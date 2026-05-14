Sostenuta da Snowflake Ventures, Pantomath ridefinisce le operazioni sui dati

Ogni azienda opera grazie ai dati. Ma man mano che i data stack diventano più complessi, garantire che i dati siano accurati, tempestivi e affidabili è diventato ancora più difficile. Le sfide legate all’affidabilità vengono spesso affrontate tramite indagini manuali e competenze isolate, erodendo la fiducia e consumando tempo prezioso di engineering.

È per questo che Snowflake Ventures è entusiasta di annunciare il proprio investimento in Pantomath, un data operations center (DOC) basato su AI, progettato per rendere l’affidabilità dei dati una funzione operativa di primo livello. Pantomath offre una piattaforma centralizzata e AI-driven che monitora, diagnostica e risolve automaticamente gli incidenti sui dati in tutto l’ecosistema analytics.

Automatizzando l’intero ciclo di vita degli incidenti, Pantomath aiuta le organizzazioni a superare il firefighting reattivo, passando a operazioni sui dati più coerenti e affidabili. Il risultato è un numero inferiore di incidenti, risoluzioni più rapide e un minore overhead operativo, ripristinando al contempo la fiducia nei dati su cui i team fanno affidamento ogni giorno.

Far avanzare insieme l’affidabilità dei dati

Come parte di questo investimento, Pantomath sta approfondendo la propria integrazione con lo Snowflake AI Data Cloud attraverso:

Il ruolo di producer OpenLineage per standardizzare la raccolta dei metadati upstream e downstream

L’integrazione delle Snowflake data metric functions (DMF) per migliorare il monitoraggio della qualità dei dati e il rilevamento degli incidenti

La creazione di un’integrazione diretta con la External Lineage REST API di Snowflake, che consente aggiornamenti di lineage quasi in tempo reale senza interventi manuali

Insieme, queste funzionalità aiutano a centralizzare i metadati, semplificare le operazioni sui dati e supportare un modello flessibile Bring Your Own Lineage, offrendo ai clienti una visibilità più chiara su ecosistemi dati sempre più complessi.

Per i clienti, questa partnership abilita un approccio più integrato alla gestione dell’affidabilità dei dati e del lineage negli ambienti dati moderni. Migliorando la coerenza e la visibilità su come i dati si muovono e cambiano, i team possono dedicare meno tempo alla risoluzione dei problemi e più tempo ad attività a maggior valore.

Più in generale, la collaborazione riflette un cambiamento continuo verso standard condivisi e metadati interoperabili in tutto l’ecosistema dati. Nel tempo, questo approccio può ridurre l’attrito tra gli strumenti e rendere più semplice per le organizzazioni scalare analytics e AI con fiducia.

Cosa ci aspetta

Siamo entusiasti di supportare Pantomath mentre aiuta le aziende a migliorare il modo in cui affidabilità e fiducia nei dati vengono gestite in ambienti dati sempre più complessi, e mentre continuiamo a costruire una base più solida per l’AI nello Snowflake AI Data Cloud.

Guardando al futuro, Snowflake e Pantomath prevedono di espandere il supporto per workflow di lineage flessibili e per un’automazione più profonda, offrendo ai clienti una visibilità più coerente sui propri ecosistemi dati. Nel tempo, questo lavoro ha il potenziale di influenzare il modo in cui lineage e metadati vengono condivisi nel più ampio panorama degli strumenti dati.

Scopri di più su come Snowflake e Pantomath stanno lavorando insieme per migliorare l’affidabilità dei dati sull’AI Data Cloud qui.