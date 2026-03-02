Da complexidade à clareza. Substituindo o Debezium pelo Openflow para Snowflake
Recentemente, começamos a trabalhar com um novo cliente do setor de saúde e ciências da vida que havia investido fortemente no Debezium para seu pipeline do SQL Server para o Snowflake. No papel, a escolha fazia sentido: O Debezium é o padrão do setor para captura de dados de alteração (CDC) distribuída. É código aberto e sólido e — o mais importante — não tem taxa de licenciamento.
No entanto, o preço "zero dólar" do Debezium se mostrou mais parecido com um filhote de cachorro gratuito do que com uma cerveja grátis. A economia inicial foi rapidamente eclipsada pela complexidade operacional de gerenciar clusters do Kafka Connect e o atrito constante da evolução de esquemas. No final, as horas de engenharia necessárias apenas para "manter as luzes acesas" deixaram o cliente rico em infraestrutura, mas pobre em dados.
O cliente precisava de uma solução quase em tempo real que não exigisse uma equipe dedicada de engenheiros atuando como babás. Como resultado, eles decidiram migrar toda a sua arquitetura para o Snowflake Openflow.
O objetivo era enganosamente simples: Sincronizar dados do SQL Server com o Snowflake quase em tempo real. Com uma janela de latência de um a cinco minutos, isso não exigia apenas velocidade; a missão requeria um pipeline resiliente, escalável e, acima de tudo, gerenciável.
O cenário: Requisitos de ajuste de escala e performance
Para entender por que a manutenção do Debezium se tornou insuportável, é importante observar o volume de dados que estava sendo movimentado. Não era uma sincronização de tabela única; era um batimento cardíaco de missão crítica para a análise de dados do cliente.
Aqui está uma visão rápida em números do tamanho absoluto do projeto:
- Total de instâncias do SQL Server: 19
- Total de bancos de dados: 540, distribuídos em 19 instâncias
- Total de tabelas: Aproximadamente 129.600, pois cada banco de dados continha ~240 tabelas
- Meta de latência: Uma janela rigorosa de um a cinco minutos desde o momento em que uma transação chegava ao SQL Server até quando era consultável no Snowflake
Nessa escala, mesmo um pequeno contratempo no design antigo causaria um enorme acúmulo. No "método antigo", recuperar-se de uma interrupção de 30 minutos poderia levar horas de intervenção manual. O cliente precisava de um sistema capaz de lidar com esse volume sem monitoramento constante.
O fardo herdado: Uma arquitetura Debezium de múltiplos saltos
A arquitetura herdada: Um bolo de sete camadas de complexidade
Antes da migração, os dados percorriam um longo e sinuoso caminho desde a origem até o dashboard final do analista. O fluxo de trabalho era o seguinte:
- O gatilho: O Debezium se conectava aos logs de CDC do SQL Server para detectar alterações em nível de linha.
- O intermediário: Esses eventos eram serializados e enviados para Kafka Topics específicos.
- A ponte: Um cluster separado do Kafka Connect era necessário para consultar esses tópicos e tentar enviar os dados para a área de staging do Snowflake.
- O pouso bruto: Os dados chegavam ao Snowflake como blobs de "JSON bruto" — essencialmente uma bagunça de metadados e payloads aninhados.
- A limpeza: Como os eventos do Debezium são encapsulados em envelopes complexos (estados antes/depois), Tasks personalizadas do Snowflake precisavam ser escritas e mantidas.
- O nivelamento: Essas Tasks eram acionadas periodicamente para analisar o JSON e nivelar os dados em um formato relacional.
- A mesclagem final: Somente então os dados podiam ser mesclados nas tabelas de produção finais para consumo.
Por que isso era uma "sobrecarga operacional"
Cada seta na Figura 1 representa um ponto potencial de falha. Se o worker do Kafka Connect atrasava, os dados chegavam tarde. Se a task do Snowflake falhava, a tabela bruta se enchia de dados não analisados. Não estávamos apenas movendo dados; estávamos gerenciando um ecossistema complexo de serviços interdependentes.
Consolidando o stack: O modelo de ingestão direta do Openflow
A evolução do Openflow: Consolidando o stack
Se a Figura 1 retrata uma "sobrecarga operacional", a Figura 2 mostra um voo direto. Quando introduzimos o Openflow, o "ruído" arquitetural desapareceu. Em vez de uma corrida de revezamento de múltiplos saltos envolvendo Debezium, MSK, Kafka Connect e Tasks manuais do Snowflake, migramos para uma abordagem direta do SQL Server para o Snowflake.
