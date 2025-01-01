Quickstart
Snowflake Cortex AI
Créez des applications d’IA générative avec des LLM entièrement gérés et discutez avec vos services de données.
Efficace
Exécutez des LLM de premier plan, une recherche hybride de pointe et d’autres services à côté de vos données gouvernées.
Simple
Passez outre la gestion de l’infrastructure avec l’IA sans serveur qui permet d’analyser des données non structurées, de créer des chatbots et d’autres applications d’IA.
Fiable
Protégez la valeur de vos données et modèles avec une sécurité à la pointe du secteur et une gouvernance unifiée auxquelles des milliers d’organisations font confiance.
Cortex Analyst
Donnez aux utilisateurs professionnels la possibilité d’interagir avec les données grâce au langage naturel, en les aidant à trouver des réponses plus rapidement, en leur permettant d’obtenir des informations en libre‑service et en leur faisant gagner un temps précieux1.
Cortex Search
Obtenez rapidement et en toute sécurité des informations en questionnant un ensemble déterminé de documents d’entreprise grâce à une recherche hybride entièrement gérée (sémantique + mot-clé) et à la récupération des informations1.
Modèles de construction et d’intégration
Accédez aux grands modèles de langage (LLM) de pointe tels que Snowflake Arctic, Meta Llama 3, Mistral Large, etc,. à l’aide de fonctions sans serveur.
Fine-tuning de Cortex
Adaptez les LLM simplement et en toute sécurité afin d’améliorer la précision et les performances des modèles pour des tâches spécifiques à un cas d’usage2.
AI & ML Studio
Permettez aux utilisateurs de toutes compétences techniques d’utiliser l’IA en toute sécurité grâce à une interface de développement intégrée sans code1.
1 Private Preview 2 Public Preview
Cas d’usagede l’IA générative
Traitement de texte en batch
Assistants d’analyse
Chatbots de documents
Traitement du langage naturel (NLP)
Réalisez des analyses poussées sur des ensembles de données textuelles avec des résumés personnalisés, des analyses des opinions, des traductions et d’autres tâches basées sur le NLP.
Traitement intelligent des documents
Extrayez du contenu (montant d’une facture, termes d’un contrat, etc.) à partir d’un grand nombre de documents.
Assistant de développement SQL
Dynamisez la productivité des analystes, data engineers et autres développeurs SQL grâce à une IA qui comprend le contexte de vos données pour transformer leurs questions en requêtes SQL.
Business Intelligence alimentée par l’IA
Donnez aux utilisateurs professionnels la possibilité d’obtenir des informations en langage naturel en libre‑service, à partir de n’importe quelle application avec un degré de précision élevé.
Recherche de documents basée sur la RAG
Démocratisez les connaissances au moyen d’applications qui permettent de rechercher rapidement plusieurs documents et d’autres ressources textuelles telles que des wikis et des FAQ en utilisant la génération augmentée de récupération (RAG).
Basé sur Snowflake Cortex AI
Expériences d’IA entièrement gérées disponibles dans Snowsight
Améliorez votre productivité grâce à un assistant SQL révolutionnaire alimenté par l’IA qui affine vos requêtes via la conversation.
Extrayez des valeurs d’une multitude de PDF et d’autres documentsen utilisant Arctic-TILT, un LLM multimodal conçu par Snowflake.
*Actuellement en public preview
Trouvez plus rapidement les données et applications que vous cherchez, à la fois dans votre compte Snowflake et la Marketplace, en une seule recherche.
*Actuellement en public preview