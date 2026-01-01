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SNOWFLAKE WORLD TOUR TOKYO（9月10日〜11日 東京開催）

セッション、続々と公開中！AIとデータの先端事例に浸れる2日間です。

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アプリケーションとコラボレーション
概要
HorizonカタログSnowflakeマーケットプレイスSnowflake Trail
アプリケーションゼロETLデータシェアリングインターナルマーケットプレイス
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製品カテゴリ

アプリケーションとコラボレーションのための Snowflake

チーム、パートナー、顧客のためのアプリケーション、データプロダクト、AIモデルを簡単に構築、共有、接続できます。エンタープライズグレードのスケーラビリティとガバナンスによって、データ移動が不要になります。

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ユースケース

構築、共有、接続 追加のETLや統合作業が不要

構築

共有

接続

構築

コピー統合なしでスケーラブルなアプリを構築

  • 単一の統合されたプラットフォームで、アーキテクチャを合理化して埋め込みアナリティクスから生成AIまでの機能をより迅速に提供できます。
  • フルマネージドサービスにより、運用負荷の軽減とパフォーマンスの向上が実現します。 
  • クライアント環境で直接データを統合し、Snowflake上でデータを商用化することで、取引を加速して成長を促進します。 
アプリケーションの構築を開始

Watch Now:

Snowflake for Apps & Collaboration

共有

ゼロETLデータシェアリングによるクラウド間での共有

  • チームが多様なデータプロダクトを簡単に発見してアクセスできるようにし、常に信頼できるデータを利用できるようにします。 
  • 組み込みのガバナンス、アクセス制御、機密共有のネイティブサポートにより、データを保護します。
  • 共有にかかるコストを削減し業務を効率化します。
データシェアリングの詳細を見る
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接続

数分で外部ソースを接続

  • 750以上のデータソースやSaaSプロバイダーと、数か月ではなく数分で迅速に接続できます。
  • 外部アプリ、専有データ、AIアシスタントにより、Snowflakeの機能を拡張できます。
  • サードパーティのデータやアプリの購入に承認された予算を把握することで、Snowflakeの支出を最適化できます。
Snowflakeマーケットプレイスの詳細を見る
Snowflake marketplace Healthcare logo
Komodo logo

「Snowflakeで私たちのプロダクトやサービスを利用できるようになったことで、弊社はより簡単で迅速、効率的な業務が可能になり、お客様はセキュアなデータ管理と共有が可能になりました」

—Morten Lileng氏
Merkle Merkury Engineering担当グローバル責任者

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メリット

コネクテッドデータでのコラボレーション AIとエージェント時代のプラットフォーム

確実な展開

容易な開発、統合、スケーリング

  • Snowflakeマーケットプレイスを通じて、複数のクラウドにわたって世界中のクライアント環境でデータとアプリケーションを簡単に統合し、何千社ものSnowflakeユーザーにリーチできます。 
  • Snowflakeのフルマネージドサービスは、自動スケーリングと秒単位の価格設定により、利益を最適化しながら需要に対応します。 
  • Snowflakeネイティブアプリを使用して、データを移動することなくSnowflakeで直接アプリを構築し、収益化できます。
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ユーザーのエンパワメント

データプロダクト、AIモデル、アプリへのガバナンスを確保したアクセスをあらゆるユーザーで共有

  • Snowflakeは、できるコスト効率の高いデータ共有を実現するように設計されており、クラウド、リージョン、プロバイダーを横断してすぐに使用できるデータ、アプリ、AIモデル、エージェントをセキュアに共有できます。
  • Snowflake Horizonカタログを通じてデータとAIモデルを発見できます。
  • Snowflakeインターナルマーケットプレイスを使用して、機密データへのアクセスと配布を簡単に行い、データクリーンルームでコラボレーションできます。ゼロコピー共有はAI-readyを維持し、データからより多くの価値を引き出すのに役立ちます。
オンデマンドでデモを見る

