Snowflakeプラットフォーム

創業当初からサーバーレスであるSnowflakeは、使いやすさを徹底的に追求したフルマネージドサービスです。お客様のデータ資産全体を接続し、世界で数多くのお客様に信頼をいただいています。  

Snowflake platform diagram

ユースケース

エンタープライズデータとAIを実現する 統合プラットフォーム

セキュリティとガバナンス

FinOps

オブザーバビリティ

コンピュートの進化

信頼性

データガバナンスとデータディスカバリーの相互運用性を確保

  • すべてのデータとAI資産のメタデータを1か所で管理
  • 複数のクラウドの脅威モニタリングとロールベースのアクセス制御を一元化 
  • タグ別のマスキングや行アクセスポリシーなどのきめ細かい機能により、すべてのコンテンツを簡単に保護
  • データ資産全体にわたる迅速な発見とプライバシー保護されたコラボレーションを実現
  • 複数のテーブルフォーマット、エンジン、カタログでより簡単に相互運用
Snowflake Horizon platform diagram

コストとパフォーマンスの管理

時間とコスト、Snowflakeでその両方を節約

  • 統合されたコスト管理インターフェイスで、Snowflakeの支出を確認、制御、最適化します。 
  • クエリパフォーマンスを簡単にチェックし、プロアクティブにコストを削減します。 
  • パフォーマンス改善の定期的なロールアウトにより、すべてのワークロードにわたって自動的にメリットを享受できます。
cost and performance diagram

監視、トラブルシューティング、デバッグ

AIとデータのテレメトリを高速化

  • 簡単な手順でSnowflakeのビルトインオブザーバビリティを活用し、必要に応じて任意のサードパーティツールにテレメトリデータをシームレスにエクスポートできます。
  • 機密データをエクスポートすることなく、生成AIの品質を評価し、モデル構成を比較し、実行フローをトレースします。
  • アプリケーション、パイプライン、インフラストラクチャを深く統合した可視性により、ボトルネックに迅速に対応します。
snowflake trail diagram

ウェアハウスによるイノベーション

コストパフォーマンスに優れた、より高速で使いやすいウェアハウスを利用する

  • SnowflakeのStandard Warehouseのハードウェアをアップグレードし、パフォーマンス強化したStandard Warehouse - Generation 2は、コアアナリティクスワークロードのパフォーマンスを2.1倍高速化できます。

  • Snowflakeアダプティブコンピュート*は、アカウント全体で最適に共有される適切なサイズのコンピュートリソースの自動選択とインテリジェントなクエリルーティングにより、優れたコストパフォーマンスで使いやすさを強化します。このコンピュートサービスを使用して新しいアダプティブウェアハウスを作成します*。
core analytics workloads diagram

メリット

簡単に接続できる 信頼できるプラットフォーム

簡単（EASY）

価値実現までの時間を短縮

ニーズに合わせて拡張し、プラットフォーム管理を自動化し、AIをデータに活用するフルマネージド型のサービスにより、貴重な時間とコストを節約します。自動性能改善と組み込みのコスト管理機能により、常にコストを節約します。

つながる（CONNECTED）

最先端のツールとのコラボレーション

ゼロETL共有とApache Icebergなどのオープンテーブルフォーマットとの相互運用性により実現したSnowflakeの豊かなエコシステムを通じて、すべてのデータ、アプリ、モデルを最大限に活用します。

信頼できる（TRUSTED）

リスクの軽減

SnowflakeはGlobal 2000企業の38%のお客様にご利用いただいています。ビジネス要件が厳しいワークロードにも対応できるSnowflakeの能力をご体験ください。統合されたセキュリティ、ガバナンス、事業継続性に加え、複数のリージョンやクラウドにまたがるディザスタリカバリも実現します。 

Snowflakeプラットフォーム

よくある質問 質問

Snowflakeプラットフォームとその機能に関するよくある質問にお答えします。

はい、Snowflakeプラットフォームは、多彩なサーバーレス機能を備えたフルマネージドサービスです。仮想ウェアハウスの構成中は、基盤となるインフラストラクチャ、スケーリング、メンテナンスをSnowflakeが行います。 

はい、Snowflakeはマルチクラウドとクロスリージョンオペレーションに対応しています。主要なクラウドプロバイダー（AWS、Azure、GCP）の世界各地のリージョンでご利用いただけます。SnowflakeのSnowgridは、クロスクラウドとクロスリージョンのデータ共有、事業継続性のためのレプリケーション、基盤となるクラウドに依存しない一貫したエクスペリエンスを実現します。

はい、Snowflakeにはセキュリティ機能とガバナンス機能が組み込まれています。これには、エンドツーエンド暗号化、ロールベースアクセス制御（RBAC）、ネットワークポリシー、多要素認証、データマスキングが含まれます。Snowflake Horizonカタログは、データディスカバリー、コンプライアンスツール、アクセス履歴、オブジェクトのタグ付けなどの機能を備えた統合ガバナンスソリューションです。

主なコスト要因は、コンピューティングとストレージの2つです。コンピュートリソースについては、Snowflakeは利用量ベースのモデルを採用しています。ストレージコストは、Snowflake内に保存されているデータ量（1か月あたりテラバイト単位で測定）で決定されます。料金設定の詳細とサービス利用テーブルについては、Snowflakeの料金体系ページで最新情報をご確認ください。

はい、Snowflakeは、Snowflakeの費用を確認、制御、最適化できる統合されたコスト管理インターフェイスを提供し、FinOpsのビルトインツールとして利用できます。また、このインターフェイスにより、簡単にインサイトを確認し、プロアクティブにコストを削減することもできます。

Snowflakeは、アカウントとワークロードを監視するための、次のようなオブザーバビリティ機能を提供します。

  • 基盤となるオブザーバビリティ機能：メトリクス、トレース、ログ、通知、アラート

  • インフラストラクチャオブザーバビリティ：リソース使用率に関する優れたインサイトにより、Snowflakeのコストとパフォーマンスを最適化します。

  • パイプラインオブザーバビリティ：パイプラインの障害をプロアクティブに特定して修正し、信頼性の高いデータの提供を支援します。

  • アプリケーションオブザーバビリティ：Snowflakeとやり取りするアプリケーションのボトルネックを迅速に特定して解決します。

  • AIオブザーバビリティ自信を持ってAIエージェントとアプリを評価、改善し、AI開発を加速できます。

これらの機能は、パフォーマンスのモニタリング、トラブルシューティング、コスト管理に役立ちます。

* Private preview, Public preview, Coming soon

2024年5月3日時点（Standard Warehouseで測定）と2025年5月2日時点（Gen2で測定）における2XLサイズのウェアハウスでのコアのアナリティクスワークロードに基づくSnowflakeによるパフォーマンス向上