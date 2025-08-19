Snowflake, 캐나다 사이버 보안 센터 Protected B 인증 완료

Snowflake가 캐나다 정부의 데이터 보안 기준 중 하나인 캐나다 사이버 보안 센터(CCCS)의 Protected B 인증을 완료했습니다. 이로써 Snowflake는 AWS Canada(Central) 리전과 Microsoft Azure Canada(Central) 리전에서 CCCS의 중간 수준(Medium) 클라우드 보안 프로파일 요구 사항을 충족하여 해당 리전 내 안전한 배포가 가능합니다.

캐나다 정부는 사일로화된 방대한 양의 데이터를 실행 가능한 인텔리전스로 전환하는 것을 운영 비용 절감, 보안 강화, 대민 서비스 개선 등 정부의 핵심 임무 수행을 위한 필수 요건으로 보고 있습니다. 그러나 각 부처에서는 다양한 클라우드 및 온프레미스 시스템에 걸쳐 단편화된 데이터를 관리하면서 복잡성에 직면해 있으며, 이로 인해 비용이 증가하고 혁신이 지연되어 정부의 목표를 효율적이고 안전하게 달성하는 데 걸림돌이 되고 있습니다. 캐나다 정부의 자체 디지털 전략에 명시된 바와 같이, 앞으로 나아가기 위해서는 새로운 접근 방식 방식이 필요합니다. 데이터를 기본 자산으로 활용하고, 안전한 협업을 지원하며, 더 나은 의사 결정을 더 빠르게 내리는 데 필요한 신뢰할 수 있는 인사이트를 제공하는 접근 방식이 바로 그것입니다.

Snowflake는 Protected B 인증을 완료함으로써 캐나다 정부가 복잡한 데이터 과제를 극복하고, 가장 중요한 이니셔티브를 추진할 수 있는 직접적인 경로를 제공합니다. 이러한 성과는 데이터 주권에 대한 Snowflake의 의지를 방증하는 것으로서, AWS Canada(Central) 및 Microsoft Azure Canada(Central) 리전 모두에서 Snowflake 플랫폼을 제공함으로써 이를 실현할 수 있게 되었습니다. 이제 캐나다 정부는 민감 데이터를 캐나다 국내에서 안전하게 유지하면서도, 멀티 클라우드 환경에서 원활하게 혁신을 추구할 수 있는 유연성을 확보할 수 있습니다.

이 인증으로 인해 캐나다 정부의 각 부처는 가장 민감한 데이터를 활용하여 다양한 국정 우선 과제를 해결할 수 있게 되었으며, 그중 몇 가지 예를 간략하게 소개하면 다음과 같습니다.

사기, 낭비 및 부정 행위 방지 : 고급 분석과 통합 데이터 뷰를 활용하여 부정 지급을 신속하게 식별하고, 이상 활동을 감지하며, 프로그램의 무결성을 지원합니다.

통합된 시민 경험 제공 : 서로 다른 데이터 세트를 하나로 통합하여 시민에 대한 포괄적인 뷰를 구축함으로써, 프로그램 무결성을 강화하고, 자격 을 검증하며, 현대적이고 개인화된 서비스를 제공합니다.

데이터 기반 의사 결정 강화 : 조직 전반에서 신뢰할 수 있고 시기적절하며 포괄적인 인사이트를 제공하여, 증거 기반 정책 및 전략적 계획 수립을 지원합니다.

운영 효율성 개선 : 운영 시스템 간의 데이터 사일로를 해소하여 워크플로우를 자동화하고, 수동 프로세스를 간소화하며, 직원들이 더 가치 있는 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다.

AI를 위한 데이터 파운데이션 구축: 규정을 준수하는 고품질 데이터 파운데이션을 활용하여 신뢰할 수 있는 AI 및 머신러닝 애플리케이션을 안전하게 개발, 배포 및 확장할 수 있도록 지원합니다.

재정 관리 강화 : 재정 데이터를 위한 단일 진실 공급원(Single Source of Truth)을 구축하여 준실시간 인사이트를 제공하고, 재정 책임성을 확보하며, 프로그램 전반에 걸쳐 지출을 최적화합니다.

안전한 데이터 공유 및 협업 지원: 부서 간 및 신뢰할 수 있는 파트너와의 실시간 데이터 공유를 통해 사일로를 해소하고, 복잡한 데이터 복제나 비용이 많이 드는 통합 없이 협업을 가능하게 합니다.

Snowflake와 함께하는 정부 혁신의 미래

Snowflake의 목표는 캐나다 정부의 엄격한 보안 기준을 충족할 뿐만 아니라, 공공 부문의 혁신을 촉진하는 플랫폼을 제공하는 것입니다. Snowflake를 통해 각 정부 부처는 보안이나 거버넌스를 훼손하지 않고도 민감 데이터가 저장된 위치에서 자체 데이터 기반 애플리케이션과 신뢰할 수 있는 AI 모델을 직접 배포할 수 있습니다. 이와 같은 혁신에 대한 Snowflake의 의지는 Snowflake 생태계로도 확장되며, 이를 통해 기술 기업과 파트너들이 규정을 준수하는 플랫폼 위에 솔루션을 구축하고, 혁신적인 애플리케이션을 정부 고객에게 더 빠르게 제공할 수 있도록 지원합니다.

캐나다의 혁신을 위한 Snowflake의 노력은 협업을 기반으로 하고 있으며, 260여 명 규모의 Snowflake 캐나다 전담 팀과 캐나다 기술 및 통합 파트너 생태계가 이를 지원하고 있습니다. 이러한 노력의 중심에는 캐나다 토론토에 위치한 Snowflake 엔지니어링 허브가 자리하고 있습니다. 이는 Snowflake의 세계 5대 엔지니어링 허브 중 하나로서, 캐나다 본부 역할을 하면서 공공 부문의 특화된 요구 사항을 충족시키는 데 주력하고 있습니다.