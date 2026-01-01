製造
Siemens Energy、Cortex AIを活用してドキュメントチャットボットを構築
Siemens Energyは、SnowflakeとCortex AIを使用して紙ベースの記録をデータに変換し、AIチャットボットで検索やアクセスが可能なインサイトを迅速に提供しています。
包括的なAIサービススイートを使用して、非構造化データの分析、データエージェントの構築、MLワークフローの作成を、データと同じセキュアでガバナンスの確保された環境内で簡単に実行できます。
AIでエンタープライズデータからより深いインサイトを取得
1つのプラットフォームで、非構造化データの容易な処理、生成AIアプリの開発、MLモデルのワークフローの最適化を実行できます。
AIを活用したインサイト、容易なスケーリング
SnowflakeのAIサービスにより、データのすぐそばでインサイトを大規模に提供できます。多様なユースケースに対応するフルマネージドのサーバーレスプラットフォームで開発を簡素化します。
製造
Siemens Energyは、SnowflakeとCortex AIを使用して紙ベースの記録をデータに変換し、AIチャットボットで検索やアクセスが可能なインサイトを迅速に提供しています。
金融サービス
TS Imagineは、Snowflake AIを使用してデータとチームを統合し、生成AIをスケーリングして効率を大幅に改善し、500社以上のクライアントでコストを削減しています。
生成AIのためのSnowflake
ここでは、Cortex AI、Snowflake ML、モデルタイプ、ガバナンスなど、SnowflakeのAI機能に関する最も一般的な質問に回答します。
Snowflakeは、Cortex AIとSnowpark MLを通じてさまざまなAIモデルを提供しています。これには、Snowflake独自のArctic LLM、主要なサードパーティLLM（Meta、Anthropic、Mistral、OpenAIなど）、タスク固有のモデル（e.g.、翻訳、要約、センチメント、ドキュメント分析）、従来の予測MLモデルのトレーニングと展開の機能が含まれます。一部のモデルではファインチューニングも可能です。
Cortex AIやSnowpark ML内など、SnowflakeのAI機能の価格設定は、基本的にSnowflakeの消費ベースモデルに従います。クレジット消費に関する最新情報については、公式のSnowflake料金体系ページとSnowflake Service Consumption Tableをご覧ください。
カスタマーストーリーページまたはSnowflakeブログで、さまざまな業界のお客様が実装した実際のAI/MLユースケースをご確認いただけます。その他の例については、お客様向けeBookをダウンロードしてご覧ください。
はい、Snowflakeは両方をサポートしています。Cortex AIは、企業がSnowflakeのセキュアな境界内で直接、非構造化データの分析、会話型エージェントアプリケーション、業界をリードする大規模言語モデルを構築できるようにする包括的なプラットフォームです。Cortex AIは、あらゆる技術レベルのユーザーが、AIドリブンなリアルタイムのインサイトを簡単かつ効率的に取得できるようにします。Snowflake MLでは、予測や分類などのために従来の予測MLモデルを構築、トレーニング、展開できます。
Snowflakeは、Snowflake Horizonカタログを通じて、ロールベースのアクセス制御（RBAC）、データマスキング、行アクセスポリシー、オブジェクトのタグ付け、監査ログなどの堅牢なガバナンスを提供します。Cortex Guardなどの機能は、モデル出力のフィルタリングに役立ちます。Cortex AIを使用する際、データのセキュアでプライベートな状態の維持を支援します。
AIシステムを保護するための実践的なフレームワークに関するeBookをご覧ください。