「Snowflakeで私たちのプロダクトやサービスを利用できるようになったことで、弊社はより簡単で迅速、効率的な業務が可能になり、お客様はセキュアなデータ管理と共有が可能になりました」
—Morten Lileng氏
Merkle Merkury Engineering担当グローバル責任者
製品カテゴリ
チーム、パートナー、顧客のためのアプリケーション、データプロダクト、AIモデルを簡単に構築、共有、接続できます。エンタープライズグレードのスケーラビリティとガバナンスによって、データ移動が不要になります。
確実な展開
ユーザーのエンパワメント
ワークフローの強化
メリットの拡大
Snowflakeマーケットプレイスでデータ、アプリ、AIプロダクトを提供することで、収益、利益率を高め、最高レベルの顧客体験を実現します。
官公庁・公的機関
イギリス気象庁は、Snowflakeマーケットプレイスで気象データの提供を強化し、ヘルスケアや航空などのさまざまな業界で迅速かつスマートな意思決定を実現しています。
小売・消費財
Conaは、ボトラー各社とデータを共有し、優れた顧客体験とデジタルビジネスイノベーションを推進しています。
アプリケーションとコラボレーション
このFAQセクションでは、Snowflakeのデータコラボレーション、ゼロコピークローニング、データクリーンルーム、アプリケーション統合について詳しくご紹介します。
Snowflakeは、ユーザーがSnowflakeマーケットプレイス、組み込みのコネクタ、各種データ統合ツールのサポートを通じてサードパーティデータやSaaSデータに接続するよう許可し、データの取得と既存データのエンリッチメントを簡素化します。
Snowflakeデータシェアリングでは、データを物理的に移動またはコピーすることなく、他のチームや組織とデータへのライブアクセスを共有できます。ゼロETLデータシェアリングは、コンシューマーが最新のデータに直接アクセスし、データプロバイダーがガバナンスとアクセス制御を管理することを意味します。読み取りアカウントは、Snowflakeアカウントを持っていないコンシューマーも使用できます。
Snowflakeのゼロコピークローニングは、基盤となるデータを複製することなく、データベース、スキーマ、テーブルのコピーを迅速に作成します。つまり、アプリケーション開発では、開発者は開発、テスト、CI/CDのために、本番環境のように分離された環境を迅速に構築できるため、展開サイクルが大幅に加速し、ストレージコストが削減されます。
Snowflakeデータクリーンルームでは、複数のステークホルダーが、生の機密情報を直接公開したり共有したりすることなく、データを組み合わせて分析することで共同インサイトを取得できます。主なメリットとしては、プライバシーの強化、組み合わせたデータセットからよりリッチなインサイトを引き出す機能、すべての分析が制御された環境内で実行されることによるセキュリティの強化などがあります。
主なメリットは次のとおりです。
シンプルなセキュアデータシェアリング：ゼロETLデータシェアリングにより、データサイロや複雑なパイプラインが解消されます。
開発サイクルの短縮：ゼロコピークローニングにより、アプリケーションの開発やテストサイクルが加速します。
収益化とディスカバリー：Snowflakeマーケットプレイスでは、データとアプリケーションのディスカバリーと収益化が可能です。
複雑さの軽減：データ、アプリケーション、AIの統合プラットフォームにより、アーキテクチャが合理化されます。
Snowflakeは、次のようにしてETLのコストと複雑さを軽減します。
セキュアデータシェアリングにより、コンシューマーはライブデータに直接アクセスできるようになるため、データ共有のためのETLパイプラインの構築やメンテナンスが不要になります。
Snowflakeマーケットプレイスでは、サードパーティデータに直接アクセスできるため、統合作業が軽減されます。
ゼロコピークローニングは、ストレージコストを削減し、開発とテストのための環境のプロビジョニングを迅速化してデータの重複を回避します。
コネクタとネイティブ統合により、さまざまなデータソースへの接続が簡素化されます。