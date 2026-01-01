Nos últimos anos, a inteligência artificial (IA) generativa tem sido o tema central das minhas conversas com clientes, atuais e em potencial, parceiros e demais partes envolvidas. Todos querem saber como tirar proveito do poder da IA para se tornar mais inovadores, eficientes e competitivos e o quanto antes fizerem isso, melhor.

Para muitas organizações, no entanto, trazer as ideias de IA para a realidade tem sido uma dificuldade, como mostram os relatórios da Harvard Business Review. Esses relatórios apontam que até 80% dos projetos de IA fracassam na tentativa de serem colocados em produção.

Porém, os clientes Snowflake estão descobrindo formas de eliminar as barreiras mais comuns e empregar o potencial da IA em seus negócios. Eu tenho o privilégio de ouvir essas histórias de sucesso muitas vezes nas conversas com os clientes e, agora, vamos mostrar mais detalhes dessas conquistas em nosso novo ebook, Segredos do sucesso da IA generativa. Neste documento, apresentamos como as principais organizações de todos os setores estão usando a plataforma unificada Snowflake de dados e IA para alcançar os objetivos de IA generativa. Desde a plataforma Sigma, de inteligência de mercado, que aumenta a eficiência das vendas e agiliza os ciclos de vendas; até a Terakeet, que identifica novas oportunidades de mercado para seus clientes 98% mais rápido.

Esses casos reais de uso da IA generativa estão trazendo resultados concretos para empresas grandes e pequenas. Veja, a seguir, apenas uma pequena amostra de como as empresas líderes de mercado estão usando o Snowflake para obter valor real de seus casos de uso de IA.

TS Imagine adota IA em escala para economizar 30% dos custos e mais de 4.000 horas de trabalho

A TS Imagine oferece uma plataforma de SaaS para negociação eletrônica integrada de front-office, gerenciamento de portfólios e de riscos financeiros. Antes disso, os sistemas de dados internos da empresa exigiam um intenso monitoramento manual de mais de 100.000 emails e mais de 60.000 solicitações (tíquetes) anuais de suporte e dados. Deixar de ver um único email podia levar a uma interrupção no fornecimento dos serviços, deixando os clientes muito insatisfeitos.

Ao empregar o Snowflake Cortex AI para automatizar o monitoramento de emails e simplificar a gestão de suporte e as solicitações de acesso aos dados, a TS Imagine conseguiu reduzir as tarefas manuais, otimizar o processamento de dados e melhorar a eficiência, economizando tempo e reduzindo os custos.

As vantagens incluem:

30% de redução de custos, sem comprometer o desempenho, ao usar o Snowflake em comparação com outras APIs de LLMs líderes e pré-treinadas do setor.

Facilidade de uso para as equipes de dados migrarem do processamento de linguagem natural tradicional para a IA generativa em escala em apenas seis meses.

Grande economia de tempo para os funcionários, desde mais de 4.000 horas dedicadas a tarefas manuais de monitoramento de emails em apenas um caso de uso até a categorização quase instantânea e com tecnologia de IA.

Chatbot de IA da Siemens Energy democratiza o acesso a mais de 700 mil páginas de conhecimento

A Siemens Energy conta com uma imensa base de conhecimentos, que possui mais de 700.000 páginas de documentos proprietários de pesquisa e desenvolvimento. A empresa queria disponibilizar as informações valiosas desses documentos, ainda em papel, para a sua equipe de pesquisa e desenvolvimento, distribuída globalmente. No entanto, a leitura de todas essas informações levaria, em média, quatro anos.

Com o Snowflake Cortex AI e o Streamlit no Snowflake, a Siemens Energy desenvolveu um chatbot de IA para encontrar e resumir rapidamente mais de meio milhão de páginas de documentos internos. Isso ajudou a equipe de pesquisa e desenvolvimento a maximizar a produtividade e a eficácia, ao mesmo tempo agilizando a tomada de decisões, acelerando o tempo de lançamento no mercado e melhorando a vantagem competitiva da empresa.

As vantagens incluem:

Mais de 700 mil páginas de documentos densos, resumidos e disponibilizados às equipes para pesquisa e desenvolvimento, inovação e tempo de lançamento no mercado mais rápidos.

Cerca de 25 engenheiros de pesquisa e desenvolvimento altamente especializados agora têm acesso quase instantâneo aos dados e insights.

Economia de muitas horas de trabalho, o equivalente a anos, ao eliminar a necessidade de pesquisar os dados de forma manual.

Equipes de negócios da Bayer tomam decisões melhores e mais rápidas com insights de autoatendimento

Empresas como a Bayer se movem rapidamente e precisam de insights quase em tempo real para tomar decisões rápidas e bem-informadas como parte da estratégia da empresa de lançamento de um produto no mercado. No entanto, a maioria das equipes só tinha acesso a esses dados por meio de dashboards, o que geralmente resultava em sobrecarga de informações, pesquisa manual de usuários e desenvolvimento trabalhoso e demorado para as equipes de dados.

Agora, a equipe da Bayer usa o Cortex Analyst (em versão preliminar pública) para converter consultas de linguagem natural em códigos SQL precisos e úteis. Isso permite que os usuários corporativos acessem insights de modo automático e fácil por meio de uma interface de chatbot intuitiva do Streamlit no Snowflake. Esse processo ajuda os usuários a encontrar respostas mais rápido e, ao mesmo tempo, obter insights mais valiosos e tangíveis, como relatórios financeiros ou métricas de desempenho de produtos, de forma a simplificar o processo decisório e o acesso aos dados, sem precisar de conhecimento técnico.

As vantagens incluem:

Decisões mais estratégicas, permitindo que as equipes de negócios façam perguntas em linguagem natural aos conjuntos de dados de propriedade exclusiva da Bayer.

Insights em escala para usuários de toda a empresa, desde vendas e finanças dos clientes, até o planejamento da demanda.

Maior produtividade para departamentos técnicos e não técnicos, reduzindo a dependência das equipes de dados e permitindo o acesso a dados por autoatendimento.

Caminho para o sucesso com a IA generativa

Essas histórias são apenas o começo de como a Snowflake está ajudando os clientes a tirar o máximo proveito da IA para empresas.

Faça download do ebook, Segredos do sucesso da IA generativa, para saber como estes e outros clientes otimizaram o desenvolvimento e reduziram a complexidade a fim de concretizar o potencial da IA em suas organizações.

Pronto para descobrir como o Snowflake pode ajudar sua organização a ser mais inovadora e competitiva com o uso da IA generativa? Acesse a página da Snowflake sobre IA generativa para obter mais informações e recursos práticos que vão ajudar você a começar esse caminho.