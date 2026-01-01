創業以来、Snowflakeのミッションは、顧客がデータからより多くの価値を引き出せるようにすることです。エンタープライズAIの時代には、このミッションはこれまで以上に非構造化データにも及びます。RAGは、独自データを使用して生成チャットアプリケーションをカスタマイズするための標準的なアプローチとなっています。RAGは、組織が独自のデータを正確に活用する強力なカスタマーサービスアプリケーション、販売アプリケーション、R&Dアプリケーションなどを作成できるようにします。

しかし、検索はあらゆるAIアプリケーションスタックの基本的なコンポーネントですが、高品質で高性能なRAGシステムを作成することは、ほとんどの企業にとって依然として困難です。RAGの大規模な展開を成功させるために管理が必要なコンポーネントについて考えてみましょう。