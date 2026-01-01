Snowflakeイベント
バーチャルイベントや対面イベントを通じて、スキルの習得やネットワークの拡大、データとAIに関する新たなインスピレーションを獲得しましょう。テクニカルなディープダイブからエグゼクティブ向けネットワーキングまで、Snowflakeは貴社のビジネスの進化を支援します。
Snowflakeイベント
Snowflakeイベントで、データとAIの未来を築く
AIエージェント革命の最前線に立つグローバルコミュニティと繋がりましょう。マスタークラスから影響力の高いネットワーキングまで。Snowflakeのイベントは、データとインテリジェンスの時代において、皆様が学び、成長し、リーダーシップを発揮するための原動力となります。
参加対象者
- ビジネスおよびテクニカルエグゼクティブ
- データエンジニアとソフトウェア開発者
- データサイエンティストとAI/MLエンジニア
- アーキテクト
- アナリスト
- IT管理者とデータベース管理者
- セキュリティとコンプライアンスの担当者
- プロダクトリーダー
- DevOpsエンジニア
イベントトピック
- データエージェント、AI、Snowflake Intelligence
- Snowflakeへの移行
- 相互運用可能なオープンアーキテクチャ
- データエンジニアリングとパイプライン
- その他
注目のイベント
Snowflake World Tour Tokyo 2026
Making AI Real for Business
AIエージェントが、ビジネスのあり方を変えつつあります。 その進化をリードするのは、強固なセキュリティとガバナンスを備えた「データ基盤」を持つ企業です。 Snowflake World Tourで、その「最前線」を体感しませんか？ 最新のテクノロジーアップデートとデモ、そしてセキュアにAIとデータを活用している企業が一堂に集結。 ビジネスに確かな成果をもたらす、AIとデータの可能性をご覧ください。
2026年9月10日（木）- 11日（金）
グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール
Data for Breakfast
ビジネスにおけるAIの真価を引き出す
朝食を楽しみながら、インスピレーションとインサイトに満ちたひとときを体感してください。Snowflakeを活用して分析を加速させ、AIとアプリケーションの革新を解き放つ方法を学びます。
2026年3月〜4月
世界各地で100以上のイベントを開催
BUILD
AIとアプリ開発カンファレンス
開発者、データサイエンティスト、エンジニア、すべてのデータプロフェッショナルが参加する、Snowflakeの最新のイノベーションに焦点を当てた3日間にわたる限定製品発表、「ハウツー」テクニカルセッション、ハンズオンラボに参加します。
2026年1月〜2月
バーチャルおよび対面のグローバルイベント
Snowflakeイベントパートナーへの参画
Snowflakeとのパートナーシップ機会を探索します。Snowflakeイベントが持つ圧倒的なモメンタムを活用し、貴社の最新製品、革新的なサービス、そしてビジネスに変革をもたらすアイディアを世界に発信しませんか。
これまでのイベントパートナー
Snowflakeイベント
よくある質問
Snowflakeのグローバルイベントに関するよくある質問をご紹介します。
Snowflakeでは、お客様のニーズに合わせて対面およびバーチャルの両方で、多彩なイベントを開催しています。大規模なカンファレンス、業界展示会、実践的なハンズオンワークショップなど、幅広くご用意しています。すべてのラインナップについては、 Snowflakeイベントのページをご覧ください。
Snowflakeイベントの一部では、トレーニングや認定資格試験の機会を提供していますが、詳細については、 こちらで公開されているSnowflakeエデュケーションおよびトレーニングリソースをご活用ください。