이제 OpenAI GPT-5.4도 Snowflake Cortex AI에서

OpenAI의 최신 모델인 GPT-5.4를 이제 Snowflake Cortex AI에서 사용할 수 있게 되었습니다. OpenAI의 출시 파트너인 Snowflake는 OpenAI GPT-5.4를 출시와 동시에 비공개 미리보기(PrPr)로 제공하고 있습니다. OpenAI GPT-5.4는 Snowflake의 보안 경계 내에서 Cortex AI Functions, Cortex REST API와 함께 사용할 수 있으며, Cortex Code와 Snowflake Intelligence에서도 곧 제공될 예정입니다.
OpenAI GPT-5.4
GPT-5.4는 OpenAI의 최신 프리미엄 프론티어 모델로, 추론, 코딩, 에이전틱 워크플로우 전반에 걸친 회사의 최신 기술 성과를 하나의 프론티어 모델로 통합했습니다. 그 결과, 더 높은 정확성, 효율성 및 신뢰성을 바탕으로 복잡한 전문 업무를 처리할 수 있도록 설계된 모델이 탄생했습니다. 일반 추론, 코딩, 지식 기반 업무 전반에서 성능이 향상된 GPT-5.4는 더욱 신뢰할 수 있는 에이전트를 구현하고, 개발자 워크플로우를 가속화하며, 한층 높은 품질의 결과물을 제공합니다.
Snowflake에서 OpenAI GPT-5.4로 할 수 있는 일
GPT-5.4는 Snowflake Cortex AI에 포함된 다른 주요 프론티어 모델들과 함께, Snowflake의 보안 경계 내에서 다양한 엔터프라이즈 활용 사례를 지원합니다. GPT-5.4로 할 수 있는 일은 다음과 같습니다.
Cortex Code로 개발 가속화: Snowflake의 AI 코딩 에이전트인 Cortex Code는 엔터프라이즈 데이터, 거버넌스, 워크플로우를 실제로 이해해, 신뢰를 훼손하거나 확장성에 영향을 주지 않으면서 아이디어 단계부터 프로덕션까지 빠르게 전환할 수 있도록 지원합니다. 이제 OpenAI GPT-5.4로 구동되는 Cortex Code는 더 빠른 성능, 더 높은 수준의 추론 품질, 그리고 더 비용 효율적인 코드 생성 및 에이전트 실행을 제공합니다. 또한, Snowsight, CLI, 로컬 개발 도구에 Snowflake 환경 인식 기반 보안 지원을 직접 제공합니다.
이를 통해 개발자, 데이터 엔지니어, 분석가, 빌더는 자연어를 프로덕션에 바로 적용 가능한 파이프라인, 분석, AI 에이전트로 전환하여, 몇 주가 걸리던 연결 작업을 몇 분으로 단축하면서도 거버넌스와 상호운용성, 엔터프라이즈급 기능을 유지할 수 있습니다.
곧 CLI에서 /model 명령어를 사용해 OpenAI GPT-5.4를 비공개 미리 보기(PrPr)로 직접 사용해 보실 수 있습니다.
- 고급 엔터프라이즈 인텔리전스 에이전트 구축: Snowflake Intelligence는 진정한 데이터 중심 문화를 조성함으로써 조직의 업무 방식과 협업, 혁신 방식을 근본적으로 변화시키는 새로운 유형의 에이전트를 제공합니다. 기술 전문성에 관계없이 모든 직원은 자연어로 복잡한 질문을 하고, ‘무엇’ 뒤에 숨겨진 ‘왜’를 밝혀내며, 확신에 기반하여 대응할 수 있습니다. GPT-5.4는 개발자, 관리자, 빌더를 위해 이 기반을 확장하여, 복잡한 데이터를 바탕으로 추론하고 코드를 자율적으로 작성 및 실행하며 분석 및 운영 워크플로우를 조율하는 고급 에이전트 구축을 지원합니다.
- 정형 및 비정형 데이터를 전례 없는 정밀도로 분석: Cortex AI Functions를 사용하면 SQL로 멀티 모달 엔터프라이즈 데이터 전반에 걸쳐 확장 가능한 AI 파이프라인을 손쉽게 구축할 수 있습니다. 또한, 수동으로 오케스트레이션되는 AI 파이프라인보다 저렴한 비용으로 고성능 처리가 가능하여 Snowflake의 핵심 강점인 보안 및 거버넌스 기능을 유지하면서도 엔터프라이즈 전반에서 신뢰할 수 있는 인사이트를 확보할 수 있습니다. 예를 들어, AI_COMPLETE 함수를 사용하면 분석가는 SQL 안에서 자연어 지시를 직접 적용해 GPT-5.4와 같은 최신 모델을 활용할 수 있습니다. 이를 통해 데이터를 더 빠르게 분석하고 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있습니다.
SELECT AI_COMPLETE(
'openai-gpt-5-4',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
보안 데이터에 가까운 위치에서 AI 애플리케이션 개발: Cortex REST API를 사용하면 Snowflake 내에서 에이전틱 엔터프라이즈 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 개발자는 GPT-5.4의 컴퓨터 제어 기능과 100만 토큰 규모의 컨텍스트 윈도우 등 새로운 기능을 활용할 수 있습니다. OpenAI SDK를 Snowflake Cortex REST API 엔드포인트에 연결하면, 익숙한 OpenAI 도구와 원활하게 통합해 빠르게 시작할 수 있습니다.
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v1/openai"
)
response = client.chat.completions.create(
model="openai-gpt-5-4",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content":
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend and reduced campaign performance in APAC. Can you analyze the image below to examine the cause?"
},
{
"type": "image_url",
"image_url": {
"url": "<base64 url>"
}
}
]
)
print(response.choices[0].message)
에이전틱 AI를 개념 증명 단계에서 프로덕션으로 전환하는 것은 이제 전략적 필수 과제입니다. OpenAI의 GPT-5.4로 구동되는 에이전트는 인간 개입을 최소화함으로써 자율적으로 계획하고 실행하며, 방향을 수정해 실제 업무를 대규모로 진행할 수 있습니다. Cortex AI Functions와 REST API는 물론, 곧 Cortex Code CLI와 Snowflake Intelligence 등 다양한 도입 경로를 바탕으로, 고객은 이러한 기능을 손쉽게 도입하고, 높은 비즈니스 임팩트를 창출하는 에이전틱 AI를 프로덕션 환경에서 대규모로 구현하는 과정을 가속화할 수 있습니다.
자세히 알아보기
- Cortex Code에 대한 출시 발표를 확인하고 자세한 내용을 파악하세요.
- Snowflake Intelligence 데모를 통해 어떤 기능이 있는지 직접 살펴보세요.
- Snowflake Intelligence로 정형 및 비정형 데이터에서 인사이트를 얻는 방법에 관한 Quickstart도 마련되어 있습니다.
미래 전망 진술
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