最近、私たちはヘルスケア・ライフサイエンス業界の新規のお客様との協力を開始しました。このお客様は、SQL ServerからSnowflakeへのパイプラインのためにDebeziumに多額の投資をしていました。見かけ上は、この選択は理に適っていました。Debeziumは、分散型変更データキャプチャ（CDC）の業界標準です。オープンソースで堅牢であること、そして何より、ライセンス料がかかりません。

しかし、Debeziumの「ゼロ円」という価格設定は、「飲んで終わりの無料ビール」ではなく、「手間のかかる無料の子犬」のようなものでした。初期の節約分は、Kafka Connectクラスターの運用管理という複雑な作業や、スキーマ進化に伴う絶え間ない摩擦によって、あっという間に相殺されてしまったのです。お客様は結局のところ、インフラストラクチャは豊かですが、データは乏しい「現状維持」のために、エンジニアリング時間を費やしていました。

お客様は、専門のエンジニアチームが常にモニタリングやメンテナンスを務める必要のない、ほぼリアルタイムのソリューションを必要としていました。その結果、アーキテクチャ全体をSnowflake Openflowに移行することを決定しました。

その目標は驚くほど、圧倒的にシンプルでした。それは、SQL ServerのデータをSnowflakeへほぼリアルタイムで同期することでした。レイテンシーの時間枠は1～5分であり、これはスピードだけでなく、ミッションにはレジリエンスとスケーラビリティ、そして何より管理しやすいパイプラインが必要でした。

ランドスケープ：スケーラビリティとパフォーマンスの要件

Debeziumのメンテナンスが耐えられなくなった理由を理解するには、移動しているデータ量を調べることが重要です。これは単一テーブルの同期ではなく、お客様のアナリティクスにとって、生命線となる、絶え間ないデータの移動でした。

以下に、プロジェクトの膨大な規模を数字でごく簡単に示します。

SQL Serverインスタンスの合計数： 19

19 データベースの合計数： 540、19のインスタンスに分散

540、19のインスタンスに分散 テーブルの合計数： 各データベースには約240個のテーブルが含まれているため、約129,600個

各データベースには約240個のテーブルが含まれているため、約129,600個 レイテンシーの目標：トランザクションがSQL Serverに到達してからSnowflakeでクエリ可能になるまで、1～5分間の厳格な時間枠

この規模では、旧設計にわずかな不具合が生じただけでも、大規模なバックログが発生していました。従来の方法では、30分間の停止に追いつくには、何時間もの手作業が必要でした。お客様は、常時モニタリングすることなくこのボリュームを扱えるシステムを必要としていました。

レガシーの負担：マルチホップのDebeziumアーキテクチャ