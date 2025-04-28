Identitätssicherheit und Zugriffskontrolle sind wichtige Funktionen für Unternehmenssicherheitsteams, aber sie erfordern oft einen erheblichen Zeit- und Ressourcenaufwand für die skalierbare Verwaltung. Access Governance ist besonders wichtig für Unternehmen, die mit großen Mengen sensibler Daten arbeiten, da sie die sich ständig weiterentwickelnden Datensicherheits- und Datenschutzbestimmungen einhalten müssen. Für große Unternehmen, die möglicherweise Dutzende Mitarbeitende pro Woche onboarden, kann die Bereitstellung des Zugangs eine komplizierte und zeitaufwendige Aufgabe sein – mit schwerwiegenden Folgen, wenn sie falsch gemacht werden.
Mit unserer Investition in Veza, eine Identitätssicherheitsplattform, können Snowflake-Kunden das Onboarding ihrer Mitarbeitenden und die Zugriffsbereitstellung vereinfachen. Mit Veza for Snowflake können Kundenunternehmen den Zugriff auf sensible Daten mit den geringsten Berechtigungen ermöglichen, wichtige Identitätsrisiken erkennen und alarmieren sowie die Zugriffskontrolle vereinfachen. Snowflake und globale Unternehmen aus der Finanzdienstleistungsbranche nutzen Veza für die Verwaltung der Identity-Governance, Transparenz und Sicherheit.
Veza erfasst und visualisiert zentrale Governance-Einblicke von Snowflake
Snowflake-Kunden können über den Snowflake Marketplace schnell auf die Veza-Plattform zugreifen. Zusammengenommen kombinieren Veza und Snowflake leistungsstarke Identitätsdaten mit den zentralen Governance-Daten von Snowflake, um aussagekräftigere Einblicke und Visualisierungen zu erhalten. Veza ermöglicht es Benutzer:innen, Snowflake-Governance-Daten in ihrem eigenen Zugriffsdiagramm und in ihren Berichten zu erfassen und zu visualisieren – einschließlich Zeilenzugriffs-, Projektions- und Aggregationsrichtlinien – sowie native Datenklassifizierung, Maskierungsrichtlinien und Zugriffshistorie. Für Sicherheitsteams lässt sich Veza in die nativen Zugriffsanforderungsworkflows von Snowflake integrieren, um das Zugriffsmanagement zu optimieren, Rollenempfehlungen über ServiceNow zu automatisieren und eine einheitliche Ansicht im Snowflake Trust Center bereitzustellen.
Veza bietet Unternehmenssicherheitsteams eine ganzheitliche Sicht auf Zugriffsberechtigungen nicht nur innerhalb von Snowflake, sondern über alle Anwendungen, Datensysteme und Cloud-Infrastrukturen hinweg. Dank dieser Transparenz können Unternehmen jeder Größe die Frage „Wer hat worauf Zugriff?“ beantworten und das Risiko potenzieller Verstöße minimieren. Führende Unternehmen vertrauen darauf, dass Veza und Snowflake Compliance-Anforderungen erfüllen, insbesondere in stark regulierten Branchen wie Finanzdienstleistungen.
Durch die erweiterte Partnerschaft wird Veza Snowflake Cortex AI, den vollständig verwalteten KI-Dienst von Snowflake, nutzen, um KI-gestützte Funktionen, einschließlich Access AI von Veza, zu erweitern. Snowflake und Veza werden weiterhin zusammenarbeiten, um erweiterte Funktionen für Zugriffskontrolle und Sicherheit für die Plattform von Snowflake zu entwickeln und bereitzustellen.
Snowflake-Kunden, die die Veza Identity Security Platform ausprobieren möchten, können im Snowflake Marketplace loslegen.