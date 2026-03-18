Los clientes de Snowflake pueden acceder rápidamente a la plataforma de Veza a través de Snowflake Marketplace. Cuando se usan juntos, Veza y Snowflake combinan potentes datos de identidad con los datos de gobernanza principales de Snowflake para obtener información y visualizaciones más eficaces. Veza permite a los usuarios ingerir y visualizar datos de gobernanza de Snowflake en su propio gráfico de acceso e informes, incluidas las políticas de acceso a filas, proyección y agregación, junto con la clasificación nativa de datos, las políticas de enmascaramiento y el historial de acceso. En cuanto a los equipos de seguridad, Veza se integra con los flujos de trabajo nativos de solicitudes de acceso de Snowflake para optimizar la gestión del acceso, automatizar las recomendaciones de roles a través de ServiceNow y proporcionar una vista unificada dentro del Snowflake Trust Center.



Veza proporciona a los equipos de seguridad corporativa una visión integral de los privilegios de acceso no solo dentro de Snowflake, sino también en todas las aplicaciones, sistemas de datos e infraestructuras de nube. Esta visibilidad permite a empresas de todos los tamaños responder a la pregunta “¿quién tiene acceso a qué?” y minimizar el riesgo de posibles brechas de seguridad. Las empresas líderes confían en que Veza y Snowflake cumplan los requisitos de cumplimiento, especialmente en sectores muy regulados como el de los servicios financieros.

Gracias a la colaboración ampliada, Veza aprovechará Snowflake Cortex AI, el servicio de IA totalmente gestionado de Snowflake, para mejorar las funciones basadas en IA, incluida Veza Access AI. Snowflake y Veza seguirán colaborando para desarrollar y ofrecer mayores capacidades de seguridad y gobernanza de acceso a la plataforma de Snowflake.

Los clientes de Snowflake interesados en probar la plataforma Veza Identity Security pueden empezar por consultar el Snowflake Marketplace.