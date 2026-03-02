Recentemente, começamos a trabalhar com um novo cliente do setor de saúde e ciências da vida que havia investido fortemente no Debezium para seu pipeline do SQL Server para o Snowflake. No papel, a escolha fazia sentido: O Debezium é o padrão do setor para captura de dados de alteração (CDC) distribuída. É código aberto e sólido e — o mais importante — não tem taxa de licenciamento.

No entanto, o preço "zero dólar" do Debezium se mostrou mais parecido com um filhote de cachorro gratuito do que com uma cerveja grátis. A economia inicial foi rapidamente eclipsada pela complexidade operacional de gerenciar clusters do Kafka Connect e o atrito constante da evolução de esquemas. No final, as horas de engenharia necessárias apenas para "manter as luzes acesas" deixaram o cliente rico em infraestrutura, mas pobre em dados.

O cliente precisava de uma solução quase em tempo real que não exigisse uma equipe dedicada de engenheiros atuando como babás. Como resultado, eles decidiram migrar toda a sua arquitetura para o Snowflake Openflow.

O objetivo era enganosamente simples: Sincronizar dados do SQL Server com o Snowflake quase em tempo real. Com uma janela de latência de um a cinco minutos, isso não exigia apenas velocidade; a missão requeria um pipeline resiliente, escalável e, acima de tudo, gerenciável.

O cenário: Requisitos de ajuste de escala e performance

Para entender por que a manutenção do Debezium se tornou insuportável, é importante observar o volume de dados que estava sendo movimentado. Não era uma sincronização de tabela única; era um batimento cardíaco de missão crítica para a análise de dados do cliente.

Aqui está uma visão rápida em números do tamanho absoluto do projeto:

Total de instâncias do SQL Server: 19

19 Total de bancos de dados: 540, distribuídos em 19 instâncias

540, distribuídos em 19 instâncias Total de tabelas: Aproximadamente 129.600, pois cada banco de dados continha ~240 tabelas

Aproximadamente 129.600, pois cada banco de dados continha ~240 tabelas Meta de latência: Uma janela rigorosa de um a cinco minutos desde o momento em que uma transação chegava ao SQL Server até quando era consultável no Snowflake

Nessa escala, mesmo um pequeno contratempo no design antigo causaria um enorme acúmulo. No "método antigo", recuperar-se de uma interrupção de 30 minutos poderia levar horas de intervenção manual. O cliente precisava de um sistema capaz de lidar com esse volume sem monitoramento constante.

O fardo herdado: Uma arquitetura Debezium de múltiplos saltos