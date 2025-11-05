OracleデータベースとSnowflake AIデータクラウドの統合拡大を発表

リテールバンキングでの決済、あらゆるPOSでの決済、グローバルなサプライチェーン全体での移動、Oracle内での記録変更など、ビジネスを遂行するあらゆる事象が、インテリジェントなアクションを即時に促進できるとしたらどうでしょうか。Oracleデータベース向けSnowflake Openflowコネクタにより、こうしたイベントは運用システム内に限られたものでなくなりました。それらイベントはSnowflakeに安全に転送され、Snowflake Cortex Agentsを基盤としたSnowflake Intelligence内（いずれもパブリックプレビュー中）で、他のすべてのエンタープライズシグナルとともに分析することで、リアルタイムで推論、決定、アクションに活用できます。銀行、小売、ライフサイエンス、ヘルスケアなど、Oracleに依存している業界では、静的な運用からライブインテリジェンスに変化します。
Oracle AI Worldにおいて我々は、共通のお客様向けの統合オプションの拡大と、Snowflake Openflow Connector for Oracleのプライベートプレビューリリースを発表しました。Snowflake Openflow Connector for Oracleは、シンプルさ、信頼性、ニアリアルタイムのデータ移動のために共同開発されたフルビルトインコネクタです。このコラボレーションにより、Oracleの確立されたデータベーステクノロジーとSnowflakeのスケーラブルなAIデータクラウドが統合され、組織は新たなトランザクションが発生した際に運用データをSnowflakeに直接ストリーミングできるようになります。このソリューションは、Oracleのログベースの変更データキャプチャ（CDC）とSnowflakeのネイティブストリーミング機能によって強化されており、パイプラインの複雑さを解消し、低レイテンシーのインサイトを実現し、さまざまな展開環境をサポートします。
AI、アナリティクス、規制レポーティングのいずれをサポートする場合でも、OracleとSnowflakeの統合は、双方の深い専門知識と統合されたサポートに裏付けられたアジリティとインサイトを大規模に解放します。
実績のあるアーキテクチャのための2つの強力な選択肢
お客様のニーズはお客様ごとに異なると認識しています。そこで、私たちは、ニアリアルタイムのデータレプリケーションのための2つの方法を提供しています。選択肢を提供することで、あらゆる組織がそれぞれの要件に最適なデータフローを実装できるようにすることを目指します。
1.Oracle向けSnowflake Openflowコネクタによる合理化されたネイティブ体験
Snowflake内で効率的なフルマネージド体験を提供するために、Snowflake Connector for Oracleを発表できることを嬉しく思います。Snowflake Openflowフレームワークを基盤とするこのコネクタは、シンプルさ、パフォーマンス、運用効率を重視した設計となっています。
合理化されたネイティブ体験：このコネクタは使いやすさを重視しており、Snowflakeプラットフォーム内で直接、ゼロインストールのエクスペリエンスを提供し、データチームの運用オーバーヘッドを削減します。
スケーラブルなフルマネージド機能：Snowflakeのビルドイン・コンポーネントとして、コネクタはSnowflakeによって管理されます。データ量に応じて自動的にスケーリングされるため、エンジニアは複雑なパイプラインインフラストラクチャの管理から解放されます。
柔軟なライセンス：お客様は、組み込みのSnowflakeマネージドライセンスと、既存のOracle GoldenGateライセンスをお持ちの場合は持ち込みライセンス（BYOL）のいずれかを選択できます。
2.制御、ストリーミング処理、クラウドイノベーションのためのGoldenGate
また、Oracleは、エンタープライズレプリケーションとデータ統合の標準となるOracle Cloud Infrastructure（OCI）GoldenGateも提供しています。
エンタープライズクラスの制御：粒度の高い制御、Oracle SGA（System Global Area）トランザクションとの高パフォーマンス統合、数百ものサードパーティデータストアによる広範な異種レプリケーションを実現します。
