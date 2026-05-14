Snowflake Ventures, Pantomath에 투자… 데이터 운영 재정의 가속

모든 기업은 데이터를 기반으로 운영됩니다. 하지만 데이터 스택이 점점 더 복잡해지면서, 데이터의 정확성, 적시성 및 신뢰성을 보장하는 일은 이전보다 훨씬 어려워졌습니다. 데이터 신뢰성 문제는 여전히 수작업 조사나 사일로화된 전문 지식에 의존하는 경우가 많으며, 그 과정에서 데이터에 대한 신뢰는 약화되고 엔지니어링 리소스 역시 크게 소모됩니다.

이러한 배경에서 Snowflake Ventures는 Pantomath에 대한 투자를 발표하게 되었습니다. Pantomath는 데이터 신뢰성을 핵심 운영 기능으로 끌어올리기 위해 설계된 AI 기반 데이터 운영 센터(Data Operations Center, DOC)입니다. Pantomath는 분석 생태계 전반에서 발생하는 데이터 인시던트를 지속적으로 모니터링하고, 진단하며, 자동으로 해결하는 중앙 집중형 AI 플랫폼을 제공합니다.

전체 인시던트 수명 주기를 자동화함으로써 Pantomath는 조직이 임시방편적 사후 대응을 넘어 보다 일관되고 안정적인 데이터 운영으로 전환할 수 있도록 지원합니다. 그 결과, 인시던트 발생 빈도는 줄어들고, 해결 속도는 빨라지며, 운영 오버헤드는 감소합니다. 동시에 팀이 매일 의존하는 데이터에 대한 신뢰도 역시 회복할 수 있습니다.

데이터 신뢰성 강화를 위한 협업 확대

이번 투자의 일환으로, Pantomath는 Snowflake AI 데이터 클라우드와의 통합을 더욱 강화하고 있습니다. 구체적인 방향은 다음과 같습니다.

OpenLineage 프로듀서로서 업스트림 및 다운스트림 메타데이터 수집을 표준화

Snowflake 데이터 지표 함수(DMF)를 통합하여 데이터 품질 모니터링 및 인시던트 감지 기능 강화

Snowflake External Lineage REST API와의 직접 통합을 구축하여, 수작업 개입 없이도 계보(lineage)를 준실시간으로 업데이트할 수 있도록 지원

이러한 기능을 통해 메타데이터를 중앙에서 관리하고, 데이터 운영을 간소화하며, 점점 복잡해지는 데이터 생태계 전반에 대해 보다 명확한 가시성을 제공하는 자체 계보 활용(Bring Your Own Lineage) 모델을 유연하게 지원할 수 있습니다.

고객은 이번 파트너십을 통해, 최신 데이터 환경 전반에서 데이터 신뢰성과 데이터 계보를 더 통합적으로 관리할 수 있게 됩니다. 또한, 데이터가 어떻게 이동하고 변화하는지에 대한 일관성과 가시성이 개선되면서, 팀은 문제 해결에 들이는 시간을 줄이고 더 높은 가치의 업무에 집중할 수 있습니다.

더 넓게 보면, 이번 협업은 데이터 생태계 전반에서 공유 표준과 상호운용 가능한 메타데이터로 나아가는 흐름을 반영합니다. 시간이 지남에 따라 이러한 접근 방식은 도구 간 마찰을 줄이고, 조직이 분석과 AI를 보다 신뢰할 수 있는 기반 위에서 확장하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

다음 단계

Snowflake는 점점 더 복잡해지는 데이터 환경 속에서 기업이 데이터 신뢰성과 신뢰 관리 체계를 개선할 수 있도록 지원하는 Pantomath와 함께하게 되어 기쁘며, Snowflake AI 데이터 클라우드에서 신뢰할 수 있는 AI를 위해 더욱 견고한 기반을 계속해서 구축해 나갈 것입니다.

더 나아가, Snowflake와 Pantomath는 유연한 데이터 계보 워크플로우와 더욱 심화된 자동화 기능에 대한 지원을 확대할 계획이며, 이를 통해 고객은 데이터 생태계 전반에 대해 보다 일관된 가시성을 확보할 수 있게 될 것입니다. 또한 장기적인 관점에서 이러한 노력은 데이터 도구 환경 전반에서 계보와 메타데이터를 공유하는 방식에도 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

Snowflake와 Pantomath가 AI 데이터 클라우드에서 데이터 신뢰성을 개선하기 위해 어떻게 협력하고 있는지에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요.