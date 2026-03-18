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APR 28, 2025/3 min de lecturaNoticias de Snowflake

Snowflake Ventures invierte en Veza para simplificar la seguridad de la identidad

Harsha Kapre
Harsha Kapre +1

La seguridad de la identidad y la gobernanza del acceso son funciones esenciales para los equipos de seguridad corporativa, pero a menudo requieren mucho tiempo y recursos para gestionarlas a escala. La gobernanza del acceso es especialmente importante para las empresas que trabajan con grandes volúmenes de datos confidenciales, ya que deben garantizar el cumplimiento con unas normativas de seguridad y privacidad de datos en constante evolución. Para las grandes empresas que pueden incorporar decenas de empleados a la semana, aprovisionar el acceso puede ser un ejercicio complicado y largo, con graves consecuencias si se hace incorrectamente.

Gracias a nuestra inversión en Veza, una plataforma de seguridad de identidades, los clientes de Snowflake podrán simplificar la incorporación de empleados y el aprovisionamiento del acceso. Veza para Snowflake permite a los clientes ofrecer el acceso de mínimo privilegio a datos confidenciales, identificar y alertar sobre riesgos clave de identidad, y simplificar los controles de acceso. Snowflake, junto con empresas globales del sector de los servicios financieros, utiliza Veza para la administración, visibilidad y seguridad de la gobernanza de identidades.

Veza ingiere y visualiza la información esencial sobre gobernanza de Snowflake

Los clientes de Snowflake pueden acceder rápidamente a la plataforma de Veza a través de Snowflake Marketplace. Cuando se usan juntos, Veza y Snowflake combinan potentes datos de identidad con los datos de gobernanza principales de Snowflake para obtener información y visualizaciones más eficaces. Veza permite a los usuarios ingerir y visualizar datos de gobernanza de Snowflake en su propio gráfico de acceso e informes, incluidas las políticas de acceso a filas, proyección y agregación, junto con la clasificación nativa de datos, las políticas de enmascaramiento y el historial de acceso. En cuanto a los equipos de seguridad, Veza se integra con los flujos de trabajo nativos de solicitudes de acceso de Snowflake para optimizar la gestión del acceso, automatizar las recomendaciones de roles a través de ServiceNow y proporcionar una vista unificada dentro del Snowflake Trust Center.

Veza proporciona a los equipos de seguridad corporativa una visión integral de los privilegios de acceso no solo dentro de Snowflake, sino también en todas las aplicaciones, sistemas de datos e infraestructuras de nube. Esta visibilidad permite a empresas de todos los tamaños responder a la pregunta “¿quién tiene acceso a qué?” y minimizar el riesgo de posibles brechas de seguridad. Las empresas líderes confían en que Veza y Snowflake cumplan los requisitos de cumplimiento, especialmente en sectores muy regulados como el de los servicios financieros. 

 

Gracias a la colaboración ampliada, Veza aprovechará Snowflake Cortex AI, el servicio de IA totalmente gestionado de Snowflake, para mejorar las funciones basadas en IA, incluida Veza Access AI. Snowflake y Veza seguirán colaborando para desarrollar y ofrecer mayores capacidades de seguridad y gobernanza de acceso a la plataforma de Snowflake. 

Los clientes de Snowflake interesados en probar la plataforma Veza Identity Security pueden empezar por consultar el Snowflake Marketplace

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