Snowflakeのイノベーション：Oracleは、低レイテンシーのロードのために、Snowpipe Streaming APIを介してOracleデータベースのストリーミングレプリケーションをサポートしています。また、GoldenGateは、複雑なDML/DDLからのマージ操作を柔軟かつ低コストで処理するステージマージ（マイクロバッチ）ソリューションも提供しています。
ストリーム処理と分析：は、Snowflakeデータウェアハウスやレイクハウスシステムへの転送中のデータイベントについて、ストリーミングの抽出、変換、ロード（ETL）、データクレンジング、時系列分析を処理できます。
Openflowコネクタのアーキテクチャの詳細
Oracle向けOpenflowコネクタの設計哲学は、エンタープライズクラスのパフォーマンス、運用のシンプルさ、Snowflakeのネイティブ統合という3つの柱を中心に据えました。
その中核となるコネクタは、OracleのネイティブXStream API上に構築されています。これは、慎重かつ重要な設計上の選択です。XStream APIは、Oracle GoldenGate内で実行される強力なテクノロジーを共有しており、SnowflakeはデータベースのREDOログを直接利用できます。このログベースのCDCは、オンライントランザクション処理（OLTP）システムへの影響を最小限に抑えながら、コミットされた挿入、更新、削除をキャプチャします。これは、トリガーベースのCDCツール、クエリベースのCDCツール、ログマイニングベースのCDCツールと比較して明らかに優れています。
私たちは、ゼロフットプリントのエージェントレスアーキテクチャを優先しました。Oracleサーバにインストール、管理、パッチ適用を行うエージェントはありません。Oracle側でのセットアップは、データベース管理者が標準のSQLコマンドセットを実行してXStreamアウトバウンドサーバーを構成し、有効化します。統合はすべてSnowflakeで制御されます。Openflow UIを使用して、レプリケーションスコープ（スキーマ、テーブル、カラムなど）の構成、テレメトリとアラートによるパイプラインの健全性の監視、ほぼリアルタイムでの取り込みの追跡が可能になります。
図 1に示すように、Openflowコネクタは、XStreamアウトバウンドサーバーキューからほぼリアルタイムで論理変更レコード（LCR）を直接読み取ります。変更イベントは、Snowpipe Streamingを使用してSnowflakeターゲットテーブルにすぐにストリーミングされます。この直接のメモリ間パイプラインは、中間ファイルにデータを貯めることなく、ホップや障害点を減らして数秒でエンドツーエンドのレイテンシーを実現します。
固有の要件については、レプリケーションフローは柔軟なOpenflowフレームワーク上に構築されます。チームはApache NiFiキャンバスを開いてパイプラインを拡張できます。たとえば、チームはルックアップでデータをエンリッチしたり、機密性の高いPIIデータをSnowflakeに到達する前にマスキングしたりできます。
この柔軟なアーキテクチャは、オンプレミス、Oracle Exadata、OCI（VM/ベアメタル）、AWS RDS Custom for Oracle上で稼働しているOracle Databaseバージョン12c R2、18c、19c、21c、23ai、26aiをサポートしています。
信頼できるパートナーシップ、簡素化されたサポート
ミッションクリティカルなシステムを接続するためには、深い信頼と信頼性が必要です。Snowflake Openflow Connector for Oracleは、効率化されたサポートモデルともにSnowflakeとOracleの密接なエンジニアリングコラボレーションから生まれた製品です。お客様はSnowflakeを唯一のサポート窓口として利用し、Oracleパートナーは必要に応じてOracleコンポーネントを直接サポートできます。これにより、過剰な引き継ぎが不要になり、協調的な解決が保証されます。
Snowflakeでは、AIデータクラウドの重要なエンタープライズデータソースを利用できます。Oracleでは、データベースの範囲をモダンクラウドとAIのエコシステムに拡張できます。お客様には、成功にコミットする2つの業界リーダーに支えられたベストオブブリードのアーキテクチャを提供します。
