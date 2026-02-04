Erweiterte Integration zwischen Oracle Database und der Snowflake AI Data Cloud

Was, wenn gerade die Ereignisse, die Ihr Unternehmen führen – das Clearing von Transaktionen im Retail Banking, die Swipes an allen Points of Sale, die Bewegungen über globale Lieferketten hinweg, die sich ändernden Datensätze in Oracle –, sofort intelligentes Handeln fördern könnten? Mit dem Snowflake Openflow Connector für Oracle Database bleiben diese Ereignisse nicht mehr in operativen Systemen gefangen. Sie konnten sicher in Snowflake einfließen, wo Snowflake Intelligence, unterstützt von Snowflake Cortex Agents (beide derzeit in Public Preview), sie zusammen mit jedem anderen Unternehmenssignal analysierte, um in Echtzeit zu schlussfolgern, zu entscheiden und zu handeln. Branchen wie Bankwesen, Handel, Life Sciences und Gesundheitswesen, die sich auf Oracle verlassen, würden hierdurch statische Abläufe in Live Intelligence verwandeln.

Auf der Oracle AI World haben wir erweiterte Integrationsoptionen für gemeinsame Kunden und das Private Preview Release des Snowflake Openflow Connectors für Oracle angekündigt. Dieser vollständig integrierte Connector wurde gemeinsam für Einfachheit, Zuverlässigkeit und Datenbewegung nahezu in Echtzeit entwickelt. In dieser Zusammenarbeit werden die bewährte Datenbanktechnologie von Oracle und die skalierbare Snowflake AI Data Cloud zusammengeführt, sodass Unternehmen Betriebsdaten direkt bei neuen Transaktionen in Snowflake streamen können. Die Lösung basiert auf der protokollbasierten Erfassung von Änderungsdaten (CDC) von Oracle und den nativen Streaming-Funktionen von Snowflake und reduziert die Komplexität der Pipeline, ermöglicht Einblicke mit niedriger Latenz und unterstützt eine Reihe von Bereitstellungsumgebungen.

Ob KI-Unterstützung, Analytics oder Meldewesen – die Oracle- und Snowflake-Integration ermöglicht es Unternehmen, umfassende Agilität und Einblicke zu gewinnen, unterstützt durch das tiefe Fachwissen und die einheitliche Unterstützung beider Teams.

Zwei leistungsstarke Lösungen für eine bewährte Architektur

Wir wissen, dass verschiedene Kunden unterschiedliche Anforderungen haben, und bieten daher zwei Methoden für die Datenreplikation nahezu in Echtzeit an. Indem wir jedem Unternehmen die Möglichkeit geben, den optimalen Datenfluss für seine spezifischen Anforderungen zu implementieren, wollen wir eine große Auswahl an Möglichkeiten bieten.

1. Snowflake Openflow Connector für Oracle für eine optimierte, native Benutzererfahrung

Um eine effiziente, vollständig verwaltete Erfahrung in Snowflake zu bieten, freuen wir uns, den Snowflake Connector für Oracle vorstellen zu können. Der Connector basiert auf dem Snowflake Openflow-Framework und ist auf Einfachheit, Performance und betriebliche Effizienz ausgelegt.

Optimierte und native Erfahrung: Der auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegte Connector bietet eine installationsfreie Nutzung direkt auf der Plattform von Snowflake und reduziert den betrieblichen Aufwand für Datenteams.

Vollständig verwaltete und skalierbare Funktionen: Als integrierte Snowflake-Komponente wird der Connector von Snowflake verwaltet. Er kann automatisch skaliert werden, um Datenvolumen zu verarbeiten, wodurch Techniker von der Verwaltung komplexer Pipeline-Infrastruktur befreit werden.

Flexible Lizenzierung: Kund:innen können zwischen einer eingebetteten, von Snowflake verwalteten Lizenz oder einer Bring-your-own-Lizenz (BYOL) für diejenigen wählen, die eine bestehende Oracle GoldenGate-Lizenz haben.

2. GoldenGate für Steuerung, Streaming-Verarbeitung und Cloud-Innovation

Alternativ bietet Oracle GoldenGate für die Oracle Cloud Infrastructure (OCI), die den Standard für Unternehmensreplikation und Datenintegration setzt.

Unternehmenskontrolle: Sorgt für präzise Kontrollen, leistungsstarke Integration mit Oracle SGA-Transaktionen (System Global Area) und eine breite heterogene Replikation mit Hunderten von externen Datenspeichern.

Innovation für Snowflake: Oracle unterstützt die Streaming-Replikation für Oracle Database über die Snowpipe Streaming API für das Laden mit niedriger Latenz. GoldenGate bietet auch eine Stage-Merge-Lösung (Mikrobatch), die Zusammenführungsvorgänge aus komplexen DML/DDL flexibel und kostengünstig verarbeitet.

Stream-Verarbeitung und -Analysen: Die Lösung ist auf der Plattform von GoldenGate für ETL-Prozesse (Streaming Extrahieren, Transformieren, Laden), Datenbereinigung und Zeitreihenanalysen zu Datenereignissen verfügbar, die sich auf dem Weg in das Snowflake Data Warehouse und die Lakehouse-Systeme befinden.

Ein tiefer Einblick in die Architektur des Openflow Connectors

Unsere Designphilosophie für den Openflow Connector für Oracle basierte auf drei Säulen: Performance auf Enterprise-Niveau, betriebliche Einfachheit und native Snowflake-Integration.

Im Kern basiert der Connector auf der nativen XStream API von Oracle. Dies ist eine bewusste und kritische Design-Entscheidung. Die XStream API teilt sich dieselbe leistungsstarke Technologie, die auch in Oracle GoldenGate ausgeführt wird, sodass Snowflake direkt auf die Redo-Protokolle der Datenbank zugreifen kann. Diese protokollbasierte CDC erfasst übertragene Einfügungen, Aktualisierungen und Löschungen mit minimalen Auswirkungen auf Online-Transaktionsverarbeitungssysteme (Online Transaction Processing, OLTP), was einen klaren Vorteil gegenüber triggerbasierten, abfragebasierten und logminerbasierten CDC-Tools darstellt.

Wir haben eine agentenlose Architektur ohne Ressourcenverbrauch auf dem Quellsystem priorisiert. Auf Oracle-Servern müssen keine Agenten installiert, verwaltet oder gepatcht werden. Die Einrichtung auf Oracle-Seite wird von einem Datenbankadministrator vorgenommen, der eine Reihe von Standard-SQL-Befehlen ausführt, um den ausgehenden XStream-Server zu konfigurieren und zu aktivieren. Von dort aus werden alle Integrationen in Snowflake gesteuert. Mit der Openflow-Benutzeroberfläche können Benutzer:innen den Replikationsbereich (z. B. Schemata, Tabellen und Spalten) konfigurieren, den Zustand der Pipeline mit Telemetrie und Warnungen überwachen und die Datenerfassung nahezu in Echtzeit verfolgen.