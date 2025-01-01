Polaris Catalog
Apache Iceberg용 오픈 소스 카탈로그
엔진 간 읽기 및 쓰기 상호운용성
개방형 표준을 활용하여 모든 REST 호환 엔진에서 읽고 쓸 수 있습니다.
엔진 전반에 대한 중앙 집중식 액세스
모든 사용자와 엔진의 Iceberg Table을 한 곳에서 관리합니다.
공급업체 애그노스틱 유연성
Polaris Catalog는 Snowflake에서뿐만 아니라 컨테이너를 사용하는 자체 인프라에서도 실행이 가능합니다.
여러 엔진에서 쿼리 및 작성이 가능한 단일 데이터 사본 유지
Iceberg의 오픈 소스 REST 프로토콜은 개방형 표준을 제공하며, 이를 통해 Apache Flink, Apache Spark, PyIceberg, Trino 등 모든 REST 호환 엔진에서 읽고 쓸 수 있습니다.
중앙 집중식 액세스로 데이터 관리 간소화
Polaris Catalog로 관리를 중앙 집중화하면 모든 사용자와 엔진이 한 곳에서 Iceberg Table을 찾고 액세스할 수 있습니다.
종속 없이 어디서든 실행
공급업체 종속 없는 오픈 소스 카탈로그로 Iceberg와의 상호운용성을 높이세요. 곧 PuPr로 제공 예정인 Polaris Catalog는 단 몇 분 만에 Snowflake의 AI 데이터 클라우드 인프라에 호스팅하거나 자체 인프라에 호스팅하여 시작할 수 있으며, 어느 경우든 공급업체에 종속되지 않습니다. 기본 인프라를 교체하는 경우에도 모든 Polaris Catalog 네임스페이스, 테이블 정의 등은 그대로 유지할 수 있습니다.