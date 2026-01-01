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SNOWFLAKE WORLD TOUR TOKYO（9月10日〜11日 東京開催）

今なら、一般登録に先駆けてセッション登録ができる早期登録者特典が得られます。

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部門別ソリューション

マーケティング部門向けAIデータクラウド

複雑なマーケティングテクノロジーアーキテクチャの簡素化、優れた顧客体験の提供、マーケティングと広告のROIの最大化を実現します。

包括的なインサイトの迅速な提供

複数のチャネルにまたがる内外のソースから、あらゆるフォーマットのすべての顧客データとマーケティングデータをほぼリアルタイムで統合できます。

プライバシーを維持したコラボレーション

データの移動やコピーなしに、Snowflakeマーケットプレイスから何千ものデータ製品にアクセスできます。グローバルデータクリーンルームを使用して、機密データを露出させることなくマスキングしてコラボレーションを行えます。

手軽な使いやすさ

フルマネージドのマルチクラウドプラットフォームを活用することで、オーバーヘッドの最小化、市場投入期間の短縮、差別化された顧客体験の提供を実現できます。

AIデータクラウドとマーケティングパートナーエコシステム

主要なパートナーから提供される、ベストオブブリードのマーケティングと広告のAIデータクラウドアプリケーションの堅牢なカタログを最大活用できます。これらのアプリケーションは、持続的な統合されたデータレイヤーに基づいています。インテリジェントな計画とアクティベーションから、粒度の高い効果測定とアトリビューションまで、マーケティングライフサイクル全体をガバナンスの確保された使いやすいシングルプラットフォーム上で実行できます。

レポート
Modern Marketing Data StackSnowflakeは、今日のマーケティングデータスタックを構成する10種の機能について、リーダー企業と注目企業を挙げています。データドリブンなマーケターは、データの統合、分析、アクティベーションによって収益を大幅に向上させています。詳細をぜひご確認ください。
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データ収集

IDとオンボーディング

アナリティクス

顧客データプラットフォーム

顧客エンゲージメントプラットフォーム

MLとAI

Adverity logo
Funnel logo
Airbyte
Matillion logo
Fivetran logo
Rivery logo
Acxiom
Experian
Neustar
Aidentified
LiveRamp
Optimizely
Merkle
affinity solutions
mixpanel
snowplow
Sigma logo
Amplitude
piano
tableau
thoughtspot
Atrium
Das42 logo
heap
amperity
growthloop
simon data
actionIQ
hightouch
Twilio Segment logo
census
rudderstack
zeta global
braze
Iterable Image
Message Gears
Alteryx logo
Hex Technologies logo
Blue.cloud logo
Dataiku
Peak logo
Datarobot logo
Relational AI logo

Snowflakeデータクリーンルーム

Snowflakeデータクリーンルームは簡単に構築して使用できます。極めて機密性の高いデータについてプライバシーを強化したコラボレーションを実行して、オーディエンスのオーバーラップ、リーチと頻度、ラストタッチアトリビューションなどを実現できます。
主要なブランドや代理店はSnowflakeのAIデータクラウドでマーケティングを強化しています
Canva logo
Slack logo
Pepsico
Warner MG
Indeed logo

ビジネスクリティカルなユースケースを解決するマーケティング部門向けAIデータクラウド

顧客の360度ビュー

すべての顧客データとその他のエンタープライズデータの統合、顧客のプライバシー保護、IDのネイティブな解決、プロファイルのエンリッチメントを通じて、堅牢なデータドリブンマーケティングの基盤を構築できます。

eBook
Enrich Profiles With Snowflake MarketplaceSnowflakeマーケットプレイスの信頼できるパートナーのデータにアクセスして、データの移動やコピーなしに顧客の360度ビューを構築できます。
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Customer Service 360 for Marketing

キャンペーンインテリジェンス

データサイロを解消して、実質的にあらゆるソースからの広告とマーケティングのデータをガバナンスの確保されたスケーラブルなシングルプラットフォームに統合することで、マーケティングキャンペーンのビジネス価値を証明できます。

詳しくはこちら
eBook
基礎的なマーケティングアナリティクスから高度なマーケティングアナリティクスへの移行さまざまなデバイス、プラットフォーム、ウェブプロパティにわたるカスタマージャーニーについて理解を深めることで、意思決定の精度を高めてROIを改善できます。
詳しくはこちら