金融サービス

「Snowflakeのおかげで、半分の労力とリソースで、はるかに迅速にお客様にデータを提供できました」

—Jeff Shortis氏
State Street、Alphaデータプラットフォームプロダクトオーナー

ストーリーを読む

  • 25倍データ運用チームの生産性の向上
  • 87%データエラーの誤アラートの削減率
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 ワークフローの強化

パイプラインの負荷を軽減し、Snowflakeの機能を簡単に拡張

  • 既存のライブ接続と既製のコネクタを使用して、750以上のデータプロバイダーやSaaSプロバイダーに数か月ではなく数分で接続します。 
  • SnowflakeマーケットプレイスのアプリやAIプロダクトは、AIエージェント、グラフアナリティクス、コスト最適化ツールなど、Snowflakeを最大限に活用できます。 
  • データとSaaSへの投資をSnowflakeにバンドルすることで、予算の柔軟性を高め、購入力を高めることができます。
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Snowflake Marketplace screenshot
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メリットの拡大

Snowflakeマーケットプレイスでのプロダクト配布と商品化

Snowflakeマーケットプレイスでデータ、アプリ、AIプロダクトを提供することで、収益、利益率を高め、最高レベルの顧客体験を実現します。

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アプリケーションとコラボレーション

よくある 質問

このFAQセクションでは、Snowflakeのデータコラボレーション、ゼロコピークローニング、データクリーンルーム、アプリケーション統合について詳しくご紹介します。

Snowflakeは、ユーザーがSnowflakeマーケットプレイス、組み込みのコネクタ、各種データ統合ツールのサポートを通じてサードパーティデータやSaaSデータに接続するよう許可し、データの取得と既存データのエンリッチメントを簡素化します。

Snowflakeデータシェアリングでは、データを物理的に移動またはコピーすることなく、他のチームや組織とデータへのライブアクセスを共有できます。ゼロETLデータシェアリングは、コンシューマーが最新のデータに直接アクセスし、データプロバイダーがガバナンスとアクセス制御を管理することを意味します。読み取りアカウントは、Snowflakeアカウントを持っていないコンシューマーも使用できます。

Snowflakeのゼロコピークローニングは、基盤となるデータを複製することなく、データベース、スキーマ、テーブルのコピーを迅速に作成します。つまり、アプリケーション開発では、開発者は開発、テスト、CI/CDのために、本番環境のように分離された環境を迅速に構築できるため、展開サイクルが大幅に加速し、ストレージコストが削減されます。

Snowflakeデータクリーンルームでは、複数のステークホルダーが、生の機密情報を直接公開したり共有したりすることなく、データを組み合わせて分析することで共同インサイトを取得できます。主なメリットとしては、プライバシーの強化、組み合わせたデータセットからよりリッチなインサイトを引き出す機能、すべての分析が制御された環境内で実行されることによるセキュリティの強化などがあります。

主なメリットは次のとおりです。

シンプルなセキュアデータシェアリング：ゼロETLデータシェアリングにより、データサイロや複雑なパイプラインが解消されます。

開発サイクルの短縮：ゼロコピークローニングにより、アプリケーションの開発やテストサイクルが加速します。

収益化とディスカバリー：Snowflakeマーケットプレイスでは、データとアプリケーションのディスカバリーと収益化が可能です。

複雑さの軽減：データ、アプリケーション、AIの統合プラットフォームにより、アーキテクチャが合理化されます。

Snowflakeは、次のようにしてETLのコストと複雑さを軽減します。

  • セキュアデータシェアリングにより、コンシューマーはライブデータに直接アクセスできるようになるため、データ共有のためのETLパイプラインの構築やメンテナンスが不要になります。

  • Snowflakeマーケットプレイスでは、サードパーティデータに直接アクセスできるため、統合作業が軽減されます。

  • ゼロコピークローニングは、ストレージコストを削減し、開発とテストのための環境のプロビジョニングを迅速化してデータの重複を回避します。

  • コネクタとネイティブ統合により、さまざまなデータソースへの接続が簡素化されます。