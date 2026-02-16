Snowflake Venturesが支援するPantomath、データオペレーションを再定義

あらゆる企業がデータを基盤に運営されています。しかし、データスタックが複雑化するにつれて、データの正確性、タイムリー性、信頼性の確保はさらに困難になっています。信頼性に関する課題は、手作業による調査やサイロ化した専門知識によって対処されることが多く、その結果、信頼が損なわれ、貴重なエンジニアリング時間が費やされています。

そのため、Snowflake Venturesは、AI駆動のデータオペレーションセンター（DOC）であるPantomathへの投資を発表できることを嬉しく思います。Pantmathは、データの信頼性を最高クラスの運用機能にするために構築されています。Pantomathは、アナリティクスエコシステム全体のデータインシデントを継続的に監視、診断、自動解決する、一元化されたAIドリブンなプラットフォームを提供します。

Pantomathは、インシデントのライフサイクル全体を自動化することで、組織が事後対応型消防から、一貫性と信頼性に優れたデータ運用に移行できるよう支援します。その結果、インシデントの削減、解決の迅速化、運用オーバーヘッドの低減が実現し、同時にチームが日々信頼しているデータへの信頼も回復します。

データの信頼性を共に高める

この投資の一環として、PantomathはSnowflake AIデータクラウドとの統合を深めています。具体的には、以下のことを行っています。

OpenLineageのプロデューサーとして、アップストリームとダウンストリームのメタデータ収集を標準化する

Snowflakeデータメトリクス関数（DMF）の統合によるデータ品質モニタリングとインシデント検知の改善

Snowflakeの外部リネージREST APIとの直接統合の構築：手作業なしでほぼリアルタイムのリネージ更新が可能

これらの機能を組み合わせることで、メタデータの一元化、データ運用の合理化、柔軟なBring Your Own Lineageモデルのサポートが実現し、ますます複雑化するデータエコシステム全体の可視性が改善します。

このパートナーシップにより、お客様はモダンデータ環境全体にわたってデータの信頼性とリネージを管理するためのより統合されたアプローチを実現できます。データの移動や変更の一貫性と可視性を改善することで、チームはトラブルシューティングに費やす時間を減らし、より価値の高い作業に時間を割くことができます。

より広範なコラボレーションは、データエコシステム全体で共有標準と相互運用可能なメタデータへの継続的なシフトを反映しています。時間の経過とともに、このアプローチはツール間の摩擦を軽減し、組織が自信を持ってアナリティクスとAIを簡単にスケーリングできるようにします。

今後の展望

Pantomathのサポートは、ますます複雑化するデータ環境全体にわたってデータの信頼性と信頼の管理方法を改善し、Snowflake AIデータクラウドでのAIのための強固な基盤の構築を継続します。

今後、SnowflakeとPantomathは、柔軟なリネージワークフローとより深い自動化のサポートを拡大し、データエコシステム全体での一貫した可視性を提供する計画です。時間の経過とともに、リネージとメタデータの広範なデータツールランドスケープ全体での共有方法に影響を与える可能性があります。

SnowflakeとPantomathの連携により、AIデータクラウド上のデータの信頼性が向上しています。詳細については、こちらをご覧ください。