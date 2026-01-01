主なメリットは次のとおりです。

シンプルなセキュアデータシェアリング：ゼロETLデータシェアリングにより、データサイロや複雑なパイプラインが解消されます。

開発サイクルの短縮：ゼロコピークローニングにより、アプリケーションの開発やテストサイクルが加速します。

収益化とディスカバリー：Snowflakeマーケットプレイスでは、データとアプリケーションのディスカバリーと収益化が可能です。

複雑さの軽減：データ、アプリケーション、AIの統合プラットフォームにより、アーキテクチャが合理化されます。