Snowflake-Kunden können über den Snowflake Marketplace schnell auf die Veza-Plattform zugreifen. Zusammengenommen kombinieren Veza und Snowflake leistungsstarke Identitätsdaten mit den zentralen Governance-Daten von Snowflake, um aussagekräftigere Einblicke und Visualisierungen zu erhalten. Veza ermöglicht es Benutzer:innen, Snowflake-Governance-Daten in ihrem eigenen Zugriffsdiagramm und in ihren Berichten zu erfassen und zu visualisieren – einschließlich Zeilenzugriffs-, Projektions- und Aggregationsrichtlinien – sowie native Datenklassifizierung, Maskierungsrichtlinien und Zugriffshistorie. Für Sicherheitsteams lässt sich Veza in die nativen Zugriffsanforderungsworkflows von Snowflake integrieren, um das Zugriffsmanagement zu optimieren, Rollenempfehlungen über ServiceNow zu automatisieren und eine einheitliche Ansicht im Snowflake Trust Center bereitzustellen.



Veza bietet Unternehmenssicherheitsteams eine ganzheitliche Sicht auf Zugriffsberechtigungen nicht nur innerhalb von Snowflake, sondern über alle Anwendungen, Datensysteme und Cloud-Infrastrukturen hinweg. Dank dieser Transparenz können Unternehmen jeder Größe die Frage „Wer hat worauf Zugriff?“ beantworten und das Risiko potenzieller Verstöße minimieren. Führende Unternehmen vertrauen darauf, dass Veza und Snowflake Compliance-Anforderungen erfüllen, insbesondere in stark regulierten Branchen wie Finanzdienstleistungen.

Durch die erweiterte Partnerschaft wird Veza Snowflake Cortex AI, den vollständig verwalteten KI-Dienst von Snowflake, nutzen, um KI-gestützte Funktionen, einschließlich Access AI von Veza, zu erweitern. Snowflake und Veza werden weiterhin zusammenarbeiten, um erweiterte Funktionen für Zugriffskontrolle und Sicherheit für die Plattform von Snowflake zu entwickeln und bereitzustellen.

Snowflake-Kunden, die die Veza Identity Security Platform ausprobieren möchten, können im Snowflake Marketplace loslegen.