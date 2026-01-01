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Expedition無料｜バーチャル開催｜11月4〜6日

実務家向けの技術トラックから、リーダー層が求めるビジネス成果まで。

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Snowflakeイベント

バーチャルイベントや対面イベントを通じて、スキルの習得やネットワークの拡大、データとAIに関する新たなインスピレーションを獲得しましょう。テクニカルなディープダイブからエグゼクティブ向けネットワーキングまで、Snowflakeは貴社のビジネスの進化を支援します。

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Snowflakeイベント

Snowflakeイベントで、データとAIの未来を築く

AIエージェント革命の最前線に立つグローバルコミュニティと繋がりましょう。マスタークラスから影響力の高いネットワーキングまで。Snowflakeのイベントは、データとインテリジェンスの時代において、皆様が学び、成長し、リーダーシップを発揮するための原動力となります。

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A group of attendees, wearing event lanyards, are seated in a bright conference room with large windows, clapping and smiling at the speaker during the Snowflake "Data for Breakfast" event.

参加対象者

  • ビジネスおよびテクニカルエグゼクティブ
  • データエンジニアとソフトウェア開発者
  • データサイエンティストとAI/MLエンジニア
  • アーキテクト
  • アナリスト
  • IT管理者とデータベース管理者
  • セキュリティとコンプライアンスの担当者
  • プロダクトリーダー
  • DevOpsエンジニア
A smiling male speaker stands at a podium on a stage, ready to present at a Snowflake "Data for Breakfast" event. A large screen behind him displays the event logo.

イベントトピック

  • データエージェント、AI、Snowflake Intelligence
  • Snowflakeへの移行
  • 相互運用可能なオープンアーキテクチャ
  • データエンジニアリングとパイプライン
  • その他

Snowflakeイベントパートナーへの参画

Snowflakeとのパートナーシップ機会を探索します。Snowflakeイベントが持つ圧倒的なモメンタムを活用し、貴社の最新製品、革新的なサービス、そしてビジネスに変革をもたらすアイディアを世界に発信しませんか。

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Snowflakeイベント

よくある質問

Snowflakeのグローバルイベントに関するよくある質問をご紹介します。

Snowflakeでは、お客様のニーズに合わせて対面およびバーチャルの両方で、多彩なイベントを開催しています。大規模なカンファレンス、業界展示会、実践的なハンズオンワークショップなど、幅広くご用意しています。すべてのラインナップについては、 Snowflakeイベントのページをご覧ください。

利用可能なスポンサーシップの詳細については、 Snowflakeイベントパートナーシップの機会のサイトをご覧ください。最新の機会と詳細情報をご案内しています。

  Snowflakeイベントの一部では、トレーニングや認定資格試験の機会を提供していますが、詳細については、 こちらで公開されているSnowflakeエデュケーションおよびトレーニングリソースをご活用ください。

インストラクター主導のラボの詳細については、ハンズオンラボページをご覧ください。

Snowflake Summit 26は、2026年6月1日から4日にかけてカリフォルニア州サンフランシスコで開催されます。詳細については、 サミットのページをご覧ください。

* プライベートプレビュー中、† パブリックプレビュー中、‡ 提供予定