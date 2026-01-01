SNOWFLAKEについて

Snowflakeの創業者は、クラウドの力を利用するデータプラットフォームをゼロから構築しました。しかし、彼らのビジョンはそこで止まることはありませんでした。数千の組織がシームレスにアクセスして、データの真の価値を探索・共有し、解き放つことが可能なデータクラウドを動かす企業へとSnowflakeを成長させることに成功したのです。