SAP와 Snowflake, 제로 카피 통합 기반으로 차세대 엔터프라이즈 AI 실현

이는 비즈니스 정보와 외부 데이터를 손상 없이 통합할 수 있는 데이터 아키텍처 비전을 본격적으로 실현하는 중요한 진전입니다. 이번 공동 솔루션의 GA은 진정한 통합 데이터 기반이라는 약속을 현실로 구체화하며, 공동 고객이 발표 단계를 넘어 실제 실행 단계로 나아갈 수 있도록 지원합니다.

이번 파트너십의 기반에는 SAP 데이터와 나머지 엔터프라이즈 데이터 환경 간 사일로를 해소하기 위한 긴밀한 공동 엔지니어링 노력이 자리하고 있습니다. 데이터 통합은 그동안 광범위한 ETL 프로세스와 데이터 복제를 수반해 복잡하고 비용이 많이 들며 거버넌스 부담이 큰 작업이었습니다. 이번 파트너십은 양방향 제로 카피 통합과 통합 시맨틱에 집중함으로써 이러한 부담을 줄이고, AI가 고객의 전체 데이터 자산 환경 전반에서 데이터의 컨텍스트와 의미를 더 정확히 이해하도록 지원합니다.

이번 협업의 핵심은 두 가지 주요 솔루션입니다.

SAP Snowflake(Solution Extension): Snowflake를 새롭게 도입하는 고객에게 SAP Snowflake는 완전한 기능과 엔터프라이즈급 역량을 제공하는 Snowflake AI 데이터 클라우드로 연결되는 SAP 중심의 도입 경로입니다. 고객은 제한된 일부 기능이 아닌 Snowflake 플랫폼 전체 기능을 활용해 AI 및 분석을 위한 단일의 신뢰할 수 있는 기반에서 SAP 데이터와 엔터프라이즈 데이터를 통합할 수 있습니다. 또한 SAP 인증을 기반으로 SAP가 판매 및 지원을 담당하며 Snowflake가 공동 영업에 참여합니다. Business Critical Edition으로 제공되어 미션 크리티컬 워크로드에 필요한 복원력, 확장성 및 공동 고객 성공 모델을 지원합니다. SAP Business Data Cloud Connect for Snowflake: 기존 Snowflake 고객에게는, 이미 운영 중인 Snowflake 환경에 미션 크리티컬 SAP 데이터를 양방향 제로 카피 통합으로 직접 연결할 수 있도록 지원합니다. 이는 데이터 복제 없이 시맨틱 모델링된 핵심 SAP 데이터와 풍부한 시맨틱 정보를 AI 팀, 데이터 분석가 및 애플리케이션에 준실시간으로 제공한다는 점에서 혁신적입니다. 데이터는 소스에 그대로 유지되며, 통합된 거버넌스 제어와 준실시간 가용성을 함께 보장합니다.

이러한 공동 솔루션은 엔터프라이즈 데이터를 지속적으로 신뢰할 수 있고 거버넌스가 적용된 상태로 유지하며 AI 기반 성과 창출에 활용하려는 SAP와 Snowflake의 공동 비전을 보여줍니다. 통합 세부 사항과 설정 가이드는 여기에서 확인하세요.

차세대 엔터프라이즈 AI 지원

Snowflake 고객은 이제 재고, 매출, 재무 기록과 같은 구조화된 SAP 비즈니스 데이터와 날씨 예보, 소셜 미디어 감성 데이터, 머신 로그와 같은 비정형 또는 외부 데이터 소스를 통합하여 기술 분석을 넘어 강력한 예측 인사이트를 확보할 수 있습니다.

얼리 어답터들은 이미 이러한 도구를 활용해 연구를 가속화하고, 조직 전반의 데이터 접근성을 개선하고 있습니다. 통합 데이터 세트는 다음과 같은 활용 사례를 지원합니다.

예측형 공급망: SAP의 준실시간 재고 데이터와 Snowflake의 외부 시장 및 날씨 예측 데이터를 결합해 반응형 재고 관리에서 예측 기반 운영으로 전환할 수 있습니다.

재무 시나리오 계획: 재무 분석가는 SAP 및 기타 엔터프라이즈 애플리케이션의 매출, 마케팅 및 운영 데이터를 통합해 준실시간 “What-if” 시나리오를 실행함으로써 더욱 빠르고 정확한 전략적 의사결정을 수행할 수 있습니다.

Customer 360 뷰: SAP의 핵심 구매 이력과 주문 데이터를 고객 감성 분석과 연결해 이탈을 예측하고, 오퍼를 개인화하며, 고객 여정 전반에서 에이전틱 액션을 제안할 수 있습니다.

이러한 전환은 AI 에이전트를 개발하고 배포하는 데 필요한 컨텍스트와 통합 거버넌스를 제공하며, 에이전트가 실제로 행동하는 데이터 자체를 신뢰할 수 있게 합니다. Cortex Code를 활용하면 조직은 이 통합된 기반 위에서 몇 분 만에 AI 에이전트를 만들 수 있습니다. 현재 이 통합은 AWS Commercial 리전에서 제공되며 Microsoft Azure와 Google Cloud Platform 지원은 2026년 하반기로 예정되어 있습니다. 이를 통해 데이터를 단일 통합 리소스로 활용할 수 있게 되어 이전에는 달성하기 어려웠던 수준의 운영 효율성과 혁신을 실현할 수 있습니다.

SAP와 Snowflake의 파트너십이 계속 발전함에 따라 양사는 조직이 이 강력한 조합을 더욱 쉽게 활용할 수 있도록 지원할 계획입니다. SAP와 Snowflake가 제공하는 제로 카피 데이터 통합과 데이터 최신화의 기술 및 전략적 이점을 자세히 살펴보시기 바랍니다.

SAP와 Snowflake의 협력이 제공하는 가치와 구현 전략에 대해 자세히 알아보려면 Snowflake와 SAP: 통합 데이터 및 컨텍스트 기반의 엔터프라이즈 AI 구현 eBook을 확인해 보세요. 또한 Snowflake는 오늘부터 3일간 미국 플로리다주 올랜도에서 열리는 SAP Sapphire Orlando에 참가해 고객 및 파트너와 함께 이번 파트너십과 공동 솔루션이 지니는 가치와 영향에 대해 논의할 예정입니다. SAP Sapphire Madrid와 Snowflake Summit 2026에도 참가할 예정이며 6월에는 웨비나 시리즈도 진행합니다.