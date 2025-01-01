eBook
クラウドAIとデータプラットフォームの入門ガイド
データの可能性を最大限に引き出すには、多様なデータタイプに対応する柔軟なストレージ、伸縮性のあるコンピューティングパワー、組み込みのAIサービス、ガバナンス、管理がどのように必要かをご紹介します。
製品カテゴリ
創業当初からサーバーレスであるSnowflakeは、使いやすさを徹底的に追求したフルマネージドサービスです。お客様のデータ資産全体を接続し、世界で数多くのお客様に信頼をいただいています。
メリット
ニーズに合わせて拡張し、プラットフォーム管理を自動化し、AIをデータに活用するフルマネージド型のサービスにより、貴重な時間とコストを節約します。自動性能改善と組み込みのコスト管理機能により、常にコストを節約します。
ゼロETL共有とApache Icebergなどのオープンテーブルフォーマットとの相互運用性により実現したSnowflakeの豊かなエコシステムを通じて、すべてのデータ、アプリ、モデルを最大限に活用します。
SnowflakeはGlobal 2000企業の38%のお客様にご利用いただいています。ビジネス要件が厳しいワークロードにも対応できるSnowflakeの能力をご体験ください。統合されたセキュリティ、ガバナンス、事業継続性に加え、複数のリージョンやクラウドにまたがるディザスタリカバリも実現します。
「私たちは、機密性の高い患者データ、つまり患者の精神衛生や特定の臨床状態に関連するデータ処理に取り組んでいます。そのため、私たちは最初からセキュリティ、ガバナンス、オーディタビリティ、トレーサビリティ、コンプライアンスを組み込んでおく必要があります。これらのすべてがSnowflakeのおかげで実現できています」
—Shahran Haider氏
NYC Health + Hospital副最高データ責任者
関連リソース
eBook
データの可能性を最大限に引き出すには、多様なデータタイプに対応する柔軟なストレージ、伸縮性のあるコンピューティングパワー、組み込みのAIサービス、ガバナンス、管理がどのように必要かをご紹介します。
Snowflakeプラットフォーム
Snowflakeプラットフォームとその機能に関するよくある質問にお答えします。
はい、Snowflakeプラットフォームは、多彩なサーバーレス機能を備えたフルマネージドサービスです。仮想ウェアハウスの構成中は、基盤となるインフラストラクチャ、スケーリング、メンテナンスをSnowflakeが行います。
はい、Snowflakeはマルチクラウドとクロスリージョンオペレーションに対応しています。主要なクラウドプロバイダー（AWS、Azure、GCP）の世界各地のリージョンでご利用いただけます。SnowflakeのSnowgridは、クロスクラウドとクロスリージョンのデータ共有、事業継続性のためのレプリケーション、基盤となるクラウドに依存しない一貫したエクスペリエンスを実現します。
はい、Snowflakeにはセキュリティ機能とガバナンス機能が組み込まれています。これには、エンドツーエンド暗号化、ロールベースアクセス制御（RBAC）、ネットワークポリシー、多要素認証、データマスキングが含まれます。Snowflake Horizonカタログは、データディスカバリー、コンプライアンスツール、アクセス履歴、オブジェクトのタグ付けなどの機能を備えた統合ガバナンスソリューションです。
主なコスト要因は、コンピューティングとストレージの2つです。コンピュートリソースについては、Snowflakeは利用量ベースのモデルを採用しています。ストレージコストは、Snowflake内に保存されているデータ量（1か月あたりテラバイト単位で測定）で決定されます。料金設定の詳細とサービス利用テーブルについては、Snowflakeの料金体系ページで最新情報をご確認ください。
はい、Snowflakeは、Snowflakeの費用を確認、制御、最適化できる統合されたコスト管理インターフェイスを提供し、FinOpsのビルトインツールとして利用できます。また、このインターフェイスにより、簡単にインサイトを確認し、プロアクティブにコストを削減することもできます。
Snowflakeは、アカウントとワークロードを監視するための、次のようなオブザーバビリティ機能を提供します。
基盤となるオブザーバビリティ機能：メトリクス、トレース、ログ、通知、アラート
インフラストラクチャオブザーバビリティ：リソース使用率に関する優れたインサイトにより、Snowflakeのコストとパフォーマンスを最適化します。
パイプラインオブザーバビリティ：パイプラインの障害をプロアクティブに特定して修正し、信頼性の高いデータの提供を支援します。
アプリケーションオブザーバビリティ：Snowflakeとやり取りするアプリケーションのボトルネックを迅速に特定して解決します。
AIオブザーバビリティ自信を持ってAIエージェントとアプリを評価、改善し、AI開発を加速できます。
これらの機能は、パフォーマンスのモニタリング、トラブルシューティング、コスト管理に役立ちます。