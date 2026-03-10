Snowflake Cortex AIでOpenAI GPT 5.4が利用可能と発表

OpenAIの最新モデルであるOpenAI GPT 5.4が、Snowflake Cortex AIで利用可能になったことをお知らせします。OpenAIのローンチパートナーとして、私たちはOpenAI GPT 5.4のリリースと同日に、プライベートプレビューとして提供を開始します。このモデルは、Snowflakeの境界内でCortex AI FunctionsやCortex REST APIとともに利用できます。また、Cortex CodeやSnowflake Intelligenceでもまもなく利用可能になる予定です。
OpenAI GPT 5.4
GPT 5.4は、OpenAIの最新のプレミアムフロンティアモデルです。この単一のフロンティアモデルには、推論、コーディング、エージェントワークフローにおける同社の最新のブレークスルーが統合されています。その結果、より高い精度、効率、信頼性で複雑なプロフェッショナルタスクを処理できるモデルが誕生しました。GPT 5.4は、一般的な推論、コーディング、ナレッジワーク全般にわたる改善を備えています。このモデルを使用することで、より信頼性の高いエージェントを稼働させ、開発者のワークフローを加速し、より高品質な出力を提供できます。
Snowflake上のOpenAI GPT 5.4でできること
GPT 5.4は、Snowflake Cortex AIに他の主要なフロンティアモデルと並んで加わり、Snowflakeの環境内で、さまざまなエンタープライズユースケースを実現します。GPT 5.4では、以下が可能になります。
Cortex Codeによる開発のスピードアップ：SnowflakeのAIコーディングエージェントは、エンタープライズデータ、ガバナンス、ワークフローを深く理解します。これにより、信頼にダメージを与えたり、スケールに影響を与えたりすることなく、アイデアを実稼働に迅速に移行できます。OpenAI GPT 5.4を搭載したCortex Codeは、より高速なパフォーマンス、より高品質な推論、よりコスト効率の高いコード生成とエージェント型実行を提供します。これにより、Snowflakeのコンテキストを理解したセキュアな支援が、Snowsight、CLI、ローカル開発ツールに直接提供されます。
開発者、データエンジニア、アナリスト、ビルダー向けに、自然言語を本番環境ですぐに使えるパイプライン、アナリティクス、AIエージェントに変換します。ガバナンス、相互運用性、エンタープライズクラスの機能を維持しながら、数週間かかるグルーワークを数分に短縮します。
近日中に、CLIで/modelコマンドを使用してOpenAI GPT 5.4をプライベートプレビューでお試しいただけます。
- 高度なエンタープライズインテリジェンスエージェントの構築：Snowflake Intelligenceは、新しいカテゴリのエージェントを導入します。このエージェントは、真のデータドリブンな文化を醸成することで、組織の働き方、コラボレーション、イノベーションの方法を変革するように設計されています。技術的な習熟度を問わず、あらゆる従業員が自然言語で複雑な質問を行い、「何が起きたのか」の背後にある「なぜ」を明らかにし、自信を持ってアクションを実行できます。GPT 5.4は、開発者、管理者、ビルダーのためにこの基盤を拡張し、複雑なデータを推論し、自律的にコードの記述と実行を行い、分析と運用のワークフローをオーケストレーションする高度なエージェントを構築できるようになります。
- 構造化データと非構造化データを非常に高精度で分析：Cortex AI Functionsは、使い慣れたSQLを使用してマルチモーダルなエンタープライズデータでのスケーラブルなAIパイプラインを簡単に構築できるようにします。Cortex AI Functionsは、手動でオーケストレーションされたAIパイプラインよりも低コストで高性能な処理を実現し、Snowflakeならではのセキュリティとガバナンスの機能を維持しながら、企業全体で信頼性の高いインサイトを獲得できます。たとえば、AI_COMPLETE関数を使用すると、アナリストはGPT 5.4のような最先端のモデルを活用して、SQLで自然言語の命令を直接適用できます。これにより、データ分析を迅速化し、顧客へのサービス提供を加速できます。
SELECT AI_COMPLETE(
'openai-gpt-5-4',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
セキュアなデータの近くでAIアプリケーションを構築：Cortex REST APIを使用して、Snowflakeの境界内でエージェント型エンタープライズアプリケーションを構築できます。開発者は、GPT 5.4のComputer Useや100万トークンのコンテキストウィンドウなどの新機能を活用できます。OpenAI SDKをSnowflake Cortex REST APIエンドポイントに向けることで、迅速に利用を開始できます。これにより、使い慣れたOpenAIツールとのシームレスな統合が可能になります。
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v1/openai"
)
response = client.chat.completions.create(
model="openai-gpt-5-4",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content":
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend and reduced campaign performance in APAC. Can you analyze the image below to examine the cause?"
},
{
"type": "image_url",
"image_url": {
"url": "<base64 url>"
}
}
]
)
print(response.choices[0].message)
エージェント型AIを概念実証から本番環境へ移行することは、現在では戦略的な必須事項となっています。OpenAIのGPT 5.4を搭載したエージェントは、最小限の人間入力で自律的にタスクを計画、実行、修正できるため、実際の作業が大規模に前進します。Cortex AI FunctionsやREST API、そしてまもなく提供されるCortex Code CLIやSnowflake Intelligenceなど、複数のエントリポイントが用意されています。お客様はこの機能を簡単に導入し、影響力の大きい、本番環境ですぐに使える大規模なエージェント型AIへの移行を加速できます。
詳細情報
- Cortex Codeのローンチ発表をご覧ください。詳細については、こちらをご覧ください。
- Snowflake Intelligenceデモでは、これらの機能の動作をご確認いただけます。
- このクイックスタートでは、Snowflake Intelligenceを使用して構造化データと非構造化データからインサイトを取得できます。
将来の見通しに関する記述
このページには、Snowflakeが将来提供する製品に関する記述を含め、将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これはいかなる製品の提供も約束するものではありません。実際の成果や提供物は異なる可能性があり、既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受けます。詳細については、最新の四半期報告書（10-Q）をご覧ください。