データを安全にLLMと統合するための重要なセキュリティ必須事項

組織が大規模言語モデル（LLM）でプライベートデータを使用する方向にシフトするなかで、セキュリティは不可欠です。実際、最近のMIT調査では、回答者の過半数（59%）が主な懸念としてデータガバナンス、セキュリティ、プライバシーを挙げ、48%がデータ統合に関連する課題を挙げています。セキュアな統合をゼロから構築することは可能ですが、認証、暗号化、コンプライアンスなどの設定と管理には専門知識と膨大な時間が必要です。今度は、組織が使用するすべてのLLMについて、LLMを別々に実行した場合を考えてみてください。運用上の複雑さはすぐに倍増します。

この記事では、セキュリティの必須事項と、これらの原則に基づいてSnowflake Cortex AIがどのように構築されているかについてのインサイトを提供します。これにより、開発者は、Anthropic、OpenAI、Mistral、DeepSeek、Metaなど、任意のフロンティアモデルを使用したアプリケーションの構築に集中できるようになります。

データからAIへの統合のセキュリティチェックリスト

データを大規模言語モデル（LLM）と統合するには、機密情報を保護するために、いくつかの主要なセキュリティ領域を慎重に検討する必要があります。多要素認証（MFA）を含む強力な認証は、セキュリティレイヤーを追加することで不正アクセスを防ぐことができるため、不可欠です。堅牢なアクセス制御を実装することで、許可されたユーザーとAIサービスのみがデータとやり取りできるようになります。データフローを保護するためには、データ閲覧を許可された一連のサービスを制御するために、ゼロトラストアーキテクチャを理想とする強力なネットワークセキュリティの実践を確立することが不可欠です。

暗号化による保存データと転送データの保護も、機密情報を不正アクセスから保護するうえで欠かせない対策です。セキュリティモニタリングと異常検知の機能を構築することで、潜在的な脅威の一貫したリアルタイムチェックが可能になり、徹底的な調査のための監査証跡が提供されます。業界固有の要件を満たし、法的リスクを軽減するには、コンプライアンスチェックリストと認証チェックリスト（SOC 2、ISO 42001、HIPAAなど）を実行する必要があります。セキュリティパッチや脆弱性アップデートを定期的に適用することも、システムを最新の状態に保つことで防御を強化するために不可欠です。最後に、迅速なインシデント対応フレームワークを確立することで、発生する可能性のあるセキュリティリスクを迅速かつ効果的に封じ込めて解決できます。また、継続的なペネトレーションテストによって潜在的な脆弱性をプロアクティブに特定できるため、進化する脅威に対するシステムのレジリエンスが維持されます。

Snowflake Cortex AIによるセキュリティの合理化

Cortex AIは、AIデータエージェントの構築のために、構造化データと非構造化データの検索とオーケストレーションのサービスとともに、業界をリードする幅広いLLMを提供します。このサービスはSnowflakeのセキュリティ境界内で直接運用されるため、セキュリティのセットアップとメンテナンスの貴重な時間を節約できます。Cortex AIは包括的な制御を提供するため、開発者は開発とプラットフォームのチームに集中でき、より多くのユースケースを簡単かつセキュアにオンボーディングできます。