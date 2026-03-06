이제 OpenAI GPT-5.4도 Snowflake Cortex AI에서

OpenAI의 최신 모델인 GPT-5.4를 이제 Snowflake Cortex AI에서 사용할 수 있게 되었습니다. OpenAI의 출시 파트너인 Snowflake는 OpenAI GPT-5.4를 출시와 동시에 비공개 미리보기(PrPr)로 제공하고 있습니다. OpenAI GPT-5.4는 Snowflake의 보안 경계 내에서 Cortex AI Functions, Cortex REST API와 함께 사용할 수 있으며, Cortex Code와 Snowflake Intelligence에서도 곧 제공될 예정입니다.

OpenAI GPT-5.4

GPT-5.4는 OpenAI의 최신 프리미엄 프론티어 모델로, 추론, 코딩, 에이전틱 워크플로우 전반에 걸친 회사의 최신 기술 성과를 하나의 프론티어 모델로 통합했습니다. 그 결과, 더 높은 정확성, 효율성 및 신뢰성을 바탕으로 복잡한 전문 업무를 처리할 수 있도록 설계된 모델이 탄생했습니다. 일반 추론, 코딩, 지식 기반 업무 전반에서 성능이 향상된 GPT-5.4는 더욱 신뢰할 수 있는 에이전트를 구현하고, 개발자 워크플로우를 가속화하며, 한층 높은 품질의 결과물을 제공합니다.