生成AIのためのSnowflake

Snowflakeは、Cortex AIとSnowpark MLを通じてさまざまなAIモデルを提供しています。これには、Snowflake独自のArctic LLM、主要なサードパーティLLM（Meta、Anthropic、Mistral、OpenAIなど）、タスク固有のモデル（e.g.、翻訳、要約、センチメント、ドキュメント分析）、従来の予測MLモデルのトレーニングと展開の機能が含まれます。一部のモデルではファインチューニングも可能です。