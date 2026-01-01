生成AIのためのSnowflake

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Snowflake World Tourが東京にやってきます

9月10日〜11日 グランドプリンスホテル新高輪で開催。AIとデータの先端事例に浸れる2日間です！

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AI
概要
Snowflake Cortex AISnowflake ML
データエージェント非構造化データアナリティクス
AIリサーチ
関連リソース

Snowflake Summitでの新AI機能の発表

生成AIのための Snowflake

包括的なAIサービススイートを使用して、非構造化データの分析、データエージェントの構築、MLワークフローの作成を、データと同じセキュアでガバナンスの確保された環境内で簡単に実行できます。

snowflake ai dashboard screenshot

ユースケース

AIでデータを インテリジェンスに変える

データエージェント

非構造化データアナリティクス

MLワークフロー

データとの対話

エンタープライズデータを基盤としたエージェントや対話型アプリの構築

  • 使いやすく直感的なインターフェイスで、ビジネス上の質問に対する正確な回答を得られます。

  • ドキュメント分析、マルチモーダルデータ処理、コンテキスト情報合成のためのデータエージェントを効率的に構築できます。 

  • Cortex AnalystCortex Searchを活用したスケーラブルで信頼性の高い検索により、構造化データと非構造化データの両方のすべてのエンタープライズデータにアクセスできます。
データエージェントを詳しく知る

テキストデータやマルチモーダルデータを大規模かつ効率的に処理

Snowflakeのセキュアな境界内でバッチデータの分析

  • 非構造化データ処理ワークフローを簡単に管理できます。

  • SnowflakeのマルチモーダルAI機能により、テキスト、ドキュメント、その他のメディアを大規模かつ効率的に分析できます。

  • Snowflakeのセキュアな境界内で、Anthropic（Claude）やMeta（Llama）などのプロバイダーが提供する業界をリードするLLMにアクセスできます。
ユースケースを詳しく知る
Data and AI Platform Diagram-New

MLの開発と実稼働の合理化

エンドツーエンドの機械学習ワークフローの推進

  • ツール、ワークフロー、コンピュートインフラストラクチャをデータに統合する、完全に統合されたプラットフォームにより、ML機能とモデルを大規模に開発、展開、監視できます。

  • GPUでデータロードとモデルトレーニングを提供するコンテナベースのランタイムを使用して、Notebookでモデルをより迅速に開発できます。 

  • Snowflakeモデルレジストリを使用して、あらゆる場所でトレーニングされた推論モデルを提供できます。

ユースケースを詳しく知る
ML Workflows unified governance diagram-NEW

メリット

構造化データと非構造化データから インサイトを導き出す統合プラットフォーム

AIでエンタープライズデータからより深いインサイトを取得

シングルプラットフォームでAIイノベーションを加速

1つのプラットフォームで、非構造化データの容易な処理、生成AIアプリの開発、MLモデルのワークフローの最適化を実行できます。

生成AIを活用したお客様のサクセスストーリーを読む
ai data cloud diagram
snowflake ai at scale diagram

AIを活用したインサイト、容易なスケーリング

データと連携して、AIを大規模かつ効率的に開発

SnowflakeのAIサービスにより、データのすぐそばでインサイトを大規模に提供できます。多様なユースケースに対応するフルマネージドのサーバーレスプラットフォームで開発を簡素化します。

Power Digitalのケーススタディを読む

信頼できるAIの構築

統合されたガバナンスとエンドツーエンドの可観測性により、自信を持ってAIを展開

信頼性の高いSnowflakeの境界内で、生成AIアプリケーションを実稼働環境に展開できます。セキュリティポリシー、アクセス制御使用状況の追跡オブザーバビリティをデータとAIの両方に簡単に適用できます。

セキュリティとガバナンスの詳細

関連リソース

Snowflakeを活用した AIの実稼働の詳細

経営幹部向け

AIプラクティショナー向け

データサイエンティスト向け

関連リソースを読む

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  • 400ドルの無料クレジット
  • AIデータクラウドへの即時アクセス
  • 最も重要なデータワークロードを実現
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生成AIのためのSnowflake

よくある質問

ここでは、Cortex AI、Snowflake ML、モデルタイプ、ガバナンスなど、SnowflakeのAI機能に関する最も一般的な質問に回答します。

Snowflakeは、Cortex AIとSnowpark MLを通じてさまざまなAIモデルを提供しています。これには、Snowflake独自のArctic LLM、主要なサードパーティLLM（Meta、Anthropic、Mistral、OpenAIなど）、タスク固有のモデル（e.g.、翻訳、要約、センチメント、ドキュメント分析）、従来の予測MLモデルのトレーニングと展開の機能が含まれます。一部のモデルではファインチューニングも可能です。

Cortex AIやSnowpark ML内など、SnowflakeのAI機能の価格設定は、基本的にSnowflakeの消費ベースモデルに従います。クレジット消費に関する最新情報については、公式のSnowflake料金体系ページSnowflake Service Consumption Tableをご覧ください。

カスタマーストーリーページまたはSnowflakeブログで、さまざまな業界のお客様が実装した実際のAI/MLユースケースをご確認いただけます。その他の例については、お客様向けeBookをダウンロードしてご覧ください。

はい、Snowflakeは両方をサポートしています。Cortex AIは、企業がSnowflakeのセキュアな境界内で直接、非構造化データの分析、会話型エージェントアプリケーション、業界をリードする大規模言語モデルを構築できるようにする包括的なプラットフォームです。Cortex AIは、あらゆる技術レベルのユーザーが、AIドリブンなリアルタイムのインサイトを簡単かつ効率的に取得できるようにします。Snowflake MLでは、予測や分類などのために従来の予測MLモデルを構築、トレーニング、展開できます。

Snowflakeは、Snowflake Horizonカタログを通じて、ロールベースのアクセス制御（RBAC）、データマスキング、行アクセスポリシー、オブジェクトのタグ付け、監査ログなどの堅牢なガバナンスを提供します。Cortex Guardなどの機能は、モデル出力のフィルタリングに役立ちます。Cortex AIを使用する際、データのセキュアでプライベートな状態の維持を支援します。

AIシステムを保護するための実践的なフレームワークに関するeBookをご覧ください。

* プライベートプレビュー中、† パブリックプレビュー中、‡ 提供予定