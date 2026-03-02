최근 Snowflake는 SQL Server-to-Snowflake 파이프라인에 Debezium을 광범위하게 활용해온 한 헬스케어 및 라이프사이언스 고객과 협업을 시작했습니다. 표면적으로 보면 Debezium은 합리적인 선택이었습니다. Debezium은 분산 변경 데이터 캡처(CDC)의 업계 표준이고 오픈소스이며 안정적이고, 무엇보다 라이선스 비용이 들지 않기 때문입니다.

그러나 Debezium의 '0 달러' 가격표는 ‘공짜 맥주’가 아니라 유지 비용이 계속 드는 ‘공짜 강아지’에 가까웠습니다. 초기 비용 절감 효과는 Kafka Connect 클러스터에 수반되는 운영 및 관리의 복잡성과 지속적으로 발생하는 스키마 진화 문제로 빠르게 상쇄됐습니다. 결국 시스템이 계속 돌아가게 하기 위해 필요한 엔지니어링 시간은 점점 늘어났고, 고객은 인프라는 풍부하지만 정작 활용 가능한 데이터는 부족한 상태에 놓이게 되었습니다.

고객에게는 전담 엔지니어 팀이 상시 관리하지 않아도 되는 근실시간 데이터 동기화 솔루션이 필요했습니다. 결국, 전체 아키텍처를 Snowflake Openflow로 마이그레이션하기로 결정했습니다.

목표는 아주 단순해 보였습니다. SQL Server 데이터를 근실시간으로 Snowflake에 동기화하는 것이었죠. 그러나, 1~5분이라는 지연 시간 목표는 단순한 속도 이상의 것을 요구했습니다. 탄력적이고 확장 가능하며, 무엇보다 관리가 가능한 파이프라인이 필요했습니다.

환경 개요: 규모 및 성능 요구 사항

Debezium 기반 아키텍처의 유지 관리가 감당하기 어려운 수준에 이른 이유를 이해하려면, 먼저 기존에 이동하던 데이터의 규모를 살펴볼 필요가 있습니다. 이는 단일 테이블 동기화가 아니라, 고객 분석 환경의 핵심 동맥과 같은 역할을 수행하는 시스템이었습니다.

프로젝트 규모를 수치로 정리하면 다음과 같습니다.

총 SQL Server 인스턴스 수: 19개

19개 총 데이터베이스 수: 540개, 19개 인스턴스에 분산

540개, 19개 인스턴스에 분산 총 테이블 수: 약 129,600개, 각 데이터베이스당 최대 240개의 테이블 포함

약 129,600개, 각 데이터베이스당 최대 240개의 테이블 포함 지연 시간 목표: SQL Server에 트랜잭션이 발생한 시점부터 Snowflake에서 쿼리 가능해질 때까지 1~5분 이내

이 정도 규모에서는 작은 장애 하나도 막대한 적체로 이어질 수 있습니다. 기존 방식에서는 30분만 가동 중단이 발생해도 이를 복구하고 따라잡는 데 수시간의 수동 개입이 필요했습니다. 고객은 지속적인 모니터링 없이도 이러한 볼륨을 감당할 수 있는 시스템이 필요했습니다.

레거시 아키텍처의 부담: 다중 홉(multihop) Debezium 구조