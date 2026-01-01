SNOWFLAKEについて

Put Customers First
お客様の利益を実現してこそSnowflakeは成長できます。私たちは日々お客様の信頼を勝ち取るためベストを尽くします。常にお客様の声に耳を傾け、そのニーズと課題を理解し、お客様にとって何が真に重要なのかを追求し続けます。お客様に喜んでいただける製品の提供を目指して、フェアに、そして熱く競争を続けます。
創業から10年足らずで、Snowflakeは世界のデータの結集を支援するグローバルフォースとなりました。
Snowflakeの創業者は、クラウドの力を利用するデータプラットフォームをゼロから構築しました。しかし、彼らのビジョンはそこで止まることはありませんでした。数千の組織がシームレスにアクセスして、データの真の価値を探索・共有し、解き放つことが可能なデータクラウドを動かす企業へとSnowflakeを成長させることに成功したのです。
世界全体の顧客数
世界中の何千もの組織がSnowflakeを活用して、サイロ化したデータの統合、データの発見と安全な共有、多様なワークロードの実行を実現しています。1
1日あたりの平均クエリ数
Snowflake の顧客は、毎日 53 億を超えるデータ クエリを集合的に処理し。2
マーケットプレイスの登録数
Snowflakeマーケットプレイスを通じて、すぐに利用可能なデータやアプリケーションを検索して試用、購入することで、組織のデータを強化し、革新的なビジネスソリューションを推進できます。3
Snowflakeでは社員一人ひとりを大切にしています。人材と情熱をフルに活用することで、
ワールドクラスのテクノロジーをお客様に提供し続けることができているのです。
Sridhar Ramaswamy CEOをトップとするSnowflakeの経営陣は経験豊富な専門家揃いであり、卓越したテクノロジー企業を築き上げることに全力で取り組んでいます。
取締役会の助言のおかげで、Snowflakeはクラウドデータプラットフォームとデータクラウドを通して世界中のお客様にサービスを提供し続けることができています。
Snowflake Valuesとは、Snowflakeのあり方そのものの表現です。私たちはSnowflakeの一員として常にその価値を体現することに努め、お客様、ステークホルダー、従業員のために何が正しいかを見極めて行動します。
お客様の利益を実現してこそSnowflakeは成長できます。私たちは日々お客様の信頼を勝ち取るためベストを尽くします。常にお客様の声に耳を傾け、そのニーズと課題を理解し、お客様にとって何が真に重要なのかを追求し続けます。お客様に喜んでいただける製品の提供を目指して、フェアに、そして熱く競争を続けます。
私たちはいつでも率直に誠実に行動し、常にお客様を尊重します。たとえお客様が知りたくないことでも、包み隠さず真実を伝えます。もし立場が異なっても、前向きに意見を述べ誠意をもって協議することでベストな問題解決と意思決定を実現できます。そして全ての決定事項には責任を持ってコミットします。
常に上を目指し、大きな目標に向かって進みます。本当に大事なことは何かを見極め、それに全力で取り組みます。イノベーションはリスクを伴いますが、前向きなインパクトを与え、確かな成果を上げることを追求します。成功に向かって計画、実行し、走り続けます。
Snowflakeは全ての取り組みにおいてクオリティを重視します。日々ベストを尽くし、自分にも仲間にも妥協を許さない姿勢を貫きます。常識を重んじつつクリエイティブかつプラクティカルに行動し、同時にシンプルさを忘れないようにします。未来を見据えながらいまを大切にし、戦略的に物事に取り組みます。
常に思いやりと敬意を持って行動します。皆と協調してアイディアを分かち合い、チームワークを大切にします。互いに助け合い、人の意見に耳を傾け、率直なフィードバックをやり取りします。互いを誉め合い、成功すれば皆で祝います。互いに教え合い、学び合います。社会貢献し、アクションを起こし、皆にインスピレーションを与えます。
何よりも結果を重視します！常に懸命に、しかしスマートに努力することをやめません。緻密な判断、機敏な決断、スピーディーなアクションを心がけ、自分の決定には常に責任を持ちます。掲げた目標には最後までコミットしてやり抜きます。
いつでも当事者意識をもって業務に取り組みます。「自分の製品」「自分の会社」であるとの意識を常に忘れません。自分にも仲間にも常に責任を果たすことを求めます。自ら主体的に行動し、問題に取り組んで解決します。もし過ちを犯してもそれに向き合い解決し、そしてそこから学んで前に進みます。
あらゆる立場、あらゆる意見の人を受け入れ尊重します。私たちは一人一人みな違うことを忘れずに、違いを乗り越えてチームワークを実現します。
シリコンバレーの中心に本社を構え、世界12カ国で2,000人を超える社員が働いています。
Snowflakeの製品イノベーションと職場文化は、長年にわたって、商業・技術系の新聞や雑誌、および世界的な調査・コンサルタント企業により高く評価されています。
Snowflakeの最新の事業展開や技術開発に関するプレスリリースおよび業界記事をピックアップしてご紹介します。
Snowflakeの新しい製品機能のご紹介、技術パートナーシップ情報、データ利用価値を最大化するヒントなど、随時読み応えのある記事を掲載しています。
世界各地の様々な業種の数千社に及ぶユーザー企業がどのようにSnowflakeデータクラウドを活用して事業を前進させているかを知りましょう。