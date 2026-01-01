Snowflakeは、世界的に認められた官公庁・公的機関および民間部門の主要なセキュリティ基準をサポートしています。これは、セキュリティ、コンプライアンス、およびデータ保護に対する弊社の強力な取り組みを証明するものです。サポートしている主な基準には以下が含まれます。