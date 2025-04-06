Einfach ausgedrückt: Iceberg sind Metadaten. Datendateien werden nicht auf Verzeichnisebene, sondern einzeln durch Manifestdateien, Manifestlisten und Metadatendateien verfolgt. Diese gut aufeinander abgestimmte Metadatenebene bedeutet, dass Iceberg nicht Opfer gefährlicherer Probleme wird, die bei anderen gängigen Tabellenformaten (z. B. Apache Hive™) auftreten, da sie sich strikt auf eine physische Verzeichnisstruktur verlassen.

Warum sollte Ihnen Iceberg wichtig sein?

Ohne die Einführung von Iceberg-Tabellen müssen Datenteams viel Zeit und Ressourcen in die Verwaltung von Migrationen und Governance stecken, bevor sie die Chancen nutzen können, die sich durch neue Technologien und Lösungen bieten. Iceberg beseitigt diesen Kompromiss. Iceberg bietet ein vollständig interoperables Speicherformat, das es Data Engineers ermöglicht, ihre Speicherschicht zu besitzen und zu kontrollieren, und bietet so die Flexibilität, jede kompatible moderne Datenplattform oder Rechenressource zu nutzen. So können Datenteams in Rekordzeit – ohne Kompromisse – von der Idee zur Wirkung gelangen und die Wirkung in dem Tempo entfalten, das Unternehmen heute erwarten.

So können Datenteams davon profitieren, ihre offenen Lakehouse-Architekturen auf Iceberg-Tabellen aufzubauen:

Höhere Entwicklerproduktivität: Iceberg bietet Entwickler:innen und Data Engineers die Möglichkeit, so zu arbeiten, als würden sie eine standardmäßige relationale Datenbank wie Postgres verwenden.

Fähigkeit, einmal zu schreiben, überall zu lesen: Iceberg ist ohne Migration mit allen neuesten Analysetools kompatibel. Wechseln Sie ohne Strafe die Engines oder nutzen Sie mehrere Engines gleichzeitig.

Schnellere Rechenleistung: Die Metadatenebene von Iceberg ist für den Cloud-Speicher optimiert und ermöglicht vorab Datei- und Partitionsbereinigung mit minimalem IO-Overhead.

Da es sich um einen Open-Source-Standard handelt, der für alle Tools und Engines verfügbar ist, die unterstützt und genutzt werden können, kann Iceberg diese unglaublichen Vorteile für jedes Unternehmen bringen. Letztlich ist diese Offenheit ein Gewinn für Sie.

Offener sein

Snowflake hat immer seine Benutzer:innen an erste Stelle gestellt. Mit der Weiterentwicklung der Technologie setzt Snowflake auch weiterhin auf die Unterstützung von Open-Source-Initiativen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Wenn Nutzende die Wahl haben, gewinnen sie. Dieses Engagement für Open Source wird durch die Beiträge von Snowflake zu Iceberg unterstrichen, die ein effizientes, kontrolliertes Data Lake-Management mit Schema-Entwicklung, Partitionierung und Transaktionsmanagement ermöglichen.

Iceberg gibt zwar vor, wie sich Kataloge verhalten sollen, doch die Iceberg-Community hat sich bisher sehr bewusst von der Bereitstellung ferngehalten. Da der Katalog die Metadaten der Tabelle verwaltet und Einheitlichkeit über mehrere Leser und Autoren hinweg gewährleistet, sollte dieses Fehlen eines standardisierten Katalogs das Risiko einer Wiedereinführung der Kompromisse lösen, die Iceberg einführen sollte. Konkret müssten sich Unternehmen erneut zwischen zwei Optionen entscheiden: entweder einen Katalog selbst implementieren, verwalten und pflegen oder eine Anbieterlösung nutzen, die das Potenzial hat, sich erneut an eine Lösung zu binden. Als Snowflake diese Lücke erkannte, verdoppelte sich sein Engagement für offene Standards und eine communityorientierte Entwicklung, indem es einen Iceberg-Katalog entwickelte und dann auf Open Source umstellte und ihn im Juli 2024 in die Apache Software Foundation einbrachte, die heute als Apache Polaris (incubating) bekannt ist.

Polaris ist ein voll funktionsfähiger Open-Source-Iceberg-Katalog. Das Design ist anbieterneutral und die Governance-Struktur und die communityorientierte Entwicklung von Polaris sorgen dafür, dass das so bleibt. Die Implementierung der Iceberg REST API von Polaris sorgt für Konsistenz über mehrere Leser und Schreiber hinweg und bietet Möglichkeiten zur atomaren Aktualisierung von Tabellen von einem Zustand zum nächsten.

Das ist noch nicht alles. Polaris bietet außerdem eine zentrale Möglichkeit zur Sicherung der Unternehmensdaten. Ursprünglich als interoperabler Iceberg-Katalog konzipiert, unterstützt die Polaris-Roadmap nun eine breitere Palette von Datenformaten und Datenobjekttypen, damit Benutzer:innen alle ihre Daten von einem Ort aus katalogisieren können.

Aufbau eines offenen Data Lakehouse

Snowflake hat es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen dabei zu unterstützen, offene Lakehouse-Ambitionen aufzubauen und zu beschleunigen, damit sie mit weniger Komplexität mehr Wirkung erzielen können.

Erste Schritte:

Beginnen Sie mit der Aktivierung von Daten, die in einem Cloud-Speicheranbieter gespeichert sind, ohne dass Sie daran gebunden sind, indem Sie Iceberg-Tabellen direkt aus vorhandenen Parquet-Dateien in Snowflake erstellen. Mit Horizon Catalog können Sie umfassende Sicherheits- und Governance-Kontrollen innerhalb der Plattform von Snowflake anwenden. Verwalten Sie sicheren Multi-Engine-Zugriff mit Snowflakes Open Catalog, einem vollständig verwalteten Dienst für Polaris, der die Möglichkeit zur Selbstverwaltung bewahrt, indem er rollenbasierte Zugriffskontrollen (Role-Based Access Control, RBAC), Namespaces und Definitionen intakt hält, unabhängig davon, wo der Katalog gehostet wird – so wird die Migrationskomplexität nahezu eliminiert.

Darüber hinaus wird die elastische Zero-Ops-Daten-Engine von Snowflake kontinuierlich weiterentwickelt, deren Funktionen gezielt darauf abzielen, die Abfrageperformance und Effizienz von Iceberg-Tabellen zu verbessern. Kunden profitieren von Vorteilen wie verbesserten Bereinigungstechniken, die Cloud-Speicheranfragen reduzieren und die Abfrageausführung beschleunigen, und Adaptive Scan, mit dem scanintensive Abfragen schneller ausgeführt werden können. Diese Funktionen sind sofort einsatzbereit, ohne dass eine neue Implementierung durchgeführt werden muss. So wird die Performance verbessert und gleichzeitig der Betriebsaufwand gesenkt.

Erfahren Sie, wie WHOOP seine Datenarchitektur mit Snowflake und Iceberg umgestaltet, täglich 20 Stunden Rechenleistung spart und die Datenzugänglichkeit im gesamten Unternehmen verbessert.

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