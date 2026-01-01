Das Geheimnis für den Erfolg mit generativer KI: echte Kundenerfolge

In den letzten Jahren war generative KI (GenAI) das zentrale Thema in meinen Gesprächen mit (potenzieller) Kundschaft, Partnern und allen Beteiligten dazwischen. Menschen wollen wissen, wie sie sich die Möglichkeiten der KI zunutze machen können, um innovativer, effizienter und wettbewerbsfähiger zu werden – und das so schnell wie möglich.

Für viele Unternehmen hat es sich jedoch als schwierig erwiesen, KI-Ideen in die Tat umzusetzen. Laut Harvard Business Review scheitern bis zu 80 % der KI-Projekte, bevor sie es in die Produktion schaffen.

Doch Snowflakes Kundschaft findet bereits Wege, um Hindernisse zu überwinden und das Potenzial der KI in ihrem gesamten Unternehmen auszuschöpfen. Ich habe das Privileg, von diesen Erfolgsgeschichten oft in Gesprächen mit Kunden zu hören. In unserem neuen E-Book „Das Geheimnis für den Erfolg mit generativer KI“ zeigen wir diese Erfolge nun in größerem Umfang. Hier zeigen wir, wie führende Unternehmen verschiedenster Branchen die einheitliche KI- und Datenplattform von Snowflake nutzen, um ihre GenAI-Ziele zu verwirklichen – von der BI-Plattform Sigma zur Steigerung der Vertriebseffizienz und Beschleunigung der Vertriebszyklen bis hin zur 98 % schnelleren Erschließung neuer Marktchancen durch Terakeet.

Diese realen GenAI-Anwendungsfälle liefern echte Ergebnisse für große und kleine Unternehmen. Hier nur ein kleines Beispiel dafür, wie Führungskräfte Snowflake nutzen, um einen spürbaren Nutzen aus ihren KI-Anwendungsfällen zu ziehen:

TS Imagine nutzt skalierbare KI, um 30 % an Kosten und mehr als 4.000 Stunden Aufwand zu sparen

TS Imagine bietet eine SaaS-Plattform für integrierten elektronischen Frontoffice-Handel, Portfoliomanagement und Finanzrisikomanagement. Zuvor waren für die eigenen Datensysteme umfangreiche manuelle Überwachungen von über 100.000 E-Mails sowie mehr als 60.000 jährliche Support- und Datentickets erforderlich. Das Versäumen einer einzigen E-Mail kann zu einem Ausfall des nachgelagerten Produkts führen – und zu einer sehr unzufriedenen Kundschaft.

Durch den Einsatz von Cortex AI zur Automatisierung der E-Mail-Überwachung und Optimierung der Verwaltung von Support- und Datentickets reduziert TS Imagine manuelle Aufgaben, optimiert die Datenverarbeitung und steigert die Effizienz, um Zeit zu sparen und Kosten zu senken.

Zu den Vorteilen gehören:

30 % Kosteneinsparung – ohne Performance-Einbußen – durch Einsatz von Snowflake im Vergleich zu anderen branchenführenden, vortrainierten LLM-APIs

Einfacher Übergang von der traditionellen Verarbeitung natürlicher Sprache zu generativer KI in nur sechs Monaten

Enorme Zeitersparnis für Mitarbeitende: von mehr als 4.000 Stunden für manuelle E-Mail-Überwachungsaufgaben für nur einen Anwendungsfall bis hin zu nahezu sofortiger, KI-gestützter Kategorisierung

Der KI-Chatbot von Siemens Energy demokratisiert den Zugriff auf über 700.000 Wissensseiten

Siemens Energy verfügt über eine umfassende Wissensdatenbank, die auf mehr als 700.000 Seiten in firmeneigenen Forschungs- und Entwicklungsdokumenten enthalten ist. Das Unternehmen wollte die wertvollen Informationen in diesen Papierdokumenten seinem weltweit verteilten F&E-Team zur Verfügung stellen – aber all diese Informationen zu lesen, würde überwältigende vier Jahre dauern.

Siemens Energy hat mit Snowflake Cortex AI und Streamlit in Snowflake einen KI-Chatbot entwickelt, um schnell mehr als eine halbe Million Seiten an internen Dokumenten anzuzeigen und zusammenzufassen. Dies hilft dem F&E-Team, Produktivität und Effektivität zu maximieren und gleichzeitig die Entscheidungsfindung zu beschleunigen, die Markteinführungszeit zu verkürzen und den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens zu stärken.

Zu den Vorteilen gehören:

Informationen aus über 700.000 Seiten dichter Dokumente zusammengefasst und für Teams verfügbar, um Forschung und Entwicklung, Innovation und Time-to-Market zu beschleunigen

~25 hochspezialisierte F&E-Engineers haben jetzt nahezu sofortigen Zugriff auf Daten und Einblicke

Stunden – sogar Jahre – an Zeitersparnis durch die überflüssige manuelle Suche nach Daten

Bayers Geschäftsteams treffen bessere und schnellere Entscheidungen mit Self-Service-Einblicken

Unternehmen wie Bayer bewegen sich schnell – und benötigen genaue Einblicke nahezu in Echtzeit, um im Rahmen ihrer Markteinführungsstrategie schnelle und fundierte Entscheidungen zu treffen. Die meisten Teams hatten jedoch nur über Dashboards Zugriff auf diese Daten, was oft zu Informationsüberflutung, manueller Benutzersuche und umständlicher, zeitaufwendiger Entwicklung für Datenteams führte.

Bayers Team nutzt nun Cortex Analyst (in Public Preview), um Abfragen in natürlicher Sprache in präzises und verwertbares SQL umzuwandeln. So erhalten geschäftliche User:innen über die intuitive Chatbot-Oberfläche mit Streamlit in Snowflake ganz einfach Self-Service-Einblicke. So können sie schneller Antworten finden und gleichzeitig umfassendere, greifbare Einblicke wie Finanzberichte oder Produktkennzahlen gewinnen, um die Entscheidungsfindung und den Datenzugriff zu optimieren – ganz ohne technisches Fachwissen.

Zu den Vorteilen gehören:

Strategischere Entscheidungsfindung durch die Möglichkeit für Geschäftsteams, Fragen zu den kuratierten Datasets von Bayer in natürlicher Sprache zu stellen

Skalierbare Einblicke für Anwender:innen im gesamten Unternehmen – vom Vertrieb über die Kundenfinanzierung bis hin zur Bedarfsplanung

Höhere Produktivität sowohl für technische Abteilungen als auch für Abteilungen ohne technischen Hintergrund, indem die Abhängigkeit von Datenteams reduziert und Self-Service-Datenzugriff ermöglicht wird

Ihr Weg zum GenAI-Erfolg

Diese Customer Stories sind erst der Anfang davon, wie Snowflake seiner Kundschaft hilft, das Beste aus Unternehmens-KI herauszuholen.

Laden Sie das E-Book „Das Geheimnis für den Erfolg mit generativer KI“ herunter, um zu erfahren, wie diese und andere Kundenunternehmen die Entwicklung rationalisiert und die Komplexität reduziert haben, um das Potenzial der KI in ihrem gesamten Unternehmen auszuschöpfen.

Möchten Sie erfahren, wie Snowflake Ihrem Unternehmen helfen kann, durch generative KI innovativer und wettbewerbsfähiger zu werden? Weitere Informationen und praktische Ressourcen für den Einstieg finden Sie auf der Seite zu generativer KI von Snowflake.