Como o Openflow redefiniu o pipeline:
- Rastreamento de alterações nativo: Em vez de CDC, o Conector SQL Server do Openflow utiliza o rastreamento de alterações nativo para identificar Transactions com precisão cirúrgica.
- Evolução automatizada de esquemas: Uma das maiores dores de cabeça com o Debezium — o descompasso de esquema — deixou de ser um problema. O Openflow detecta automaticamente as alterações na origem e atualiza as tabelas do Snowflake em tempo real. Chega de pipelines quebrados porque um DBA adicionou uma coluna.
- Ingestão direta para o Snowflake: Contornamos completamente o Kafka. O Openflow gerencia a ingestão diretamente no Snowflake, eliminando a necessidade de armazenamento intermediário ou clusters de computação externos.
- Eliminação de Tasks personalizadas: Como o Openflow entrega dados em um formato pronto para uso, o cliente pôde excluir sua biblioteca de Tasks complexas de nivelamento e scripts de mesclagem do Snowflake.
Comparação
Vamos comparar o Debezium e o Openflow com algumas métricas operacionais do mundo real de uma configuração de produção de um cliente.
|Aspecto
|Debezium
|Openflow
|Mecanismo de CDC
|CDC (pesado)
|Rastreamento de alterações (leve)
|Sobrecarga do SQL Server
|Maior
|Menor
|Orquestração de pipeline
|Personalizado/manual
|Gerenciado pelo Snowflake
|Complexidade de implantação
|Muito alta
|Baixa a moderada
|Metadados de esquema
|Emite eventos de CDC estruturais com metadados de esquema incorporados nas mensagens do Kafka
|Gerencia automaticamente os metadados de esquema no Snowflake
|Criação de tabelas no Snowflake
|Gerenciada manualmente
|O Conector gerencia automaticamente
|Evolução de esquema
|As alterações de esquema devem ser detectadas e aplicadas manualmente
|O Conector gerencia automaticamente
|Fluxo de dados
|SQL Server ->Kafka Topics->Kafka Connect->tabelas brutas->Tasks de mesclagem personalizadas->tabela final
|SQL Server->tabela final do Snowflake
|Mesclagem e transformação
|Tasks personalizadas do Snowflake necessárias para nivelar JSON e mesclar linhas CDC
|O Conector gerencia automaticamente
|Limite de responsabilidade
|O Debezium processa apenas eventos para o Kafka. O processamento downstream deve ser criado e mantido
|Pipeline completo gerenciado pelo Openflow
|Observabilidade
|Personalizado
|Pronto para uso
Aqui, comparamos o Debezium e o Openflow com algumas comparações de custos do mundo real.
|Aspecto
|Debezium
|Openflow
|Custo de licenciamento
|Código aberto, sem taxas de licenciamento de conector
|Sem licenciamento de produto separado para o Openflow
|Custos de infraestrutura
|Requer ecossistema Kafka: MSK/Kafka brokers + Kafka Connect workers
|Requer implantação do Openflow BYOC na VPC do cliente. Automatizado por meio da formação na nuvem.
|Custos operacionais
|Muito alto, devido ao dimensionamento, manutenção e monitoramento do Kafka. Uma equipe de suporte L2 separada é necessária para gerenciar.
|Menor. A implantação do Openflow BYOC é uma responsabilidade compartilhada entre a Snowflake e os clientes, onde a Snowflake automatiza todas as etapas.
|Custo do Snowflake
|Armazenamento, warehouse, Snowpipe/conector sink do Snowflake
|Armazenamento, warehouse, Snowpipe Streaming, processamento do Openflow
Conclusão: É hora de simplificar?
Migrar do Debezium para o Openflow não é apenas uma questão de trocar uma ferramenta; trata-se de recuperar tempo de engenharia. Ao eliminar o "intermediário" do Kafka, nosso cliente não apenas economizou em custos de infraestrutura — ele obteve um pipeline mais resiliente e autocorretivo que escala sem necessidade de supervisão constante.
Se sua equipe atualmente é "rica em infraestrutura e pobre em dados", talvez seja hora de simplificar o seu stack.
Pronto para simplificar sua ingestão no Snowflake?
Veja como você pode dar o próximo passo:
- Audite sua sobrecarga: Analise suas horas atuais de manutenção do Debezium/Kafka. Se você está gastando mais de duas horas por semana "consertando o encanamento", você é um candidato ideal para o Snowflake Openflow.
- Veja em ação: Visite nosso site para ver como o Openflow lida nativamente com o rastreamento de alterações do SQL Server e automatiza a evolução do esquema do Snowflake.
- Inicie um piloto: Configure uma prova de conceito (POC) e compare a estabilidade de latência de um a cinco minutos do Openflow com sua configuração atual do Debezium.