)

Hear the latest product announcements and push the limits of what can be built in the AI Data Cloud.

register for free

Snowflake Cortex AI

Créez des applications d’IA générative avec des LLM entièrement gérés et discutez avec vos services de données.

Overview:

Text processing with Cortex AI

Data Cloud Summit 24

Snowflake Summit : quelles nouveautés dans Cortex AI ?

Découvrez les dernières annonces, notamment Cortex Search, Cortex Analyst, le fine-tuning des LLM et bien plus encore.

Efficace

Exécutez des LLM de premier plan, une recherche hybride de pointe et d’autres services à côté de vos données gouvernées.

Simple

Passez outre la gestion de l’infrastructure avec l’IA sans serveur qui permet d’analyser des données non structurées, de créer des chatbots et d’autres applications d’IA.

Fiable

Protégez la valeur de vos données et modèles avec une sécurité à la pointe du secteur et une gouvernance unifiée auxquelles des milliers d’organisations font confiance.

Cortex Analyst

Donnez aux utilisateurs professionnels la possibilité d’interagir avec les données grâce au langage naturel, en les aidant à trouver des réponses plus rapidement, en leur permettant d’obtenir des informations en libre‑service et en leur faisant gagner un temps précieux1.

Lire l’annonce
Cortex Search

Obtenez rapidement et en toute sécurité des informations en questionnant un ensemble déterminé de documents d’entreprise grâce à une recherche hybride entièrement gérée (sémantique + mot-clé) et à la récupération des informations1.

Regarder la démo
Modèles de construction et d’intégration

Accédez aux grands modèles de langage (LLM) de pointe tels que Snowflake Arctic, Meta Llama 3, Mistral Large, etc,. à l’aide de fonctions sans serveur.

Présentation des fonctions LLM
Fine-tuning de Cortex

Adaptez les LLM simplement et en toute sécurité afin d’améliorer la précision et les performances des modèles pour des tâches spécifiques à un cas d’usage2.

Regarder la démo
AI & ML Studio

Permettez aux utilisateurs de toutes compétences techniques d’utiliser l’IA en toute sécurité grâce à une interface de développement intégrée sans code1.

1 Private Preview  2 Public Preview

Cas d’usagede l’IA générative

Traitement de texte en batch

Assistants d’analyse

Chatbots de documents

Abstract data illustration

Traitement du langage naturel (NLP)

Réalisez des analyses poussées sur des ensembles de données textuelles avec des résumés personnalisés, des analyses des opinions, des traductions et d’autres tâches basées sur le NLP.

Quickstart sur les fonctions LLM
Snowflake Document AI logo

Traitement intelligent des documents

Extrayez du contenu (montant d’une facture, termes d’un contrat, etc.) à partir d’un grand nombre de documents.

Présentation de Document AI

Basé sur Snowflake Cortex AI

Expériences d’IA entièrement gérées disponibles dans Snowsight

Snowflake Copilot

Document AI

Universal Search

Améliorez votre productivité grâce à un assistant SQL révolutionnaire alimenté par l’IA qui affine vos requêtes via la conversation.

en savoir plus
Screenshot of Snowflake Copilot

Extrayez des valeurs d’une multitude de PDF et d’autres documentsen utilisant Arctic-TILT, un LLM multimodal conçu par Snowflake.

*Actuellement en public preview

lire la documentation
Snowflake Document AI Screenshot

Trouvez plus rapidement les données et applications que vous cherchez, à la fois dans votre compte Snowflake et la Marketplace, en une seule recherche.

*Actuellement en public preview

Snowflake Universal Search Screenshot

Ressources surCortex AI

Sélectionnez le logo d’un des partenaires ci-dessous pour en savoir plus sur leur intégration.

Partenaires de services

Partenaires produits

Accenture logo
Anblicks logo
Blue.cloud logo
Cognizant logo
Das42 logo
Deloitte logo
DXC Technology logo
EY logo
Infostrux logo
Infosys logo
Kaito logo
kipi.bi logo
LTIMindtree logo
phData logo
Tredence logo
Coda logo
Data.world logo
Dataiku logo
Dataops.live logo
DBT labs logo
Fosfor logo
Hex logo
Informatica logo
Kumo logo
Matillion logo
Qlik logo
Sigma logo
Twilio Segment logo

Where Data Does More

  • Essai gratuit de 30 jours
  • Aucune carte bancaire requise
  • Annulation à tout moment 
essai gratuit
démo