部門別ソリューション
マーケティング部門向けAIデータクラウド
複雑なマーケティングテクノロジーアーキテクチャの簡素化、優れた顧客体験の提供、マーケティングと広告のROIの最大化を実現します。
包括的なインサイトの迅速な提供
複数のチャネルにまたがる内外のソースから、あらゆるフォーマットのすべての顧客データとマーケティングデータをほぼリアルタイムで統合できます。
プライバシーを維持したコラボレーション
データの移動やコピーなしに、Snowflakeマーケットプレイスから何千ものデータ製品にアクセスできます。グローバルデータクリーンルームを使用して、機密データを露出させることなくマスキングしてコラボレーションを行えます。
手軽な使いやすさ
フルマネージドのマルチクラウドプラットフォームを活用することで、オーバーヘッドの最小化、市場投入期間の短縮、差別化された顧客体験の提供を実現できます。
AIデータクラウドとマーケティングパートナーエコシステム
主要なパートナーから提供される、ベストオブブリードのマーケティングと広告のAIデータクラウドアプリケーションの堅牢なカタログを最大活用できます。これらのアプリケーションは、持続的な統合されたデータレイヤーに基づいています。インテリジェントな計画とアクティベーションから、粒度の高い効果測定とアトリビューションまで、マーケティングライフサイクル全体をガバナンスの確保された使いやすいシングルプラットフォーム上で実行できます。
ビジネスクリティカルなユースケースを解決するマーケティング部門向けAIデータクラウド
顧客の360度ビュー
すべての顧客データとその他のエンタープライズデータの統合、顧客のプライバシー保護、IDのネイティブな解決、プロファイルのエンリッチメントを通じて、堅牢なデータドリブンマーケティングの基盤を構築できます。
キャンペーンインテリジェンス
データサイロを解消して、実質的にあらゆるソースからの広告とマーケティングのデータをガバナンスの確保されたスケーラブルなシングルプラットフォームに統合することで、マーケティングキャンペーンのビジネス価値を証明できます。
顧客データプラットフォーム（CDP）のモダナイゼーション
Snowflakeを使用した顧客データプラットフォーム（CDP）アーキテクチャのモダナイゼーションによって、マーケターは信頼できる唯一の情報源から業務を行えるようになります。主要なアクティベーションプラットフォームを活用して、非常にパーソナルでインパクトのある顧客体験をより迅速に提供できます。
効果測定
SnowflakeでネイティブにAIやMLを使用してキャンペーンのインパクト評価やチャネルやタッチポイントへのクレジットの割り当てを行うことによって、ROIを改善できます。
MLドリブンなパイプライン予測
サイロを解消してAIと機械学習を使用することで、GTM計画において正確でアクション可能なリアルタイムのB2B営業パイプライン予測を実現できます。
Snowflakeのお客様
データドリブンな マーケティングリーダー
さまざまな業界のリーディングマーケターが、顧客データ、マーケティングデータ、企業データを統合するためにSnowflakeを選んでいます。
「SnowflakeとHightouchのおかげで、手作業で作成したCSVファイルを土曜日と日曜日の早朝にアップロードする必要がなくなりました。このスタックを使用すれば、社内レポートのデータと広告プラットフォームに渡るデータが確実に同一であると信頼できます」
Mallory Reese-Bagley氏
Lucid Senior Marketing Operations Manager
52%
広告費の収益増加率
37%
新規ユーザーの増加率
Snowflakeを基盤とする マーケティングエコシステム
アナリティクス、ID、エンリッチメント、アクティベーション、効果測定などについて、主要なマーケティングプラットフォームやアプリケーションを利用できます。
Snowflakeマーケットプレイス
一覧内のさまざまな主要なデータやアプリケーションを、消費者マーケティングやエンタープライズマーケティングに活用できます。データの移動やコピーは不要です。
Snowflakeパートナー
必要不可欠なシステムインテグレーター、テクノロジープロバイダー、アプリケーションをSnowflakeアカウントで直接結び付けて、ビジネスの未来を構築できます。
Snowflakeコミュニティ
質問、技術リソースの活用、トレーニングや認定によるレベルアップの場として利用でき、他のSnowflakeユーザーとのつながりを形成できます。
マーケター向けの リソース
多くのマーケティングチームがAIデータクラウドを利用して、AI、アプリケーション、セキュアなコラボレーションによる変革を実施しています。