トランザクションデータからAIを活用したインサイトへ
最も価値の高いAIアプリケーションは、信頼できるエンタープライズデータを基盤としています。数十年にわたって、Oracleデータベースはミッションクリティカルなトランザクションワークロードと運用ワークロードを、優れたパフォーマンスと整合性で強化してきました。
課題は、モダンアナリティクスとインテリジェントなクラウドアプリケーションのよりよい活用のために、この忠実度の高いデータをリアルタイムで利用できるようにすることでした。Oracle向けSnowflake Openflowコネクタは、OracleシステムとSnowflake AIデータクラウドの間のシームレスなニアリアルタイムブリッジの構築を実現します。これにより、ソースシステムのパフォーマンスに影響を与えることなく、Oracleデータの価値を運用の範囲を超えて拡張し、予測インサイトや次世代アプリケーションを強化できます。各業界のシナリオのいくつかを詳しく見ていきましょう。
1.不正検知のための銀行、金融サービス、保険
たとえば、ある小売業対象の銀行が1時間に数百万件のクレジットカード取引を処理し、そのすべてが高スループットのOracle OLTPシステムで記録されているとします。同社の既存の不正検知モデルはバッチで実行されるため、脅威を捕捉するのは遅すぎます。OpenflowコネクタまたはGoldenGateを介してすべてのトランザクションを数秒以内にSnowflakeにストリーミングすることで、Snowpark MLモデルにライブデータをフィードしてリアルタイムの不正検知を実現します。疑わしいトランザクションは、完了前にフラグを立ててブロックされます。さらに、Snowflake Cortex AIの異常検知により、レガシーのバッチシステムよりも迅速に不正パターンを特定できます。
2.動的なインベントリとパーソナライゼーションのための小売
あるグローバルな小売企業は、基幹在庫および注文管理システムを支えるミッションクリティカルなOracleデータベースに依存しています。しかし、この重要なデータは、夜間のみアナリティクスプラットフォームにロードされます。OracleまたはGoldenGateのストリーミングレプリケーション用のOpenflowコネクタにより、同社はビジネスオペレーション全体を一貫した最新のビューで把握できるようになりました。これにより、AIのユースケースが解放されます。Cortex AIによる予測では、品目需要を地域ごとに予測して再在庫をトリガーできます。また、Snowparkモデルは顧客プロファイルを更新し、パーソナライズされたオファーをプッシュすることで、購入が促進され収益が増加します。
3.予測的メンテナンスとサプライチェーン最適化のための製造
あるグローバルな自動車メーカーは、Oracleデータベース上で生産ラインとサプライチェーンを稼働させています。しかし、そのデータをアナリストに届ける際のレイテンシーにより、重大な機器障害によって数時間にわたって生産が停止することがあります。OpenflowコネクタまたはOracleを使用してセンサーデータとロジスティクスデータをSnowflakeにストリーミングすることで、業務全体のライブビューを作成できます。これにより、Snowpark MLモデルは機器障害を未然に予測できるようになり、ダウンタイムを回避できます。同時に、Cortex AIモデルが稼働中のサプライチェーンデータを監視し、材料を自動的に再配置して中断を緩和し、製造ラインの稼働を維持します。
今すぐ始めましょう
Oracle向けOpenflowコネクタは現在、プライベートプレビュー中で、近日中にパブリックプレビューが開始します。詳細については、こちらをご覧ください。
Oracle向けSnowflake Openflowコネクタは、エンタープライズデータ統合ワークフローの複雑さを軽減し、柔軟性を高めるように設計されています。信頼できるエンタープライズデータを基盤に、素晴らしいアプリケーションを構築できることを楽しみにしています。
将来の見通しに関する記述
このページには、Snowflakeが将来提供する製品に関する記述を含め、将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これはいかなる製品の提供も約束するものではありません。実際の成果や提供物は異なる可能性があり、既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受けます。詳細については、最新の四半期報告書（10-Q）をご覧ください。