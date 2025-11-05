OracleデータベースとSnowflake AIデータクラウドの統合拡大を発表

リテールバンキングでの決済、あらゆるPOSでの決済、グローバルなサプライチェーン全体での移動、Oracle内での記録変更など、ビジネスを遂行するあらゆる事象が、インテリジェントなアクションを即時に促進できるとしたらどうでしょうか。Oracleデータベース向けSnowflake Openflowコネクタにより、こうしたイベントは運用システム内に限られたものでなくなりました。それらイベントはSnowflakeに安全に転送され、Snowflake Cortex Agentsを基盤としたSnowflake Intelligence内（いずれもパブリックプレビュー中）で、他のすべてのエンタープライズシグナルとともに分析することで、リアルタイムで推論、決定、アクションに活用できます。銀行、小売、ライフサイエンス、ヘルスケアなど、Oracleに依存している業界では、静的な運用からライブインテリジェンスに変化します。

Oracle AI Worldにおいて我々は、共通のお客様向けの統合オプションの拡大と、Snowflake Openflow Connector for Oracleのプライベートプレビューリリースを発表しました。Snowflake Openflow Connector for Oracleは、シンプルさ、信頼性、ニアリアルタイムのデータ移動のために共同開発されたフルビルトインコネクタです。このコラボレーションにより、Oracleの確立されたデータベーステクノロジーとSnowflakeのスケーラブルなAIデータクラウドが統合され、組織は新たなトランザクションが発生した際に運用データをSnowflakeに直接ストリーミングできるようになります。このソリューションは、Oracleのログベースの変更データキャプチャ（CDC）とSnowflakeのネイティブストリーミング機能によって強化されており、パイプラインの複雑さを解消し、低レイテンシーのインサイトを実現し、さまざまな展開環境をサポートします。

AI、アナリティクス、規制レポーティングのいずれをサポートする場合でも、OracleとSnowflakeの統合は、双方の深い専門知識と統合されたサポートに裏付けられたアジリティとインサイトを大規模に解放します。

実績のあるアーキテクチャのための2つの強力な選択肢

お客様のニーズはお客様ごとに異なると認識しています。そこで、私たちは、ニアリアルタイムのデータレプリケーションのための2つの方法を提供しています。選択肢を提供することで、あらゆる組織がそれぞれの要件に最適なデータフローを実装できるようにすることを目指します。

1.Oracle向けSnowflake Openflowコネクタによる合理化されたネイティブ体験

Snowflake内で効率的なフルマネージド体験を提供するために、Snowflake Connector for Oracleを発表できることを嬉しく思います。Snowflake Openflowフレームワークを基盤とするこのコネクタは、シンプルさ、パフォーマンス、運用効率を重視した設計となっています。

合理化されたネイティブ体験： このコネクタは使いやすさを重視しており、Snowflakeプラットフォーム内で直接、ゼロインストールのエクスペリエンスを提供し、データチームの運用オーバーヘッドを削減します。

スケーラブルなフルマネージド機能： Snowflakeのビルドイン・コンポーネントとして、コネクタはSnowflakeによって管理されます。データ量に応じて自動的にスケーリングされるため、エンジニアは複雑なパイプラインインフラストラクチャの管理から解放されます。

柔軟なライセンス：お客様は、組み込みのSnowflakeマネージドライセンスと、既存のOracle GoldenGateライセンスをお持ちの場合は持ち込みライセンス（BYOL）のいずれかを選択できます。

2.制御、ストリーミング処理、クラウドイノベーションのためのGoldenGate

また、Oracleは、エンタープライズレプリケーションとデータ統合の標準となるOracle Cloud Infrastructure（OCI）GoldenGateも提供しています。

エンタープライズクラスの制御：粒度の高い制御、Oracle SGA（System Global Area）トランザクションとの高パフォーマンス統合、数百ものサードパーティデータストアによる広範な異種レプリケーションを 実現します。

Snowflakeのイノベーション： Oracleは、低レイテンシーのロードのために、Snowpipe Streaming APIを介してOracleデータベースのストリーミングレプリケーションをサポートしています。また、GoldenGateは、複雑なDML/DDLからのマージ操作を柔軟かつ低コストで処理するステージマージ（マイクロバッチ）ソリューションも提供しています。

ストリーム処理と分析：は、Snowflakeデータウェアハウスやレイクハウスシステムへの転送中のデータイベントについて、ストリーミングの抽出、変換、ロード（ETL）、データクレンジング、時系列分析を処理できます。

Openflowコネクタのアーキテクチャの詳細

Oracle向けOpenflowコネクタの設計哲学は、エンタープライズクラスのパフォーマンス、運用のシンプルさ、Snowflakeのネイティブ統合という3つの柱を中心に据えました。

その中核となるコネクタは、OracleのネイティブXStream API上に構築されています。これは、慎重かつ重要な設計上の選択です。XStream APIは、Oracle GoldenGate内で実行される強力なテクノロジーを共有しており、SnowflakeはデータベースのREDOログを直接利用できます。このログベースのCDCは、オンライントランザクション処理（OLTP）システムへの影響を最小限に抑えながら、コミットされた挿入、更新、削除をキャプチャします。これは、トリガーベースのCDCツール、クエリベースのCDCツール、ログマイニングベースのCDCツールと比較して明らかに優れています。

私たちは、ゼロフットプリントのエージェントレスアーキテクチャを優先しました。Oracleサーバにインストール、管理、パッチ適用を行うエージェントはありません。Oracle側でのセットアップは、データベース管理者が標準のSQLコマンドセットを実行してXStreamアウトバウンドサーバーを構成し、有効化します。統合はすべてSnowflakeで制御されます。Openflow UIを使用して、レプリケーションスコープ（スキーマ、テーブル、カラムなど）の構成、テレメトリとアラートによるパイプラインの健全性の監視、ほぼリアルタイムでの取り込みの追跡が可能になります。