Durante los últimos dos años, la inteligencia artificial (IA) generativa ha sido el tema central en las conversaciones con clientes, clientes potenciales, partners y otras partes interesadas. Todos quieren saber cómo pueden aprovechar el poder de la IA para ser más innovadores, eficientes y competitivos, y quieren hacerlo lo antes posible.

Sin embargo, para muchas organizaciones, es difícil materializar lo que quieren hacer con la IA. Según un informe de Harvard Business Review, hasta el 80 % de los proyectos de IA no llegan a producción.

Sin embargo, los clientes de Snowflake están encontrando formas de superar los obstáculos habituales y aprovechar el potencial de la IA en todo su negocio. Por suerte, a menudo los clientes me hablan de estas historias de éxito durante nuestras conversaciones. Y ahora las contamos a lo grande en nuestro nuevo libro, Secretos del éxito de la IA generativa. A continuación, explicamos cómo las principales organizaciones de todos los sectores están recurriendo a la plataforma unificada de datos e IA de Snowflake para cumplir sus objetivos de IA generativa: desde Sigma, la plataforma de inteligencia empresarial (BI) que aumenta la eficiencia de las ventas y acelera los ciclos de ventas, hasta Terakeet, que señala nuevas oportunidades de mercado para sus clientes un 98 % más rápido.

Estos casos de uso reales de la IA generativa están ofreciendo resultados reales a las empresas grandes y pequeñas. Aquí puedes ver una pequeña muestra de cómo los líderes utilizan Snowflake para obtener valor tangible de sus casos de uso de IA:

TS Imagine adopta la IA a escala para ahorrar un 30 % en costes y más de 4000 horas de trabajo

TS Imagine ofrece una plataforma de software como servicio (SaaS) para negociaciones, la gestión de carteras y la gestión de riesgos financieros electrónicas e integradas. Anteriormente, sus sistemas de datos propios requerían mucha supervisión manual de más de 100 000 correos electrónicos y más de 60 000 tickets de datos y soporte anuales. Si faltaba solo un correo electrónico, podría interrumpirse el suministro de productos, lo que dejaría muy insatisfechos a los clientes.

Al utilizar Cortex AI para automatizar la supervisión de correos electrónicos y optimizar la gestión de los tickets de datos y soporte, TS Imagine reduce las tareas manuales, optimiza el procesamiento de datos y mejora la eficiencia para ahorrar tiempo y reducir costes.

Entre sus ventajas se incluyen:

Un 30 % de ahorro de costes —sin comprometer el rendimiento— gracias a Snowflake en comparación con otras API de large language models (LLM) preentrenadas líderes del sector.

Facilidad de uso para que los equipos de datos pasen del procesamiento tradicional del lenguaje natural a la IA generativa a escala en solo seis meses.

Un ahorro masivo de tiempo para los empleados: pasan de dedicar más de 4000 horas a tareas de supervisión manual del correo electrónico para un solo caso de uso a una categorización casi instantánea basada en IA.

El chatbot de IA de Siemens Energy democratiza el acceso a más de 700 000 páginas de conocimiento

Siemens Energy cuenta con una amplia base de conocimientos que incluye más de 700 000 páginas de documentos de investigación y desarrollo propios. La empresa quería poner la valiosa información de estos documentos en papel a disposición de su equipo de I+D distribuido globalmente, pero una persona tardaría cuatro años en leer toda esta información.

Con Snowflake Cortex AI y Streamlit en Snowflake, Siemens Energy creó un chatbot de IA para extraer y resumir rápidamente más de medio millón de páginas de documentos internos. Esto ayuda al equipo de I+D a maximizar la productividad y la eficacia, al tiempo que acelera la toma de decisiones, agiliza el tiempo de comercialización y afina la ventaja competitiva de la empresa.

Entre sus ventajas se incluyen:

Información de más de 700 000 páginas de documentos resumidos a disposición de los equipos para acelerar el I+D, la innovación y el tiempo de comercialización.

Unos 25 ingenieros de I+D altamente especializados ahora tienen acceso casi instantáneo a datos e información.

Horas ahorradas —que ascienden a años— al eliminar la necesidad de buscar datos manualmente.

Los equipos empresariales de Bayer toman mejores decisiones más rápido con información de autoservicio

Empresas como Bayer avanzan rápido y necesitan información precisa y casi en tiempo real para tomar decisiones rápidas y fundamentadas como parte de su estrategia de comercialización. Sin embargo, la mayoría de los equipos solo tenían acceso a estos datos a través de paneles, lo que a menudo daba lugar a una sobrecarga de información, la búsqueda manual de usuarios y un desarrollo engorroso y largo para los equipos de datos.

El equipo de Bayer ahora utiliza Cortex Analyst (en vista previa pública) para convertir las consultas de lenguaje natural en SQL preciso y práctico, lo que permite a los usuarios empresariales acceder fácilmente a la información mediante una intuitiva interfaz de chatbot de Streamlit en Snowflake. Esto les ayuda a encontrar respuestas más rápido, al tiempo que descubren información más valiosa y tangible, como informes financieros o métricas de rendimiento de los productos, para optimizar la toma de decisiones y el acceso a los datos, sin necesidad de contar con experiencia técnica.

Entre sus ventajas se incluyen:

Una toma de decisiones más estratégica al ofrecer a los equipos empresariales la capacidad de formular preguntas sobre los conjuntos de datos curados de Bayer en lenguaje natural.

Información a escala para usuarios de toda la empresa, desde las ventas hasta las finanzas de los clientes y la planificación de la demanda.

Un aumento de la productividad de los departamentos técnicos y no técnicos al reducir la dependencia de los equipos de datos y permitir el acceso autoservicio a los datos.

Tu camino hacia el éxito de la IA generativa

Estas historias son solo el principio de cómo Snowflake está ayudando a sus clientes a sacar el máximo partido de la IA empresarial.

Descarga el libro Secretos del éxito de la IA generativa para averiguar cómo estos clientes y otros han optimizado el desarrollo y reducido la complejidad para aprovechar el potencial de la IA en sus organizaciones.

¿Quieres descubrir cómo Snowflake puede ayudar a tu organización a ser más innovadora y competitiva a través de la IA generativa? Visita la página web de Snowflake para obtener más información y recursos prácticos que te ayudarán a empezar.