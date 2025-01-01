パートナー
Snowflakeパートナーネットワーク
AIデータクラウドの可能性は、多様なツールとパートナーを活用することでさらに広がります。Snowflakeへの移行をお考えの方も、Snowflakeの展開を最大化したいという方も、統合されたテクノロジーや認定されたサービスパートナーをお探しであれば、まずはSnowflakeパートナーネットワーク（SPN）をご利用ください。
AIデータクラウド製品パートナー
Snowflakeのオープンで拡張可能なテクノロジーにより、どんなツールやアプリケーションも簡単に接続できます。AIデータクラウド製品パートナーは、お客様がSnowflakeの優れた柔軟性、パフォーマンス、使いやすさを最大化して、より有意義なデータインサイトを提供できるように支援します。異なるレガシーシステムを繋げる場合に生じるコスト、リスク、課題の心配は不要です。
AIデータクラウドサービスパートナー
Snowflakeのサービスパートナーは、共同のお客様のデータとAIのジャーニー全体を通じて、業界の経験、技術的な専門知識、戦略的なベストプラクティスを提供することで、Snowflakeによってリスクの緩和とビジネス価値の推進を実現できるようにサポートします。
クラウドパートナー
クラウドコンピューティングについてグローバルなアプローチを展開しているSnowflakeは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋諸国、日本において、AWS、Azure、GCP上で利用できます。Snowflakeのクラウドパートナーやそのリージョンと深く統合しているため、お客様はシームレスな単一の体験を得られます。
お客様の声
私たちは、Powered by Snowflakeプログラムを利用して、Aladdin AI Data Cloudを販売しようとしています。このプラットフォームは投資管理コミュニティの進化するニーズに対応するために構築されたもので、データをよりアクセスしやすくアクション可能なものとすることを目標としています。
Daniel Gourvitch氏
Powered by Snowflakeプログラムのワークショップは、設計の最適化とアクセス制御に焦点を当てています。そのため、Instacartでは、新しい小売インサイトツールの開発タイムラインを大幅に加速できました。
Dustin Pearce氏
Adobeは、Powered by Snowflakeプログラムを通じて、統合されたテクノロジースタックによって支えられた単一のアプリケーションでより多くのユースケースを実現し、真のOne to Oneカスタマージャーニーを大規模かつ迅速に提供できるようになります。
プロダクト担当VP
私たちは、データをSnowflakeに移動してThoughtSpot内で利用できるようにしているところです。Embraceを素晴らしいと感じた理由は、ライブ接続や直接接続を使用できたからです。おかげで、当社のプロジェクトを速やかに始動できました。
Priya Mysore氏
Qlik Senseの非常に使いやすいセルフサービス型の機能と、Snowflakeの優れたパフォーマンスとローメンテナンス性を組み合わせたことによって、DocuSignでは組織全体の90%以上でアナリティクスが活用されるようになりました。
Marcus Laanen氏
TableauとSnowflakeのおかげで、当社では非アナリストやビジネスリーダーもデータを簡単に扱えるようになりました。SQLを実行しなくても、実際のインサイトを取得できるのです。
Cathy Tanimura氏