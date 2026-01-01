マーケティング部門向けAIデータクラウド

主要なパートナーから提供される、ベストオブブリードのマーケティングと広告のAIデータクラウドアプリケーションの堅牢なカタログを最大活用できます。これらのアプリケーションは、持続的な統合されたデータレイヤーに基づいています。インテリジェントな計画とアクティベーションから、粒度の高い効果測定とアトリビューションまで、マーケティングライフサイクル全体をガバナンスの確保された使いやすいシングルプラットフォーム上で実行できます。