顧客データプラットフォーム（CDP）のモダナイゼーション

Snowflakeを使用した顧客データプラットフォーム（CDP）アーキテクチャのモダナイゼーションによって、マーケターは信頼できる唯一の情報源から業務を行えるようになります。主要なアクティベーションプラットフォームを活用して、非常にパーソナルでインパクトのある顧客体験をより迅速に提供できます。

eBook
Modern Customer Data Platforms自社のデータプラットフォームから切り離されたレガシーCDPの課題を探ります。モダンCDPを使用することによって、信頼の構築、価値の最大化、顧客エンゲージメントの向上が実現します。詳細をご確認ください。
今すぐ読む
Customer 360 diagram
Snowflake dashboard showing marketing attribution

効果測定

SnowflakeでネイティブにAIやMLを使用してキャンペーンのインパクト評価やチャネルやタッチポイントへのクレジットの割り当てを行うことによって、ROIを改善できます。

詳しくはこちら
eBook
Data Clean Rooms for Collaborationデータクリーンルームを含め、AIデータクラウドによって提供されるユニークでセキュアなマルチパーティ計算機能は、ID解決、アトリビューション、効果測定に役立ちます。
今すぐ読む

MLドリブンなパイプライン予測

サイロを解消してAIと機械学習を使用することで、GTM計画において正確でアクション可能なリアルタイムのB2B営業パイプライン予測を実現できます。

詳しくはこちら
ウェビナー
Prefer a Deeper Look?Snowflakeのマーケティングチームはセールス、マーケティング、財務のリーダーに対し、SnowflakeでAIとMLを使用して高信頼のパイプライン予測を提供しています。
今すぐ視聴
Marketing pipeline diagram
Snowflakeプラットフォーム

クロスクラウドの未来を構築する

サイロを解消し、データドリブンなマーケティングに必要なコラボレーションと接続性を実現するために欠かせないデータインフラストラクチャです。
Snowflakeのお客様

データドリブンな マーケティングリーダー

さまざまな業界のリーディングマーケターが、顧客データ、マーケティングデータ、企業データを統合するためにSnowflakeを選んでいます。

「SnowflakeとHightouchのおかげで、手作業で作成したCSVファイルを土曜日と日曜日の早朝にアップロードする必要がなくなりました。このスタックを使用すれば、社内レポートのデータと広告プラットフォームに渡るデータが確実に同一であると信頼できます」

Mallory Reese-Bagley氏

Lucid Senior Marketing Operations Manager

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52%

広告費の収益増加率

37%

新規ユーザーの増加率

Group of people talking about data around a computer
Allergan logo
Block
Intelycare
Strava
Vice Media logo

Snowflakeを基盤とする マーケティングエコシステム

アナリティクス、ID、エンリッチメント、アクティベーション、効果測定などについて、主要なマーケティングプラットフォームやアプリケーションを利用できます。

Logos of media & entertainment data providers on Snowflake Marketplace

Snowflakeマーケットプレイス

一覧内のさまざまな主要なデータやアプリケーションを、消費者マーケティングやエンタープライズマーケティングに活用できます。データの移動やコピーは不要です。

マーケットプレイスの一覧を見る
Snowflake Partner Network logo

Snowflakeパートナー

必要不可欠なシステムインテグレーター、テクノロジープロバイダー、アプリケーションをSnowflakeアカウントで直接結び付けて、ビジネスの未来を構築できます。

パートナーネットワークの詳細
Snowflake Community logo

Snowflakeコミュニティ

質問、技術リソースの活用、トレーニングや認定によるレベルアップの場として利用でき、他のSnowflakeユーザーとのつながりを形成できます。

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ウェビナーシリーズ

Snowflake on Snowflake:マーケティング

Snowflakeのマーケティングインテリジェンスチームが、データドリブンなマーケティングのためのAIデータクラウド活用に役立つ、自チームのトップユースケースとヒントを共有します。

マーケター向けの リソース

多くのマーケティングチームがAIデータクラウドを利用して、AI、アプリケーション、セキュアなコラボレーションによる変革を実施しています。 